La captación de alumnado en las universidades

Estudiantes haciendo las Pruebas de Acceso a la Universidad el pasado junio en la UMH / Áxel Álvarez

Las universidades de nuestro entorno, tanto públicas como privadas, han tenido durante estas últimas semanas uno de los momentos clave para la captación de nuevo alumnado: el periodo de matriculación. Aunque las plazas vacantes se adjudicarán en un segundo plazo hasta el 30 de septiembre este ha sido el plazo en el cual la mayoría de nuevos estudiantes consiguen una plaza para los estudios que desean, siempre que sus calificaciones tanto en el bachillerato como en las pruebas EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) lo permitan según la nota de corte en el grado correspondiente. Para atraer su interés, desde los centros de estudios superiores se desarrollaron desde el mes de junio diversas estrategias de comunicación y de publicidad para obtener el mayor grado de matriculación en toda su oferta. Así, lemas como «#ExperienciaUA ¡Es para siempre!», de la Universidad de Alicante (UA), «Somos la UMH, la universidad pública que mereces», de la Universidad Miguel Hernández, «Líderes en esfuerzo», de la Universidad Católica de Murcia (UCM), o, «¿Qué titulación va a ser tu reto?» de la Universidad Cardenal Herrera de Elche (CEU), son algunos de los ejemplos que, técnicos internos o externos a estos centros, han desarrollado en sus políticas de comunicación.

Pero ¿por qué las universidades realizan estos esfuerzos publicitarios para la captación de alumnado nuevo? La respuesta es bien sencilla; en el momento actual, tanto los centros públicos como privados necesitan mantener sus números para poder mantener sus plantillas docentes a través del mantenimiento de su alumnado. Atraer nuevos estudiantes es esencial para mantener la estabilidad financiera y financiar diversas actividades académica y operativas. En los últimos años, con la bajada demográfica correspondiente del segmento de edad de la población al cual se dirigen estas campañas de captación, existe una fuerte competencia entre las instituciones educativas. La publicidad es, por lo tanto, un mecanismo esencial para destacar las ventajas y características de cada institución. Por este motivo, la atracción de alumnado de fuera de la zona geográfica más inmediata es esencial para diversificar su procedencia y enriquecer la experiencia educativa. En este punto, es fundamental la reputación y el prestigio del centro donde una alta demanda puede permitir a las instituciones ser más selectivas en su proceso de admisión, mejorando su calidad académica y su proyección externa. Con su crecimiento en matriculación, estas instituciones pueden desarrollar nuevos programas académicos con más recursos para la contratación de profesorado, entre otros.

Con todo esto, las universidades sacan pecho en sus cifras anuales. En el curso que ahora hemos terminado la UA celebraba el total de más de 23.000 estudiantes con 7.400 nuevas inscripciones en el primer curso, con una disminución de casi 3.000 alumnos respecto a cursos anteriores. Una disminución preocupante que nos hace entender la importancia de las campañas de captación que en otros centros vecinos han producido el efecto contrario como en la UMH donde se ha pasado de 14.000 a unos 15.000 en el curso último. No es cuestión de comparativas que pueden ofrecer datos derivados de contextos puntuales en cada radio de acción de estos centros como el arranque de un nuevo grado o el aumento de la demanda en un sector concreto, pero lo que sí que evidencian son tendencias y nuevas realidades. Es obvio que la opción de las universidades privadas no siempre está al alcance de todas las economías familiares, con lo que estas se nutren principalmente de perfiles que buscan una especialización concreta o de un sistema formativo de alto rendimiento concreto, pero sobre todo con un respaldo financiero importante, frente al sistema público mucho más plural y asequible para toda la ciudadanía.

¿Cuál es la diferencia, pues, entre la selección de un centro universitario público u otro cuando hablamos de grados que se imparten con mayor o menor similitud? Los factores más importantes se encuentran en el prestigio o la reputación de este, donde la historia y la tradición son un punto importante. Del mismo modo, la cercanía o la facilidad de acceso se vienen reforzadas por las infraestructuras que mejoran las condiciones de estancia del estudiantado: un campus cómodo pero dotado de biblioteca, espacios de socialización y estudio, actividades extracurriculares, entre otros. En los últimos tiempos, otro factor de elección se ha concretado: las oportunidades de investigación y la empleabilidad del alumnado egresado a partir de las prácticas en empresa. Este es, sin ninguna duda, uno de los caballos de batalla necesarios para una planificación de futuro que mantenga la importancia de nuestras universidades públicas. Sin un programa real y efectivo de prácticas en empresas líderes en cada sector difícilmente mejoraremos la salida laboral de nuestro alumnado. Tal vez por eso, algunos de los lemas presentados en un momento clave en la captación de nuevas matriculaciones no responden a ninguno de los factores que pueden ser claves en esta elección: ¿qué es #ExperienciaUA para siempre? Por el contrario, otros lemas que resaltan la visión de liderazgo o de servicio público me parecen más acertadas porque concretan lo que un posible nuevo matriculado busca: una universidad potente, de servicio público, que facilitará su formación y dedicación laboral en el futuro. Seamos claros y eficientes, busquemos la mejor oferta para consolidar nuestras instituciones en un mercado cambiante y altamente competitivo. No podemos seguir ofreciendo como único atractivo nuestros espacios comunes, como son los jardines de nuestro Campus de Sant Vicent del Raspeig, como único polo de atracción de nuevas matriculaciones. De lo contrario, nuestras matriculaciones seguirán en línea descendiente como hasta el momento actual.