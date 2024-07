El culo de Dani Olmo

Dani Olmo / EFE

Como buen boomer, soy de prensa escrita. Apenas veo televisión, salvo para quedarme medio frito después de comer. Miro Twitter los fines de semana, y, el pasado, vi un vídeo de La Sexta que me dejó estupefacto. En un programa de la tarde, Zapeando, una presentadora, llamada Elisa Mouliaá, nos contaba que Lamine Yamal, “además de dar el espectáculo en el campo”, había dado un directo, en el que aparece Morata semidesnudo, “dónde pudimos ver el culazo de uno de nuestros jugadores”. Tras dudar si era el de Dani Olmo, afirmó que “sabemos que para muchos seguidores y, sobre todo, seguidoras, ésto hace mucha afición, que poderío, ¿eh?”. Parecía que nunca hubiera visto a un hombre desnudo en su vida. Si yo fuera el futbolista, me hubiera declarado mujer, y luego me hubiera sentido también mujer ofendida. Finalmente, habría demandado a la cadena de televisión. Por cierto, compartir un desnudo públicamente, sin consentimiento de la persona, ¿es delito?

Seré sincero. A mí este comentario me afecta cero patatero, no me ofende lo más mínimo. Jamás me echaría las manos a la cabeza porque esta presentadora se atreva a cosificar un trasero robado, que se ve durante una milésima de segundo. No quiero ni pensar la que habría montado si se le hubiera visto frontalmente. Si la chica se quiere reír con este tema, porque encuentra muy divertido ver un mini-culo de lejos, accidentalmente, pues bien por ella. No tengo nada en contra de que se sexualice a un hombre, me importa entre cero y nada.

Pero ahora imagínate, amigo lector, que Olmo hace un comentario sobre el culo de una periodista. O que cuando las chicas celebraron en Australia su título de campeonas del mundo el año pasado, apareciese un presentador baboso, estilo Torrente, alabando los pechos de Jennifer Hermoso, ya que una cámara los grabó durante una celebración, diciendo lascivamente: “vaya dos razones para seguir el fútbol femenino”. La Segunda Guerra Mundial hubiera sido un juego de niños al lado del follón que se habría montado. Al locutor le hubieran tildado de violador, pervertido, misógino, acosador, y seguramente iría preso a remar a las galeras, esposado por los GEOS. El programa desaparecería de la parrilla de televisión inmediatamente. Se organizarían manifestaciones, habría tertulias cada cinco minutos, y gente declarando frente a un juez.

A mí no me gustan las dobles varas de medir. Es obvio que durante muchos años había manga ancha para que los hombres machistas dijeran barbaridades, acosando e incluso abusando de las mujeres, y estoy orgulloso de que nuestra sociedad haya evolucionado. Pero de ahí al nivel de demagogia y cinismo que tiene determinado sector de la población va un abismo. Si es un hombre desnudo, todo es jijijaja, y no se le da relevancia, puede aparecer tranquilamente en programas televisivos en horario infantil. Es algo progresista y moderno alabar un pompis masculino. Pero si lo mismo es con una mujer, arde Troya, se montaría un escándalo brutal hiperpuritano. A ésto, hoy en día, lo llaman igualdad. Ni quid pro quo, ni historias. Es más bien quid pro “culo”. En este mundo actual, sexualizar a una mujer es pecado, pero hacerlo con un hombre, está chachi piruli.¿Dónde esta la igualdad? Si es de un lado, es humor y libertad de expresión. ¿Del otro?¡Machismo!

Sorprende que en Masterchef, programa que tiene un guión, distintos concursantes, así como Anabel Alonso y Mercedes Milá con Jordi Cruz, se dieran besos en la boca sin mayor problema. Es decir, Anabel Alonso consideró intolerable lo de Rubiales, pero ella previamente había hecho lo mismo. Por no hablar de cuando la antes mencionada Mercedes Milá le toca suavemente el pene al reportero de la Sexta, Jordi Mestre, en una entrega de premios, y luego le estampa un beso en los labios.¿Os imagináis a PedroJota morreando y acariciándole el pecho a Ester Expósito en una entrevista? ¡Le quemarían en la plaza pública, con Irene Montero de maestra de ceremonias! Claro, si lo hace alguien muy progre, no pasa nada, pero, si quién realiza el mismo acto es un ejecutivo muy bien pagado, ¡debería ingresar en la prisión de Foncalent! Por desgracia, como cantaba mi adorado Ariel Rot: “esto es simplemente lo que hay”.

Acabaré con una cita falsamente atribuida a Marie Curie: “nunca he creído que, por ser mujer, merezca tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior”. ¿Tendríamos el mismo trato con el culo robado de una deportista? Huele que no.