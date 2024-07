Pedro, no te humilles. No nos humilles

Pedro Sánchez. / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Pedro Sánchez soy un militante de base de este partido que cuando ya se veía abocado a estar varias décadas a la sombra de la derecha que se expande rápidamente por toda la civilización, creyó en ti. Aposté por una persona joven y con ganas de dejar atrás aquellas prácticas de los dirigentes de mi partido que habían abandonado la ideología que permitió en su momento cambiar a mejor la faz de España, que diría Gerald Brenan.

En aquel momento supiste conectar con una militancia que se puso en pie y te ayudó a romper con unos dirigentes que se habían instalado en la comodidad del reconocimiento del gran capital y que, de una forma u otra, los habían atraído a sus cómodas posiciones de que «si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», tal y como dijo al príncipe Salina su sobrino Tancredi, presunto revolucionario garibaldino.

Pedro Sánchez, tu rebeldía ante la actitud de muchos de nuestros antiguamente admirados dirigentes, los mismos que ahora apoyan cualquier campaña de la derecha cada vez más ultra, ¡ay!, nos hizo pensar que este viejo y nuevo partido tenía futuro como alternativa de gobierno y que no nos iba a pasar como en casos de partidos afines y vecinos como el francés o el italiano. Te plantaste. Nos plantamos y te apoyamos. Saliste triunfador frente al poderoso y anquilosado por la comodidad aparato del partido. Tras una brillante y necesaria moción de censura, conseguiste llegar a la Presidencia de un gobierno, tal vez el más progresista de la historia de España. Y ahí están los resultados.

Parecía evidente que las grandes fuerzas económicas y sociales que continuaban dominando la escena política española se quedaron estupefactos ante la reacción de una sociedad española que comenzó a sacudirse la modorra de la indiferencia y apostó por ti, por ese modo de rebeldía y de resiliencia que parecía acompañarte y, por qué no decirlo, de esa «baraka» de la que disfrutan los elegidos, si es que hay algo o alguien que pueda decidirlo.

Mis ya sobrepasados cuarenta y ocho años de militancia, antes, y afiliación, ahora, al PSOE me permiten, creo, pedirte que uses toda la influencia y el poder que te otorga tu condición de Presidente del Gobierno de España para plantar cara a una derecha, la misma de siempre, que te ha detestado desde que te enfrentaste al stablishment y que no ha parado desde ese mismo momento que llegaste al poder en tratar de acabar contigo y con las esperanzas de muchas gentes como yo.

No te humilles ante un personaje, por muy magistrado que sea, dejando que penetre en la Moncloa, te pregunte, grabe y difunda tu declaración, no lo dudes, y que al día siguiente te procese para que esa derecha económica y mediática se quede satisfecha y, muchos meses después, todo quede en la nada más absoluta. No se trata de que te humille a ti sino de que tratan de humillar a millones de españolas y españoles que hemos confiado y seguimos confiando en tu capacidad de cambiar, a mejor, esta sociedad española. Una sociedad que, a pesar de su silencio, del silencio de magistrados tibios y que prefieren mirar hacia otro lado ante la injusticia que supone la rebelión de algunas «puñetas», no han levantado apenas la voz para impedir el linchamiento de ti, de tu familia y, sobre todo, de los progresistas que creemos en una sociedad más justa y más libre. Los que nos oponemos a cualquier tipo de apatía política ante la barbarie que puede venir y que se está fraguando.

Pedro Sánchez, mi presidente, no consientas que siga la cacería contra todos nosotros, los que seguimos creyendo en un estado de derecho donde los empresarios tienen que velar por sus trabajadores, los que les hacen ricos; donde los magistrados se limiten a cumplir con su obligación de hacer Justicia; donde los medios de comunicación se dediquen a informar y no a lo contrario; donde las Iglesias se dediquen a salvar las almas de sus creyentes y no a aliarse con los poderosos, como acostumbran. Pedro Sánchez, no permitas que a esta democracia amenazada por el auge de la derecha extrema que no de la extrema derecha, al menos todavía, le ocurra como la sociedad que predijo Martin Niemoller, aquel teólogo alemán que contempló la ascensión del nazismo en Alemania, de un nazismo que pactó y engordó sus cuentas con la aportación de los veintitantos empresarios más importantes del país, tal y como cuenta el premio Goncourt Eric Vuillard en El orden del día.

Martin Niemoller, ingenuo simpatizante y votante del partido de Hitler en primera instancia, terminó confinado en Dachau y todavía conserva la autoría de un poema conservado en el Memorial del Holocausto que no me resisto a dejar aquí: «Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Ahora, están llamando a la puerta…»

Pedro Sánchez, no le abras la puerta de la Moncloa a quién no se lo merece. Por todos nosotros, no lo dejes entrar.