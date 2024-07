Basura al campo

Contenedores en el Camp d'Elx / Áxel Álvarez

Es el civismo una norma informal que ha de guiar la conducta normal de las personas evitándose de esta forma los conflictos, las tensiones, la creación de problemas, vulneración de derechos o dicho de manera más gráfica y seguramente más entendible para que los actos incívicos, gamberradas, brutalidad, desvergüenza, en definitiva INCULTURA. En definitiva el civismo es «un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública» (Real diccionario de la Lengua Española). Es amor y respeto al entorno natural, al social, a la ciudad , a los demás. Pero la conducta incívica indica, evidentemente, una falta de adquiridos y percibidos cívica individual y social, puesto que el contexto social influye en cuanto a hábitos adquiridos y percibidos.

Y digo percibidos porque en este tema, el tirar basura, muebles (hay una recogida gratuita por parte del Ayuntamiento, cuyo teléfono que está en el contenedor no pueden ver los que tiran las bolsas de basura sin bajar del coche), poda (también hay un servicio municipal gratuito de recogida), escombros, sanitarios, etc. (ahí están los puntos limpios) no es algo reciente, viene de hace años y va en aumento, parece una consigna difundida por las redes sociales y lo que es más preocupante, la tolerancia social y también de responsables políticos hacia la situación que padecen todas las pedanías. Basta ir caminando o en coche por los caminos y carreteras para visualizar esa realidad. Pero, además dónde están y para qué los pedáneos, policía local, el concejal o concejales que correspondan, no siendo necesario que vayan de visita a las pedanías, basta con ir de Elche a Santa Pola para ver (claro está si miran) que lo que digo es una realidad.

Otros artículos de Francesca Martínez

Contenedores con basura en el exterior en el Camp d'Elx / Áxel Álvarez

Y sumando, ahí está el servicio de limpieza, que permite que la basura se acumule, y, con ello, el aumento de ratas, olores nauseabundos , en definitiva, de la salubridad pública. Los contenedores son escasos, están a demasiada distancia, lo cual no es la causa pero si favorecen ese comportamiento incívico.

Ese incivismo que denuncio indica la nula estima al campo de Elche, que no olvidemos es el pulmón verde del término municipal, que costeamos los residentes en él, y que sin llover , porque si lloviera sería un vergel, el entorno es siempre de color verde.

Y espero que esta no sea la única denuncia, y que , el que corresponda, tome las medidas oportunas. Salvem el Camp d’Elx.