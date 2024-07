De amos y siervos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden / Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

A la hora del Telediario me pongo en la piel de un extraterrestre. No quiero permanecer inmune ante el horror, ajeno a los cataclismos físicos y morales que nos asolan. Así compruebo con estupor cómo la información internacional la abren dos países (una república y una monarquía) denominados Estados Unidos y Reino Unido. Me llaman la atención las marcas genéricas. A lo largo y ancho del mundo existen muchos Estados que se unieron para fundar otros y reinos resultantes de uniones y desuniones de diferentes coronas.

Sin embargo, a los espectadores de un país occidental de casi 50 millones de habitantes, cuna de la que dicen que es la lengua hablada por más habitantes del planeta después del chino mandarín, se les informa de lo que sucede en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Está claro que cuando una mariposa mueve las alas en Washington las consecuencias se sufren en Albacete. También cómo los británicos siempre fueron a contracorriente. Ni siquiera tuvieron humildad para colocar el volante donde el resto, ni para convertir las libras en euros. Pero son los que en el fondo continúan templando y mandando en Europa.

Un extraterrestre que viniera a ver un Telediario lo comprendería muy bien, a poco que estuviese una semana haciendo zapping de noticiario en noticiario. Partiendo de esta premisa, el resto de Europa, la potente Alemania, la grandísima Italia y la exquisita Francia, sustanciados en Bruselas, hacen como que gobiernan. Viendo los informativos en otoño, invierno y primavera, hay días que se lo llegan a creer. No caen en la cuenta que estos países con nombre de marca blanca les tienen atrapados por el cuello. Eso sin contar los que no salen en la tele, caso de Japón, China, Brasil, o Canadá. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Beban mucha agua.