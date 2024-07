Todo grano...

Funeral por Margarita, a la que conocían como Rita, en la iglesia de San Padro de la playa de San Juan el mércoles pasado. / DELGADO

Cuarenta y ocho horas después de que en la homilía por el último asesino machista de Alicante el número dos de la Diócesis ensalzara las bondades del finado, no tuviera ni una palabra siquiera de compasión para la víctima (una chica de 36 años) y hasta cuestionara la investigación policial (que concluyó con que el hombre había acabado con la vida de su mujer y después se había quitado la propia usando en ambos casos una escopeta de caza), el religioso pidió disculpas por lo que, sin lugar a dudas, fue un vergonzoso y cuasi delictivo blanqueo de la violencia de género.

Una justificación más censurable si cabe por venir de una alta autoridad eclesiástica, el vicario general, Bienvenido Fernando Moreno Sevilla, y por haberlo hecho desde un púlpito. Con independencia de lo estrecha que fuera la relación que le une a la familia del finado, a la que siempre podría haber consolado en privado. Lo mismo que el resto de asistentes al sepelio, algunos curtidos en la actividad pública y sabedores por ello de que las formas, al igual que las palabras, cuentan. Mucho. Y más en la lucha contra esta lacra.

Con todo, bienvenidas sean las disculpas y, aunque tarde, la condena sin paliativos a los crímenes de género que el religioso envió por escrito para que las leyera el párroco de la iglesia de la playa de San Juan donde amigas de la chica quisieron despedirla con una misa.

Una misiva en la que el vicario «lamentaba profundamente el daño causado» por sus afirmaciones, pedía perdón «sincera y humildemente a cuantas personas se hayan sentido heridas» y condenaba «rotundamente la violencia de género y toda la violencia siendo un imperativo, y no solo legal, sino también moral, luchar por su erradicación».

Nada que objetar a este pliego de descargos, salvo la ausencia en esa misa que se estaba celebrando por el alma de Margarita del vicario que ofició el funeral de su asesino. Hubiera sido lo justo.

Eso, además de que habría contribuido a no dudar de la autenticidad de unas palabras que presuntamente escribió el vicario de motu propio, pero que se escucharon por boca de otro sacerdote tras ser ordenada su lectura por el obispo Munilla, quien también aprovechó «para sumarse a las oraciones por Margarita», la mujer asesinada.

Un acto de contrición, en cualquier caso, al que precedieron dos hechos que conviene no perder de vista para valorar la reacción de la cúpula de la Diócesis: que este medio diera a conocer a la opinión pública el contenido de la homilía («es que no sabía que había allí un periodista», llegó a decir el vicario a modo de disculpa), y que la magistrada que está instruyendo el caso tuviera la iniciativa y el arrojo de ponerse en contacto con el religioso para hacerle llegar lo equivocado que estaba al cuestionar la investigación policial y lo peligroso, a par que delictivo, que podía ser hacer apología de esta guerra desigual que no deja de sumar víctimas sin que se sepa muy bien cómo pararla.

Un reguero de muertes en cuyo fin es preciso que se involucre toda la sociedad y al no ayudan precisamente palabras como las que pronunció el vicario, pero sí un periodismo serio que las cuente y juezas que no se callen. Es obvio que no es suficiente, pero seguro que algo hace.