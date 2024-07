Dos cartas y medio siglo

Empecé mi andadura como profesor universitario en la Complutense, donde había estudiado mis tres años de especialidad y obtenido el grado de Doctor. Previamente había cursado los dos años de Estudios Comunes en la Universidad de Oviedo.

Acabo de encontrar una carpeta con la carta que les dirigí a mis alumnos y alumnas al final del primer curso que impartí, como Profesor No Numerario, en la Universidad Complutense. Un pequeño tesoro que ha permanecido sepultado entre la tierra de los días y el paso de las noches durante casi medio siglo. Esa carpeta ha sobrevivido a mudanzas, obras y cambios diversos. Junto a mi carta, de cuatro folios, están las contestaciones de una treintena de alumnos y alumnas.

Hablo del año 1978. Franco había muerto en 1975 después de cuarenta años de dictadura. Era el año de la actual Constitución, que puso las bases de nuestra recién estrenada democracia. Había en el ambiente la sensación de haber salido de una pesadilla y la esperanza en la construcción de un nuevo futuro en libertad. El dictador decía que los españoles no estábamos maduros para la democracia. ¿Y cómo se puede madurar sin ejercerla? Él (y sus innumerables secuaces) sí estaban maduros para ejercer una cruel dictadura. Han pasado más de 45 años. Medio siglo que he vivido en las aulas. Me parece mentira, mientras contemplo las cartas, cómo ha podido pasar tan fugazmente todo este tiempo.

Mi carta está escrita a máquina (una Olivetti que todavía conservo como una reliquia) y las cartas de respuesta de mis alumnos y alumnas, casi todas escritas a mano y algunas, muy poquitas, a máquina. El papel ha adquirido ese peculiar color amarillo que confiere la pátina del tiempo.

Se dice pronto: medio siglo.

A pesar del tiempo que ha pasado, me llama la atención que hoy volvería a firmar esa carta, con algunas matizaciones de carácter menor. Es decir, que aquella ilusión arrolladora, lejos de haberse desvanecido con el paso del tiempo, se ha fortalecido y se ha enriquecido.

Me alegra no haber destruido esta carpeta en mis sucesivas mudanzas y en mis obras de renovación de las viviendas. Por cierto, conservo los apuntes que tomaba en las clases de la Facultad, cuando era alumno y delegado de curso. (Ser delegado de curso en aquellos años conllevaba una vigilancia policial permanente. Había miembros de la policía camuflados en los cursos que asistían a las clases vestidos de paisano. Sabían lo que pensaban y decían los forzosos compañeros. Lo sabían todo. E informaban de todo.

Cuántas asambleas interrumpidas, cuántas carreras, cuántos golpes…).

En el año 1990 escribí un artículo titulado «La erosión de la función docente». Hablaba de diferentes factores que van desgastando las ilusiones iniciales de los profesores y las profesoras. Pues bien, ya jubilado, al releer esta correspondencia, he podido comprobar que aquellas inquietudes del comienzo se han hecho más fuertes y más intensas con el paso de los años.

Transcribo algunos párrafos de la carta que entregué a cada alumno con la papeleta en la que aparecía la calificación obtenida en la asignatura.

«No sé qué viciados planteamientos nos relacionan como enemigos. Me dan el arma de las notas (¿has pensado alguna vez qué sucedería si nos privasen a los profesores de este poder espectacular de la papeleta con el que os tenemos encañonados desde el primer día del curso?). Tú pareces tener el derecho de hacer lo menos posible de aquello que yo te exijo.

Como si yo tuviera más interés por ti que tú mismo. Como si tú no supieras qué es aquello que te conviene…».

La carta termina así : «Nos espera una tarea inmensa, en la pequeña esfera del aula y en la más amplia de la institución. Y en toda la estructura social. Quisiera alentar nuestra común esperanza, sostener la reflexión critica, avivar el espíritu comunitario y romper la comodidad de la rutina. Te pido ayuda para intentarlo. Ayuda, comprensión, esfuerzo y cercanía. Sé que puedes ayudarme infinitamente. Yo te ofrezco toda mi ilusión, mi empeño y mi amistad».

Es difícil seleccionar de un montón de folios algunos párrafos que sean representativos de lo que expresan las cartas de respuesta. Hay una carta de cinco folios bien apretados, que está fechada el día 4 de octubre de 1978. La firma una alumna llamada Amparo. Dice en uno de sus párrafos:

«Expresas en la carta muchos puntos de vista que están y han estado en el ambiente, especialmente sacados a la luz en las sesiones que hemos tenido contigo. Con el resto de profesores, los planteamientos, las normas, no se han cuestionado; se han impuesto y aceptado. Es curioso que, a lo largo de todo el curso no hayamos intentado ‘convencer’ y ‘convertir’ a los demás profesores a una forma de hacer, de trabajar, como la que seguimos contigo. Mucho me temo que tu experiencia sea eso: tu experiencia, única y reducida a una sola materia del curso y de la carrera, ¿Qué es lo que nos pasa? Tú te vas de la clase y es como si lo que nos has transmitido de experiencias, de ideas, de estímulos, de revoluciones… se fuera contigo.

¿Por qué no cala en nosotros, hasta el punto de hacerlo revolucionario, de intentar modificar el planteamiento de otras materias. Si contigo actuamos de una forma que creemos, o decimos, que puede ser mejor, ¿por qué no plantearlo en el resto de las materias del curso?... Resulta inexplicable que seamos capaces de pasar en el intervalo de unos minutos (los que ha habido entre clase y clase) de planteamiento como los que seguimos contigo a los que nos presentan otros profesores y nos quedemos tan tranquilos».

La jubilación es el momento de pasar el testigo a quienes empiezan. Ojalá que comiencen con la mitad de la ilusión con la que yo me he ido

Releo la carta de Julia (tres páginas escritas a mano) en la que dice:

«Ese muro que separa a los alumnos y a los profesores, ¿quién lo ha construido? En principio se diría: los profesores. Pero yo pienso que no, cada uno ponemos nuestro ladrillo en el muro. Quizá ellos, como arma contra nosotros pondrían la primera piedra pero los alumnos ni la intentamos derribar sino que seguimos construyendo el muro con nuestra pasividad y nuestra desconfianza».

Amaya me dice en una carta manuscrita de dos folios: «Como bien sabes te has metido en algo muy difícil. Estoy segura de que te saldrá bien y los muchos esfuerzos que deberás invertir verás cómo no son estériles».

«Solo quienes sienten la fiebre de la injusticia y no pueden dormir porque les resuena el aullido del entorno están en camino de hacer algo. Los demás seguirán estudiando, perfeccionándose, ascendiendo, pero siempre les faltará lo más esencial. Por encima, a pesar y a través de todo podrán los años arrugar tu cara pero jamás resquebrajarán un corazón formidable», dice Encarnación.

También aparece la carta del padre de una alumna, un pedagogo de la época, llamado Alberto del Pozo Pardo. He tenido la satisfacción de entregarle a su hija María del Mar, profesora de la Facultad de Alcalá de Henares, una copia de la carta de su padre. En la carta me da este consejo de profesor veterano a profesor novel: «Y ahora que has escrito a tus alumnos, a tus recién estrenados alumnos, quizás con demasiado dramatismo, y les pides que te comprendan un poco y que se den un más, vuelvo a repetirte: ese es el camino. No lo abandones. Sin vino y sin rosas».

¿Cómo se explica que otros profesionales estén marcando los días que faltan para llegar a la jubilación?

Quiero plantear, al hilo de esta correspondencia, una cuestión que considero fundamental. ¿Por qué unos evolucionan de una manera y otros de forma tan diferente silos contextos son similares?

Cuando se jubiló el profesor Emilio Lledó dijo que se había dado cuenta que había dejado atrás una fuente inagotable de felicidad y de vida. Pues bien, ¿cómo se explica que otros profesionales estén marcando los días que faltan para llegar a la jubilación, como si se tratase de la fecha en la que abandonan una cárcel o una tortura? Y me hago esta pregunta por la importancia que tiene para el interesado (no es igual vivir felizmente que ser un desgraciado) y para los alumnos y alumnas con quienes tiene que trabajar un año tras otro.

La jubilación es el momento de pasar el testigo a quienes empiezan. La decana de mi Facultad ha tenido este año una hermosa idea. Me pidió que les escribiera una carta a los graduados y graduadas de este curso. Y que les grabase un mensaje que verían en la ceremonia de graduación. Dos encargos que cumplí con gratitud y satisfacción. Ojalá que comiencen con la mitad de la ilusión con la que yo me he ido.