El Palmeral de Elche: Un problema actual

Un palmerero en trabajos de poda en Elche / Antonio Amorós

Con este mismo título publicaba yo un artículo en la Revista Festa d´Elig a primeros de los años 80. Han pasado más de 40 años y el problema sigue siendo igual de actual. No parecen pasar los años por él. Pero no cabe duda de que han pasado muchos años y acontecimientos que nos permiten decir que, aunque siga siendo actual el problema, no por ello deja de ser algo diferente.

A primeros de los años ochenta, varios hechos incidieron en un debate que se arrastraba de principios del siglo XX y que hacían que la cuestión del palmeral presentara unas características singulares y requiriera de medidas adecuadas. Por sintetizar, tres son las principales características de aquellos momentos que afectan al problema del palmeral: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la puesta en marcha de la depuradora de Algorós y la aprobación de la Ley 1/1986 por la que se regulaba el Palmeral de Elche.

El Plan General de 1986 y después de 1998, aparte de tener otras consecuencias para el espacio rural, en el caso de los huertos urbanos, trató de eliminar la división de los mismos con mayores o menores índices de aprovechamiento, intentando que se integraran en las unidades de actuación urbanística como espacios libres. Esto ha dado como consecuencia que el patrimonio municipal compuesto por huertos de palmeras se haya ido incrementando, representando en la actualidad más del 70 % del total de los huertos urbanos. Ciertamente se han abierto otros problemas, ya que la propiedad municipal por sí sola no resuelve la situación, especialmente la presupuestaria, al no haberse creado ninguna fuente de ingresos que permita hacer frente a los nuevos gastos de mantenimiento de ese Patrimonio.

La segunda cuestión que modificó el sistema tradicional del riego de los huertos de palmeras fue el relativo a la puesta en marcha de la Depuradora de Algorós en 1983. Si hasta esas fechas, las acequias tradicionales que atravesaban el casco urbano de Elche eran utilizadas en parte como cloacas, la conexión del alcantarillado a colectores que centralizaban las aguas residuales en la depuradora, alteraron esa relación. Tanto la Acequia Mayor como la de Marchena accedieron a las concesiones de esas aguas que podían ser distribuidas por gravedad a todas las zonas que estaban por debajo de las cotas donde estaba situada la depuradora de Algorós. Y esto dio lugar a que, las acequias situadas en cotas superiores, no solamente llevaran las aguas procedentes del río Vinalopó en parte a la depuradora, sino que el riego con agua «del Pantano» (con muy alta salinidad, no lo olvidemos) a los huertos de palmeras fuera desapareciendo y sustituyéndose por las aguas del abastecimiento urbano.

La pérdida de funcionalidad de las acequias situadas por encima de la cota de la depuradora de Algorós, contribuyó a su progresivo deterioro, perdiendo de esta forma el papel que, históricamente habían tenido tanto la Acequia Mayor como la de Marchena.

Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

La nueva Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de protección y promoción del palmeral de Elche, al querer mejorar el tratamiento que se le daba a esta cuestión, no creo que haya acertado en todos sus planteamientos, a pesar de su buena voluntad

En 1984, el INAP publicaba un estudio de Michel Crozier que me impactó y me ayudó a entender un poco mejor las relaciones entre las administraciones públicas y las sociedades a las que aquellas deben servir: «No se cambia la sociedad por decreto». Si aquello sigo considerándolo como una advertencia cierta, también lo es que son precisos «decretos» y «leyes» para cambiar aquellos aspectos que consideramos que pueden modificarse con las mismas. Con esa intención se hizo la primera Ley del Palmeral de Elche en 1986 (unas de las primeras que aprobó la recientemente constituida Comunidad Valenciana). La aplicación de esta Ley hasta 2021, quiso enfrentarse a un problema que desbordaba los limitados medios con los que se le dotó. Y, además, tuvo que encajar nuevos criterios de la Ley del Patrimonio Valenciano en 1998, así como la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Demasiada carga para un patrimonio tan sensible y tan desconocido a pesar de su antigüedad.

La nueva Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de protección y promoción del palmeral de Elche, al querer mejorar el tratamiento que se le daba a esta cuestión, no creo que haya acertado en todos sus planteamientos, a pesar de su buena voluntad, por eso no considero que haya que ver con temor, en un principio, los cambios que se puedan acometer sobre la misma. Siempre que se respeten los aspectos básicos de una protección que se inició hace más de 100 años, los cambios no deberían atemorizarnos. Debemos seguir confiando en la actuación de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y en la racionalidad de sus informes, ya sean sobre el Huerto de la Hiladora, el Canal del desvío del Pantano o la rehabilitación de las Acequias que cruzan nuestros Huertos de Palmeras.

Pero es evidente que, si esas propuestas de cambios, corren parejas con la puesta en marcha de las motosierras «trocea palmeras» y con informes botánicos de dudosa seguridad científica, los ciudadanos tenemos el derecho a sospechar que el Palmeral de Elche se enfrenta a un peligro todavía mayor. Ese es el problema actual.