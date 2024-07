Crónica de veladas veraniegas de antaño en Alicante

Hace 50 años en Alicante: del 4 al 10 de marzo de 1974. "El fin de la edad de piedra en el Postiguet" / Perfecto Arjones

Cuando se acumulan los años es valioso poder recordar… Porque los recuerdos posibilitan que nuestra vida no se sustente en el vacío, que tenga bases sobre las que construir nuestro ahora y nuestro mañana, aunque este mañana ya se me presuma demasiado efímero. Y Alicante en la primera década de los años 50 del siglo XX ofrecía un panorama tan diferente al actual que evocarlo es traspasar tiempos entonces de estremecedoras negruras, afortunadamente ajenas para mi niñez. Recuerdo que, en aquellas calurosas veladas veraniegas, a veces mi madre me llevaba a cenar al Postiguet, junto a mi hermana y mi abuela paterna. El lugar elegido era el espacio de playa entre los dos balnearios que todavía quedaban tras la destrucción de la Guerra Civil: La Alianza y La Alhambra. Construcciones de madera sobre pilotes metálicos que se adentraban en el mar, ofreciendo la oportunidad de entrar en el agua directamente desde las cabinas que en ellos había. La Alianza tenía fama de contar con un buen restaurante, en su extremo más internado en el mar. Pero de aquellos veranos mi principal memoria son los cines al aire libre. En todos los barrios alicantinos había varios, aunque como yo vivía en La Rambla, recuerdos los más céntricos: el Iris Park, de estreno, en la esquina de la calle Pascual Pérez con Ángel Lozano; el Casablanca, que estaba enfrente y era de verano antes de construirse el que después fue de invierno; el Cinema Río, en la calle Vicente Inglada, largo y estrecho, sobre el que después se edificó el cine Carlos III, y de las muchas películas que vi en el Cinema Río no se me olvida una titulada La Guerra Empieza en Cuba, tal vez porque cantaban la habanera del «Pompom» de la zarzuela El Pobre Valbuena; la Plaza de Toros era igualmente por las noches cine de verano. Me llevaban para la cena un «espectacular» bocadillo, acompañado con el refresco que me preparaba mi padre en «La Austriaca», famoso negocio familiar en la Rambla, que era fábrica de licores, jarabes y bebidas carbónicas, como el sifón y el agua de «Seltz», tan apetecible bien fría. Cuando salíamos del cine, como era vacación y no había que madrugar, íbamos al Restaurante-Café Ivory, también en la Rambla, para que mi padre, que allí tenía una tertulia de amigos ajedrecistas, nos invitara a un helado.

Años más tarde se inauguró en el patio de la Congregación Mariana, en la calle Gravina, el cine Rex, donde se estrenó la grandiosa película Los Diez Mandamientos, con Charlton Heston y Yul Brynner entre los principales protagonistas de este mágico espectáculo cinematográfico de Cecil B. Demille, estrenado en 1956.

Otra faceta de aquellos veladas eran las tertulias vecinales a las puertas de las casas de planta baja. En la Rambla no las había, pero como tenía familia en la calle Díaz Moreu, conozco las que allí se preparaban y en las que participaba el inolvidable artista foguerer y escultor Remigio Soler, que entonces era un chiquillo. A la calle Díaz Moreu la llamábamos generalmente el carrer La Cena. Lo explico: era una calle con muchas tahonas y, antes de la guerra, en ellas estaban repartidas las diversas imágenes que componían el paso de la Santa Cena de la Semana Santa, así me lo contaba mi abuela paterna que había vivido allí. ¡Y cómo no recordar las paradas callejeras de sandías y melones! Menciono las que había en la plaza de San Cristóbal, en la plaza de Hernán Cortés, y también en la plaza de España. En ellas se amontonaban estas deliciosas frutas veraniegas. En aquel tiempo comprar sandías de corteza verde oscuro y multitud de pepitas negras era una apuesta imprevisible, pues, a pesar de que les hiciesen la cata, siempre se corría el riesgo de que fuesen blancas e insípidas. Pero ¡ah!, cuando la sandía resultaba roja y sabrosa, su dulzor, su exquisito aroma, eran el mejor aliciente para terminar nuestras típicas comidas veraniegas, o también saboreando un fresquito melón. Cuando a finales de agosto se producía alguna tormenta con lluvia torrencial, estas frutas eran arrastradas por las calles limpias y tranquilas de aquel Alicante irrepetible, sencillo y familiar, provinciano pero más agradablemente dispuesto para vivir sosegadamente, aunque lo que digo pueda parecer una necedad.

También recuerdo que, siendo adolescente, iba con mis amigos los sábados por la noche a los combates de «lucha libre» que se organizaban en la Plaza de Toros, escandalosas peleas de catch para divertirnos. Pero lo que más añoro de aquellas gratas veladas era que, al regresar de madrugada a la Rambla, las calles estaban relucientes porque las acababan de regar con agua a presión salida de mangueras conectadas directamente a la red de aguas municipales. Y es que Alicante tenía fama de ser «una tacita de plata».

Tampoco olvido la popular Tómbola Alicantina de Caridad, que cada verano instalaba Cáritas al comienzo del playero Paseo de Gómiz, sus beneficios sirvieron para construir el barrio de Tómbola, inaugurado en 1961.

Además, aquellos extraordinarios «Festivales de España» que se celebraban en la Plaza del Ayuntamiento, llamada entonces del «18 de julio», fecha del alzamiento franquista. En esta plaza se instalaban un monumental graderío y un gran escenario con el Palacio Municipal de fondo, allí pude admirar el Ballet de Antonio, la Antología de la Zarzuela de José Tamayo, representaciones teatrales con Nuria Espert y otras grandes figuras de la escena, también ópera con Alfredo Kraus interpretando Rigoletto… Y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por el prestigioso maestro y «Alicantino ilustre» Vicente Spiteri.

Se fortalecen los emocionantes recuerdos de aquel tiempo pretérito, de muchos momentos de una infancia y una adolescencia en los que, venturosamente, no padecí las amarguras que golpearon a tantos en España. Una etapa juvenil que es ahora baluarte de alegría en las situaciones a veces difíciles de mis cercanos 80 años.