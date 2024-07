España gana la Eurocopa y Otegi tampoco

Álvaro Morata durante la celebración del título de la Eurocopa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Hace ya unos cuantos años, mientras el mundo se debatía entre la estética comunista del Muro de Berlín y la digestión maoísta de la Muralla China vestida de Revolución Cultural, tuve ocasión de viajar a Nueva York porque NY se negaba a viajar a mí. Tras comprobar in situ que las Señoritas de Avignon de Picasso se refería al burdel de una calle barcelonesa y no a la ciudad gabacha que pretendía expropiárselo, giré visita al icónico edificio de la ONU con el fin de comprobar si Cary Grant seguía con la muerte en los talones o por el contrario la ONU seguía muerta en su talón de Aquiles. Allí me recibió un estoico cicerone curtido en las entrañas del foro mundial que, al finalizar la visita y constatar que el talón de la ONU iba a peor, me dijo: «Amigo mío, no le dé más vueltas, en esta vida solo se puede ser dos cosas: madridista (del Real Madrid) o envidioso». ¡Y era de Pamplona! Tras esa sabia aunque enigmática sentencia, me mudé de inmediato a la Habitación en Nueva York que pintara Hopper para contemplar desde su afligida ventana que el mundo es ancho y ajeno, como lo describió Ciro Alegría.

Y alegría es lo que ha sentido casi toda España y los españoles por el triunfo de su selección de fútbol en la Eurocopa. Y digo casi todos los españoles porque algunos no han digerido bien el menú de la victoria de España, pese a los protectores estomacales que tomaron previamente en previsión de lo inevitable. Léanse las declaraciones del socio político de Sánchez, Arnaldo Otegi: «Nunca me voy a alegrar cuando gana España. No es mi selección, no es mis Rey y no es mi himno» (pero apoyamos a Sánchez, le faltó decir); o la reacción del presidente del Parlamento catalán, José Rull, evidenciando, por omisión, su ataque de fobia invertida al felicitar a José Madurell como ¡¡campeón del mundo de ping-pong para mayores de 85 años!! en el instante en que España ganaba la Eurocopa (pero apoyamos a Sánchez, le faltó decir). Aún no está Pepe Rull lo suficientemente maduro (al contrario que Madurell), y contra esa patológica enuresis infantil suele recomendarse un escatológico cursillo de pañales para la incontinencia antiespañola. También el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona hicieron auténticos escorzos lingüístico-estéticos -miopía aldeana que identifica al separatismo- con el fin de ningunear a la Selección Española. O como el alcalde de Gerona, el independentista Salellas, que empoderado de concordia progre y por sus… soltó: «Es sencillo, mientras yo sea alcalde de Gerona habrá pantalla gigante cuando haya selecciones catalanas» (pero apoyamos a Sánchez, le faltó decir). En Cataluña, más de dos millones de personas vieron en TVE la final de fútbol, y en toda España fueron 15.763.000. Lo dicho, solo se puede ser dos cosas: separatista y envidioso. Esa es la concordia que justifica la amnistía de Sánchez. Pero el odio a España de los de siempre, siempre sigue.

El pasado lunes, decenas de miles de personas celebraban en Madrid el triunfo de la Selección Española, y a la vista de las imágenes surge la tentación de preguntarse si esas cien mil personas eran todas fachas dado que solo había banderas españolas (ninguna de la Tercera República) y se cantaba «Yo soy español». Pero claro, no debe ser fácil para la cúpula de la progresía ilustrada meterse con tantos y tantas por el hecho de llevar la bandera de España y sentirse orgullosos de ser españoles. Ya ven, lo que es normal en cualquier país de nuestro entorno (incluido el moribundo independentismo escocés que tanto escuece a los de aquí), resulta también normal en el nuestro cuando algunos políticos, medios de comunicación del régimen, el irredento, casposo y xenófobo separatismo, los herederos políticos de ETA, los pseudointelectuales que desfilan al paso de la oca de las subvenciones, y los de «la Ceja», no pueden manipular el sentimiento de millones de personas que, sin complejos de España, la cantan y disfrutan. Son los otros y las otras quienes siguen añorando el «España es diferente».

Pero estas explosiones de júbilo espontáneo y orgulloso siempre tienen una lupa que vigila inquisitorialmente cualquier desvío canónico para constatar lo mala que es la derecha y la derecha a la derecha de la derecha, por usar la terminología inversa al uso (nunca he entendido el sibilino matiz con el que se bautiza a unos y otros; en vez extrema izquierda o ultraizquierda -como sí dicen extrema derecha o ultraderecha-, se recurre al nada inocente eufemismo de «la izquierda a la izquierda del PSOE»). Y para seguir con el microscopio diferencial, el diario Levante (también INFORMACIÓN) publicaba el pasado martes, dentro del contexto de la celebración del triunfo de España, una noticia titulada «El bar donde España perdió ayer: ‘es un mena el que no bote’», refiriendo que un grupo de jóvenes habían pronunciado esa frase en un bar de Valencia. El solemne epitafio final de la noticia «España gana una Eurocopa, pero pierde en muchas cosas», no podía ser más épico, progre y representativo de los 16 millones de españoles que celebraron con normalidad el triunfo. ¿Toda España perdió en munchas cosas? ¿Qué cosas? Es antónimo escuchar que no se debe demonizar a ciertos colectivos por los delitos que cometen unos cuantos y leer que toda España, por un grupito, perdió en muchas cosas. Ocurre lo mismo cuando en una manifestación no de izquierdas o de extrema izquierda, algunos medios se dedican a vigilar hasta la extenuación si encuentran entre los centenares de miles de manifestantes y banderas de España, una con el símbolo del águila. Ya tenemos noticia y foto de la manifestación. No es el millón de personas, no, es la foto. Y ahora Sánchez quiere enderezar con palo y zanahoria a los medios, casualmente cuando éstos hablan de su mujer (que este viernes se ha negado a declarar ante el juez) y de su hermano. Casualmente, digo, pues ha tenido tiempo de sobra durante los seis años de mandato y no hizo nada.

Cuando le preguntaron a Dalí por Picasso, pintó la siguiente respuesta: «Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». Lo dicho, solo se puede ser madridista o envidioso; y también un furibundo sectario que odia España y subyuga a Sánchez para que amnistíe sus delitos, les entregue en exclusiva los recursos fiscales y facilite el referéndum separatista. Pues eso: España gana la Eurocopa y Otegi y el separatismo tampoco. A más ver.