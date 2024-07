No es la gallera, es la droga

Concentración en apoyo al alcalde de Aspe

Nieves dio media vuelta en el vano intento de esconder el llanto. Un segundo antes, una valiente paisana, megáfono en mano, cambiaba el paso de la arenga pública hecha denuncia con un nuevo lema. Del «no tenemos miedo» se pasó a corear en esa repleta plaza de Aspe un mensaje revelador: «Son nuestros hijos, no tus trabajadores». Fue en ese instante cuando Nieves explotó, incapaz de contener las lágrimas, sabedora del peligro que corren sus propios hijos en ese campo minado extendido por Aspe, donde las drogas circulan en patinetes conducidos por jóvenes captados por el líder de un clan que sobrevive, impune y encantado, con la etiqueta de Pablo Escobar del Vinalopó.

Lo que realmente martiriza a la gente de Aspe, que ayer se reunió en buen número en su Plaza Mayor, no es una gallera ilegal sino el creciente tráfico de droga que, a la vista de todo el pueblo, envuelto en una despreciable impunidad, circula por sus calles utilizando como correo a no pocos jóvenes de familias honestas que ven el abismo a la puerta de casa. Ha sido Antonio Puerto, un alcalde valiente, el primero que ha puesto pie en pared para detener el criminal atropello. Ha llegado el momento de no dejarlo solo.