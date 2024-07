Barcala y Ruz, más que amor, frenesí

Luis Barcala y Pablo Ruz / Morell/EFE

La semana pasada se celebró, en Alicante, una jornada, organizada por la patronal UEPAL, el Puerto de Alicante y los alcaldes de la capital, Luis Barcala y el de Elx, Pablo Ruz para, entre otras cuestiones, acordar una estrategia sobre desarrollo conjunto de la zona en el período 2025-2030.

Hay que reconocer que el alcalde Ruz, desde que accedió al cargo, está dedicando un importante esfuerzo de contactos y coordinación con su homólogo alicantino. Ya han sido varias las reuniones celebradas entre ellos y se nota “buen clima” entre ambos, cosa que, tradicionalmente, no ha existido mucho en otras épocas y otros alcaldes. Incluso, en una llamativa decisión, Pablo Ruz fue nombrado vocal de la Junta del Puerto de Alicante, en representación de la Generalitat. Algo muy meritorio para una ciudad como la nuestra, que no tiene puerto. Prueba de lo bien que navega Ruz por los entresijos de la Administración valenciana.

Es verdad que, hasta ahora, no se han concretado muchas actuaciones entre ambas ciudades, excepción hecha de la posible realización de una maratón entre ambas y cuya fecha ha ido modificándose en el tiempo. Una prueba así podría resumir las siempre difíciles relaciones entre ellas.

En la citada reunión, y como bien informó este diario el jueves pasado, se plantearon diversas iniciativas. Destaca, entre ellas, la redacción de un plan estratégico a cinco años para “desarrollar y materializar el área funcional de ambos municipios así como las comarcas en las que se encuadran”. También se habló de los problemas pendientes en referencia al aeropuerto, conexiones ferroviarias, palacios de congresos y, lógicamente, de la Dama, entre otros temas clásicos.

Barcala y Ruz, en una jornada organizada por UEPAL / Alex Domínguez

Los documentos que deben marcar el modelo de ciudad y su desarrollo futuro son del siglo pasado. En el caso de Alicante, es de 1987, aunque se esté trabajando ahora en su inicial revisión. En Elx, el Plan es de 1998 y ni se piensa en revisarlo.

Este tipo de reuniones y los asuntos a tratar, siendo interesantes, ponen también en evidencia algunas cuestiones: Que la zona donde estamos ubicados tiene un potencial enorme para su desarrollo, es evidente. Que solemos estar marginados en las inversiones del Estado y Generalitat, también (aunque mucho más Elx que Alicante). Que, a pesar de la cercanía territorial, existen recelos, bien justificados aquí, sobre que las intenciones de ambos municipios siempre sean coincidentes, también. Y hay aquí una sensación de que, por parte de Alicante se aspira, a veces, más que a una colaboración o coordinación con Elx, a una política que nos vaya supeditando a la capital, en lo que sería una especie de absorción, si no oficial sí funcional, por utilizar la terminología de moda.

De ahí que los alcaldes de Elx siempre hayan tenido mucho cuidado en este tipo de relaciones y que, en determinados momentos, se hayan producido situaciones incómodas. Y son ellos y no los de Alicante, curiosamente, los que han de tener esta cautela y, probablemente, por algo será. Mejorar relaciones, coordinar esfuerzos, etc. hay que hacerlo pero respetando los intereses de ambos, que no es sencillo. El frenesí que puedan producir estas reuniones hay que acompañarlo con la objetividad necesaria para conseguir resultados.

Y, en todo caso, llaman la atención algunas cuestiones relacionadas con estos temas: Una podría ser que, hablando de planificación territorial de esta zona, no se recuerde que la misma sigue sin disponer del preceptivo Plan de Actuación Territorial. Documento que, con diferentes nombres, se lleva intentando hacer desde hace décadas sin éxito alguno y con un interés escaso, especialmente por parte alicantina.

Por otra, que el tema lo estén promoviendo dos municipios con sus PGOU absolutamente desfasados. Los documentos que deben marcar el modelo de ciudad y su desarrollo futuro son del siglo pasado. En el caso de Alicante, es de 1987, aunque se esté trabajando ahora en su inicial revisión. En Elx, el Plan es de 1998 y ni se piensa en revisarlo. Prever el futuro con documentos urbanísticos del pasado. Sintomático.

Y, con ello, no se está implicando a la Generalitat en los proyectos. Curioso.