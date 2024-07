El hechizo y la energía de un peculiar cuarteto de cuerdas

Héctor Fuentes

El concierto ofreció un resumido homenaje a la historia de esta música mediante una mirada de hoy, lo que nos permite echar un poco la vista atrás en este sentido. De entrada, cada 30 de abril, recuérdese la celebración del Día Internacional del Jazz. El género surgió en el siglo XIX entre los esclavos negros del sur de Estados Unidos.

La semilla estuvo en la adaptación de los estilos europeos a la música tradicional negra, y a partir de entonces fueron naciendo diferentes hechuras y bandas y se incorporaron más instrumentos e importantes figuras. Así hasta nuestros días con una amplitud y riqueza de matices y subgéneros. La historia continúa. Ahí está el Fijazz en el ADDA.

A jazz story es la denominación que emplea Cuareim Quartet, un peculiar cuarteto de cuerdas, fundado en 2013, con el lenguaje del jazz contemporáneo y variedad de estéticas, donde las mezclas imprimen un sello particular con composiciones originales, arreglos y ejercicios sonoros.

Se escucharon temas del álbum, que lleva el título mencionado antes, con los violinistas Rodrigo Bauzá y Federico Nathan, argentino y uruguayo, respectivamente, así como el francés Olivier Samouillan da aliento a la viola y su paisano Guillaume Latil al violonchelo. Una diversidad de piezas con inusuales sonidos y contrastes. Ecos de Nueva Orleans, Rezo a mi modo, Viola blues, Minor bop, Please no licks, Redemption ballad o Samba latente.

Estos virtuosos compositores e intérpretes ponen el alma al tocar y abren nuevas vías musicales con las cuerdas que dependen de cada uno. Buscan proyectar esas experiencias a las nuevas generaciones y se entienden muy bien exprimiendo las posibilidades jazzísticas.

Entre otros nombres, recordaron a dos clásicos estadounidenses con la interpretación de So what y Koko. El trompetista Miles Davis y el saxofonista Charlie Parker dentro de la tendencia del bebop, desarrollada a principios de la década de los 40. Una revolución melódica, armónica y rítmica no exenta de swing, con temas disonantes y saltos bruscos. Que colocó las bases del jazz moderno.

Cabe destacar el especial atractivo de Swing 21 y el encantador tema Love is not a Broadway song. Las raíces clásicas y populares derivan hacia la tarea que los cuatro amigos llevan a efecto evocando sonoridades de los años 50 y 60 con el cool jazz y el jazz libre. La fusión de los 70 o las tradiciones musicales del mundo que conducen a un «final apoteósico», según se afirma en el programa de mano por el hechizo y la energía que transmiten los músicos.

Un cuarteto de cuerdas, dicho sea de paso, es una de las formas más importantes de música de cámara, y precisamente el conjunto actuó en la sala de cámara del Auditorio de la Diputación con menos aforo que la sala sinfónica. Pero rebosante de espectadores muy agradecidos.