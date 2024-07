Goles contra la ira y la intolerancia

Amenazó con romper los gobiernos autonómicos por incumplimiento de pactos. El PP aceptó formar parte de la acogida de 347 menores migrantes no acompañados, y la explosión de Abascal no tardó mucho. El Partido Popular, con espíritu «solidario», reclama que el Gobierno financie al 100 % el acogimiento en sus comunidades de estos menores. La ruptura de esa «relación de lealtad y colaboración» se impone como la causa de la escenificación de los dos grupos. Más que realidad, simple apariencia. Feijóo intenta captar puntos. Y Vox, que no va a desaparecer de la misma manera que Ciudadanos después de cumplir su misión encomendada por las élites económicas.

¿La derecha extrema está en disposición de seguir gobernando sin el (aparente) apoyo de la extrema derecha? El fondo del asunto no cambia y todo seguirá más o menos igual, haciendo frente al «autócrata» Sánchez, quien aplaude lo ocurrido en la farseca obra de teatro. España «es un país mejor» ahora, dice. ¿Acaso el líder de papel, Núñez Feijóo, va a contribuir a derogar las contrarreformas aprobadas o a diluir los acuerdos con la formación de Abascal en los correspondientes ayuntamientos? La selección española, la Roja, por cierto y pese a algunos, ha ganado metiendo goles al racismo y a la xenofobia en pro de la supervivencia y la integración, aunque no se juegue al fútbol.

La mayoría no se beneficia de las políticas ultraderechistas que perjudican los servicios sociales, la transición ecológica y otras cuestiones de interés, como el retroceso en derechos y libertades y la exaltación del odio y de la intolerancia. Estrategias de unos y otros aparte, es visible la inestabilidad en el ámbito autonómico y local. Las alianzas con Vox, buscando satisfacer a las dos partes, han sembrado este tipo de políticas. ¿Se derrumban los Ejecutivos autonómicos y municipales? ¿Habrá adelantos de elecciones?

Es obvio que las políticas coherentes y sostenibles brillan por su ausencia, en favor de una administración ineficaz que en nada mejora la realidad de la ciudadanía y de las comunidades afectadas. Quienes señalan la «inestabilidad y la degradación institucional» del Gobierno de Sánchez pueden presumir de falta de credibilidad, indecencia e inseguridad autonómica. Feijóo no se desliga del discurso ultra. Depende de él y lo nutre. Piensan casi lo mismo. O van demasiado lejos, como el personaje que asume Díaz Ayuso. ¿La dependencia limita las opciones del PP en el terreno nacional?

Son evidentes la frustración y la precariedad del liderazgo de un Feijóo incapaz de imponer disciplina y transparencia en su grupo. No se distancia de ciertos influjos. Deliberadamente o no. Recordar lo ocurrido con su antecesor Pablo Casado conforma su hoja de ruta ante la atenta vigilancia de la presidenta madrileña, que ejerce de todo menos de presidenta de todos los madrileños. Estos comportamientos repercuten negativamente también en toda España y en la vida de la mayoría de españoles.

La incoherencia y las polémicas desorbitadas y constantes solo pretenden aportar inseguridad a nuestro país para sastisfacer minoritarios intereses. Este es el hermoso legado de Feijóo, destacado componente del partido que elaboró, entre otras exquisiteces «patrióticas», la guerra sucia que fue desgastando a Podemos, como se ha vuelto a ver. O sea, noticias falsas contra la democracia, cualquier avance social y el cambio de Gobierno con la venia de unos electores indebidamente manipulados.

Fue la «policía política» de M. Rajoy, que espió, presuntamente y al margen de la ley, a muchos parlamentarios de la formación morada, incluyendo a Yolanda Díaz. ¿Juzgar a ciertos mandos policiales y sus jefes políticos? ¿Impunidad? La cacería política, mediática, policial y judicial parece muy clara. La regeneración democrática no puede depender del PP, uno de los responsables máximos del turbio paisaje. De ayer y hoy.

Pedro Sánchez tiene un plan antimáquina del fango que negocia con Sumar, la otra fuerza de la coalición progresista. La calidad democrática lo merece. Además de otros aspectos, sin ánimo de reducir la libertad de expresión, es preciso evitar que los pseudomedios periodísticos, reyes de la desinformación y los bulos, obtengan financiación pública de las derechas. Y no valen los anuncios efectistas, sino los hechos. Ante las prácticas mafiosas y las injusticias sociales se requieren soluciones. A eso es necesario, igualmente, meterle goles con limpieza y legalidad en el campo de juego.