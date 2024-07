Las banderas de El Campello al patrullero Formentor

Bandera donada / INFORMACIÓN

Vaya por delante nuestro respeto y admiración a la abnegada y valiosa labor y trabajo que realiza todo el personal militar que forma parte del Estado Español dentro y fuera de nuestras fronteras, así como a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado.

Es difícil de explicar el acto de entrega de la Bandera Oficial del Campello, por nuestro Alcalde, Sr. Berenguer, al Patrullero Formentor en señal de reconocimiento a la vinculación de la Armada Española (y a esa embarcación en concreto). La Bandera Oficial del Campello, es del Campello. ¿Y quién forma parte del Campello? ¿Los vecinos no? ¿Y dónde están representados los vecinos? ¿En el Ayuntamiento no? Y quién forma parte de los Ayuntamientos, los Concejales elegidos libre y democráticamente por sus vecinos.

Pues bien, el Sr. Alcalde en su línea “democrática” decide unilateralmente, supongo que con su grupo, hacer entrega del símbolo más importante del Campello, como es la bandera, sin contar ni con ningún Grupo Municipal, ni Concejales, que tenga conocimiento este Grupo, es decir que una acto de este tipo, como mínimo tendría que haberse iniciado un expediente de reconocimiento a la Armada Española, y haberse acordado en Pleno Municipal extraordinario, su concesión.

Acuerdo que hubiera quedado en la historia de este pueblo reflejado en sus archivos municipales para siempre. Ah, eso sí, en el libro “fotográfico” del Sr. Berenguer sí que constara.

Pero no, en su línea de “trabajo” unipersonal y continua se atribuye en su haber, sin habérselo mandatado nadie, la entrega de la enseña del Campello.

Si se hubieras iniciado expediente y se hubiera concedido la distinción de la entrega, podría haberse realizado un acto oficial con las entidades civiles y militares, así como la participación de grupos políticos, concejales, asociaciones y o/vecinos que en general hubieren querido asistir a tan entrañable acto, y darle mayor realce al mismo.

Pero con el Sr. Alcalde es siempre más de lo mismo. Es único, democrático, transparente y participativo como suelo ser el mismo y el Grupo que lidera y esta es una prueba más de ello.

Pues nada vecinos, es lo que hay, los votos no engañan, y lo que hay hay.

Desde luego este Grupo Municipal, no está ni de lejos de acuerdo con las formas que utiliza el Sr. Berenguer en este asunto y muchos más, no con el fondo, que si se hubiera debatido en pleno municipal, se hubiera convertido en acto oficial y legal, ya que se trataba de la entrega de la bandera de todos los vecinos del Campello, que no del Sr. Berenguer y su grupo.

Actitudes de este tipo solo denotan falta de transparencia, responsabilidad y democracia con los vecinos del Campello.

En el próximo pleno haremos constar nuestro malestar por lo detallado anteriormente y que no se confunda nadie no con la concesión, con las formas.