Inmigrantes cogen un ferri para ser reubicados tras su llegada a Canarias. / Joaquín Anastasio / EP

¿Europa ya es mestiza? Ya casi lo es y lo será aún más. Afortunadamente. Actualmente en tres países, Alemania, Francia y España, residen unas setenta millones de personas que no han nacido en el continente y otros millones cuyos padres son o fueron extranjeros. En el mundo de hoy muchas personas se ven obligadas a abandonar su país: la violencia, las guerras, el hambre... y, por si faltara algo, la crisis climática está expulsando a enormes multitudes que tampoco podrán volver a su lugar de origen. Como en otros momentos históricos de grandes diásporas tampoco en estas circunstancias existirá billete de vuelta. Habrá que convivir, no hay ninguna alternativa razonable, inteligente, que no sea ésta. Nada nuevo por otra parte. En Hispania, los visigodos reemplazaron a un Imperio Romano en decadencia, por ejemplo. La sucesiòn salió bastante bien y los visigodos supieron aprovechar los méritos de la cultura romana, aún vigente.

El continente europeo está necesitado de trabajadores, en el campo, en esa España vaciada y desdeñada de la que tanto se habla, y en las ciudades donde se cierran bares y restaurantes por falta de personal. Se calcula que en Europa faltarán en breve un millón de sanitarios. La educación tendrá que ser ampliada, necesitará más recursos. La población mayor crecerá de manera significativa y por ende el personal que la atienda. El problema demográfico se convertirá en un problema de Estado. El sentido común será más necesario que nunca y pasa, en primer lugar, por aceptar la realidad. No se pueden poner puertas al campo ni al mar. Europa tiene recursos para salir airosa de los desafíos que se están presentando. El futuro ya llegó. El futuro es Hoy.