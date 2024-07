Delgadas líneas rojas. / INFORMACIÓN

¿Desde cuando la política, la división de la sociedad en bandos irreconciliables, lo impregna todo? Da igual quienes sean los culpables, tengo mi propia teoría, pero al final es un ejercicio estéril buscar la mano que empezó a mecer la cuna. La consecuencia es que no hay actividad que se libre ya de dos facciones enfrentadas a muerte.

Soy el mayor fan de Dani Carvajal, ejemplo de pundonor y de resiliencia, pero no necesitaba, para nada, hacer la cobra a Sánchez. Si quiere ser político, que se presente a las elecciones y que ejerza en el Parlamento. Como ciudadano puede tener su opinión y gritarla a los cuatro vientos, pero vestido con la camiseta de la Selección Española, que es de todos, debe respeto al presidente del Gobierno de su país, aunque le caiga fatal. Carvajal nos debería representar a todos, pero evidentemente no ha sido el caso. ¿Dependiendo de en qué lado estemos, aplaudimos con las orejas o criminalizamos al lateral? ¿Pedimos para él el Balón de Oro o, visto lo visto, una condena a remar en galeras?

Hemos perdido la noción de las líneas rojas. El vale todo contra el enemigo supone jalear que le peguen un tiro a Trump o brindar porque Biden esté más gagá que un sonajero. Da igual quién empezara a polarizar la sociedad en beneficio de sus intereses, pero la realidad es que situaciones parecidas han acabado históricamente en algaradas y tiros por las calles.

Es habitual que merodee por un periodo tremendamente interesante de la historia de España: el que va del año 30 al 39. Visto con perspectiva había en las élites un afán de ruptura con la España medieval y trasnochada, tanto en las derechas como en las izquierdas, pero a ambos bandos les pudo más el odio al contrario que la necesidad de construir una España nueva. No hay ni que decir cuáles fueron las consecuencias del pistolerismo de los sectores más extremos de la sociedad. Al final, como siempre, los salvapatrias arrasaron los buenos deseos de la juventud de la derecha y la izquierda para robar a manos llenas en su propio interés. Como siempre, vamos.

Nos estamos adentrado en una terra incógnita donde no hay límites. En otro tiempo la rabieta de Carvajal podría pasar por un ataque de vulgaridad o de mala educación y no iría mucho más lejos. Hoy es todo un alegato político, un significar que lo institucional nos importa un pimiento, porque los que ocupan un puesto sin ser de los nuestros son simplemente unos okupas. Del rey abajo, todos.

También es verdad que algunos no hacen mucho por la conciliación, verbigracia el obispo que nos ha tocado en la rifa de mitras. Con la Iglesia hemos dado, Sancho. En ese afán obsesivo por curar homosexuales, que, obviamente y en su opinión, es una enfermedad como la lepra, reúne ya una amplísima hemeroteca de barbaridades. Se supone que para el representante del clero provincial, la mejor terapia son unos buenos electrodos conectados en salva sea la parte y que descarguen un chispazo cada vez que se tengan pensamientos impuros. Obviamente con esa medicina se cura la homosexualidad, la heterosexualidad y, me temo, la religiosidad y aficiones como la filatelia y la numismática. El prelado habla de terapias curativas, pero en el fondo tiene toda la pinta de no poner peguitas a un buen tratamiento de choque, como el que aplicaban a casos semejantes siniestros psiquiatras de la posguerra. Así son las obsesiones y un solo homosexual que se cure merece todos nuestros esfuerzos.

Gracias a dios que a estas alturas un obispo tiene aproximadamente la misma influencia que yo, o sea, bastante poca. Imagínense hace 100 años o, los dioses no lo quieran, dentro de otros 100. O en la tierra de los ayatolás.

De la civilización a la barbarie existe una delgada línea roja y plantear la legitimidad de las instituciones la rebasa ampliamente. Se empieza por la cobra y se acaba levantándose en armas contra un gobierno considerado ilegítimo. No deja de ser un proceso lógico. Y mortal.

Tristes días para una democracia en la que pocos ya creen y en el sistema de mayorías. Cuando se deslegitima al presidente del Gobierno no se hace un feo a Sánchez, algo a lo que yo mismo me apuntaría, sino que se pone en cuestión todo el tablado de la antigua farsa. No hay nada más frágil que el poder democrático, que se sostiene por un andamiaje de palillos de dientes y de sobreentendidos. Viene al pelo el juramento de los Fueros de Aragón: «Nos, que somos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, non».

Con el asalto al Capitolio Trump demostró que todo vale contra el enemigo y no hay consecuencias. Si no sale a la primera, se vuelve a intentar. Lo volveremos a hacer, gritan los independentistas en Cataluña y, con un poco de suerte, o de mala suerte, según lo veas, un sujétame-el-cubata-que-allá-voy, se transforma en el motín de Aranjuez, la toma de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno.