Viaje a los infiernos (II): ¿Regresará el PSOE a la vida?

El Infierno, ese lugar donde van a parar las almas o lo que queda de nosotros tras la muerte, no es obviamente algo privativo de la mitología clásica, sino que forma parte como concepto de todas las culturas y acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos, intentando dar sentido o explicación a la muerte y justificando progresivamente, conforme las sociedades fueron evolucionando, ciertos patrones de vida y condenando otros. Ha sido, incluso, utilizado durante muchos siglos por el cristianismo como herramienta de represión social. En la cultura clásica, el Infierno era conocido con distintos nombres, aunque quizás sea Hades el más reconocido, nombre tomado del dios griego (Plutón en latín), que según la mitología gobernaba los infiernos, un lugar que se encontraba bajo tierra, de ahí el propio nombre que deriva del latín inferus: lugar inferior, bajo tierra, subterráneo. Aunque el concepto evolucionó desde Homero, en principio hacía referencia un lugar indeterminado, inhóspito y oscuro, donde iban a parar todas las almas de los difuntos, sin discriminar moralmente. De hecho, el término griego hades es recogido por la teología cristiana en el Nuevo Testamento y se correspondería, aunque no completamente, con el término hebreo Sheol del Antiguo Testamento, como el lugar donde van a parar los muertos, en términos generales. Aunque son términos parecidos, no significan lo mismo, el Infierno se utiliza generalmente como el concepto teológico cristiano con contenido moral que todos conocemos de lugar de castigo para los pecadores, mientras que los conceptos hebreo y griego no tienen esa referencia moral. En cualquier caso, es una muestra del sincretismo cultural que a aquellos que hemos tenido una formación católica nos ha servido para relativizar y digerir parte de nuestra educación.

Algo que también se repite en distintas culturas y religiones es la catábasis, que en griego clásico significa literalmente descenso y que se ha utilizado, entre otras acepciones, para hacer referencia al descenso de héroes o divinidades a los infiernos, pero con viaje de vuelta incluido, si no, no sería una catábasis, sino la muerte. En ocasiones, la catábasis se asimila al concepto de nekyia, aunque no está claro que se corresponda completamente, ya que esta última haría referencia, también, al acto de convocar a los muertos, sin ir físicamente a los infiernos, para preguntarles sobre el futuro o sobre cuestiones trascendentales. Tenemos el ejemplo más famoso de nekyia en el libro XI de la Odisea, donde Homero nos relata el rito que el héroe protagonista realiza siguiendo las instrucciones de la maga Circe para evocar el alma del difunto adivino Tiresias, que le indicará el origen de la ira que Poseidón tiene contra él para poder aplacarlo y poder arribar finalmente a su patria Ítaca. Frente a la nekyia homérica, la semana pasada hablamos de la catábasis de Eneas en el libro VI de Virgilio, donde el héroe troyano baja literalmente a los infiernos por el lago Averno, pero también hay otras, si cabe, más famosas como la de Orfeo, que tras la muerte de su amada Eurídice por la mordedura de una serpiente, desciende a los infiernos y consigue que Hades y Perséfone se apiaden, conmovidos por su música, y le permitan que ella le siga hasta el mundo de los vivos con la única condición de que vaya detrás de él y no la mire hasta que haya cruzado por completo el umbral del inframundo, cosa que, como ya saben, (es la naturaleza humana) justo en el último momento no puede evitar y ella se desvanece como una sombra para la eternidad. Sobre cómo sería la música de Orfeo para ablandar el corazón de Hades, desgraciadamente, no disponemos de grabación; pero cada vez que me acuerdo de Orfeo, me vienen a la cabeza sus lamentos en el ‘Che farò senza Euridice de la ópera de Christoph W. Gluck, y si me lo permiten, la versión en la que la mezzosoprano inglesa Janet Baker interpreta a Orfeo. A fin de cuentas, el mito recoge de alguna forma lo que resulta natural a la problemática de la existencia. ¿Quién no ha soñado con algún difunto, lo ha vivido como si fuera real y lo ha visto trágicamente desaparecer como la sombra de Eurídice al despertar con una pena inmensa y lágrimas en los ojos?

Pero no, no solo los héroes grecorromanos han descendido a los infiernos. Otros personajes como Enkidu en la mitología sumeria o el propio Jesús de Nazaret. Siempre me acuerdo del Credo cuando rezábamos aquello de «fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos…». Nunca me quedó claro qué hizo Jesús allí esos tres días. ¿No fue, acaso, también, el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos una catábasis como Orfeo por amor? ¿No lo convirtió Cervantes en un héroe homérico, virgiliano y bíblico al vencer los encantamientos de Merlín y volver a la vida también al tercer día como Jesús?

Si algo le sobra a Pablo Ruz es ilusión e hiperactividad, la ilusión que da poner en marcha un proyecto de ciudad, aunque yo no lo comparta

Para que haya catábasis tiene que haber regreso a la vida, superación de la prueba, sabiduría adquirida, si no, amigos míos, estamos muertos y es necesario saber distinguir. Creo que uno de los éxitos de PP de Elche y de Pablo Ruz ha sido dejar en la sombra a quien pertenecía al mundo de los muertos, haber sabido cerrar en su momento la página de Mercedes Alonso, lo que ha permitido que se hayan forjado nuevos proyectos e ilusiones, porque, queridos, hay que reconocer que si algo le sobra a Pablo Ruz es ilusión e hiperactividad, la ilusión que da poner en marcha un proyecto de ciudad, aunque yo no lo comparta. Y precisamente porque no lo comparto y en muchos casos me resulta incompatible con un modelo de ciudad moderna y habitable, me duele más ver cómo en el PSOE de Elche difícilmente pueden florecer los proyectos o la ilusión por gobernar, cuando Alejandro Soler lo dirige desde el Hades como garantía de su supervivencia y no permite que nadie regrese a la vida si no es bajo pesadas imposiciones y cadenas.