"Alegría" brilla en Alicante / Pilar Cortés

No voy a descubrir a estas alturas nada nuevo sobre las maravillas que esconde la compañía canadiense capaz de movilizar masas en cada espectáculo que estrena o reestrena. El Circo del Sol ha llegado a la playa de San Juan de Alicante a compartir su Alegría hasta septiembre. En los tiempos que corren nunca está de más volver a disfrutar de su talento y buen hacer.

Lo que más me impresionó de este reencuentro con la compañía es la precisión con la que trabajan. Ay, si el sistema público (yo que soy tan defensor de él) funcionase como lo hace este equipo preciso y precioso. Me dio gozo asistir a una maquinaria tan engrasada. Cuando salió el artista que jugaba con fuego, numerosos asistentes de seguridad vigilaban desde cada vomitorio que ninguna chispa traicionera diese un susto. Cuando la grada inmensa se llenó de confeti una aspiradora gigante los succionó después de que una lona gigante cubriese al público. Un equipo de prensa modélico, liderado en Alicante por Pablo García se multiplicó para atender a centenares de medios que no quisieron perderse la cita (bravo por Focus). Ay, si al teatro ordinario le prestasen la décima parte de esa atención.

Desde 1999 a esta parte Alicante ha logrado mirar cara a cara a Málaga al asegurar la presencia del Cirque du Soleil cada temporada. Aunque la ha superado en algo muy importante. Posee un Auditorio impresionante, el ADDA, con una acústica tanto en la Sala Sinfónica con en la Sala de Cámara de la que se felicitan todos los grupos que actúan en ellas. Málaga no tendrá algo igual en menos de diez años. Es algo que deberían tener en cuenta de Carlos Mazón hacia abajo todos los políticos que cuentan con responsabilidades en esta provincia. Rogaría reflexionasen un minuto sobre ello.