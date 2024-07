El que pueda hacer circo, que lo haga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, durante la jornada electoral de las europeas. / José Luis Roca

Algunos, haciendo lo que pueden como solicitó Aznar, están plenamente dispuestos a no permitir, antidemocráticamete, que aquí se haga lo que otros sugieran. Se sienten propietarios de nuestro país y solo ellos son quienes deben gobernar a su modo, en beneficio de unos y en perjuicio de la mayoría. En eso consiste el programa de gobierno que guardan en el cajón para airearlo en el momento oportuno, si las circunstancias lo permiten, que ya se encargan de que sea así como seguimos contemplando en diversos frentes. Políticos, mediáticos, económicos y judiciales.

Un gravísimo asunto que no debe quedar impune porque no cabe que una democracia real y un Estado de derecho, con las luces rojas a flor de piel, permitan zancadillas de semejante ralea, ni otras de corte similar en favor de la guerra sucia y de variados tipos de perversión. ¿Es posible el triunfo de estas prácticas en detrimento del sistema democrático? ¿No hay mayor capacidad de autodefensa por parte de la legalidad vigente para neutralizar y castigar con amplitud y determinación estos inadmisibles comportamientos camuflados de alguna manera, pero muy visibles al mismo tiempo? Y eso sin contar ahora los 28 juicios pendientes, en relación con el Partido Popular nuestro de cada día, hasta 2029. De eso y de otras cuestiones relacionadas ya hablaremos en otro artículo, que siempre hay mucha tela que cortar en este turbio paisaje diario.

En este orden de cosas, continúa en pie de guerra el juez Peinado, quien, sin despeinarse nada, sigue con la instrucción del asunto en el que consta como investigada la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en íntima conexión con las tesis de la ultraderecha y la derecha. Por tanto, este señor no parece dispuesto a bajarse de su trono particular. Las manipulaciones y las falsedades funcionan a fin de lograr lo pretendido desde el primer segundo. Tumbar al «malvado» Sánchez y al Ejecutivo de coalición a través de la imputación de la señora Gómez. Tajada perfecta para unos cuantos.

No importan los informes de la Guardia Civil, los cuales manifiestan que no existe clase alguna de irregularidad en los contratos firmados. Quiere esto decir que los bulos y el capricho interesado del activista instructor se salen con la suya por ahora. Son los únicos que encuentran, sin encontrar, actividades sospechosas o ilícitas. Naturalmente, no satisfecho del todo, cita a Pedro Sánchez como testigo en esa causa de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La munición espléndida que necesitan los exaltados habituales, al objeto de atacar más aún al presidente.

No resulta extraño que desde Podemos se recuerden los pactos con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los reaccionarios quieren mandar por encima del Gobierno y del Congreso. O sea, llegar a acuerdos bipartidistas en esta coyuntura es todo lo contrario a una regeneración democrática auténtica.

La prueba testifical se practicará en la Moncloa el proxímo día 30, por lo que el juez no va a desaprovechar la ocasión de cara a organizar un sucio espectáculo circense con su «más difícil todavía». El interrogatorio previsto querrá ponerle en la cuerda floja o en un trapecio sin red. Este es el programa de festejos que Peinado tiene en su mesa…

El día 29 acudirán los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid acompañados por la Policía Judicial, y dos técnicos harán compañía a la comisión judicial por si en la declaración hubiera algún incidente. El señor juez llevará su capa y un sombrero de ilusionista e intentará sacar algún conejo de él. La testifical quedará grabada y se aportará al procedimiento. Una película de suspense en busca de premio, con un maestro de ceremonias que ha convertido esta cuestión en una causa partidista.

La señora Gómez se acogió a su derecho a no declarar por apreciar su abogado falta de garantías (y con razón) en el asunto que se dirige en su contra. La respuesta no se ha hecho esperar con la citación a Sánchez. Los denunciantes de Manos Límpias y la acusación popular de Vox, Hazte Oír y otras organizaciones, con nula credibilidad, celebran los números del sombrío circo con redoble de tambor, bombos, platillos y lanzamiento de confeti a la pista y de soeces caramelos a las gradas. Ahora bien, el efecto bumerán está en marcha contra quienes residen ahí como método de acción.

Recordemos que la Fiscalía se opuso a la admisión de la denuncia inicial. ¿Caso Begoña Gómez o caso Peinado? El juez sigue, decíamos, en pie de guerra con un cañón que apunta a Sánchez. La oscura oposición política le ovaciona entusiastamente y le eleva a los altares del descrédito. Es previsible que el presidente y su mujer no oculten algo punible. Díaz Ayuso, Aznar y el resto de la popular tropa celebran el evento por todo lo alto, en el nombre del Padre y de España, y brindan para que la obscena e interesada exhibición y los fuegos artificiales continúen hasta las últimas consecuencias.