Héroes sin capa también en las universidades / pixabay

Seguro que habrán oído hablar ustedes alguna vez de la «directiva europea de los whistleblowers» y es posible que tengan cierta confusión sobre su contenido y sobre lo que pretende esta norma europea aprobada en 2019. Por cierto que nuestro país tomó con enorme calma la transposición a nuestro derecho de esta directiva, hasta el punto de incumplir el plazo máximo legal para hacerlo, y no teniendo nuestra norma nacional, por cierto bastante decepcionante, hasta febrero de 2023 (Ley 2/2023, de 20 de febrero).

Pero, ¿qué son esos whistleblowers y qué pretenden estas nuevas normas? Esta palabra inglesa significa literalmente «los que tocan el silbato», es decir, estas personas a las que llamamos alertadores, denunciantes o informadores son quienes conociendo muy bien una organización -pública o privada- por dentro tienen el arrojo de alertar, denunciar o informar sobre las irregularidades con las que se topan para evitar que den lugar a un problema grave para esa organización o para toda la sociedad. Imaginen que trabajan en una granja de pollos y descubren que el nivel de antibióticos que reciben es mucho más alto que el permitido por las autoridades sanitarias. ¿Informarían ustedes de este hecho asumiendo el riesgo de que los despidan? La mayoría de nosotros no se atreve. El miedo a perder el empleo o a cualquier otra represalia (ser marginado en la empresa, dejar de recibir los ascensos que nos corresponderían, ser víctima de recursos y querellas judiciales que amenazan con arruinarnos, etc. etc. – hay una larga lista de represalias posibles contempladas en la directiva o en la ley española), el hecho de saber que nuestra relación con los jefes, pero también con los compañeros, se hará incómoda o directamente invivible, nos lleva a la mayoría a mirar para otro lado.

Lo que hacen estas nuevas normas es tratar de romper esta situación procurando proteger a los/las valientes que se atreven a hablar alto y hacer sonar el silbato. Con ello se pretenden dos cosas básicamente. Por un lado, animar a que cada día más gente dé el paso de alertar/denunciar/informar sobre las irregularidades para que los espacios de impunidad se reduzcan al máximo. Y por otro, cambiar la concepción social sobre quiénes se atreven a hacerlo. Es decir, se trata de que estas personas dejen de verse como chivatos o delatores, para que pasen a ser considerados ciudadanos ejemplares que se juegan la comodidad de sus vidas para mejorar el funcionamiento de sus organizaciones y, con ello, de toda la sociedad.

Estas normas son una pieza clave para luchar contra la corrupción. La reducción de esos espacios de impunidad, la ruptura de la omertá, hace mucho más difícil la pervivencia de la corrupción, el fraude y muchas más irregularidades que son mucho más habituales de lo que nos gusta admitir. Por tanto, estas personas valientes y dignas, estos Pepitos Grillos que nos cuestionan sobre la moralidad de nuestro propio comportamiento y que, por ello, son tan incómodas en cualquier organización humana, son absolutamente esenciales para que mejore nuestro comportamiento colectivo. De ahí su enorme relevancia y valor social.

Les vuelvo a poner un ejemplo. Esta vez referido a mi propio mundo, las universidades. Solemos tener muy buena prensa dada la función social que llevamos a cabo en ellas: la educación de nuestros jóvenes y la investigación que nos permite innovar y progresar. Pero las universidades tienen frecuentemente una cara más desconocida y menos amable. Se cometen con frecuencia muchos abusos de poder en los procesos selectivos del nuevo personal: tanto entre sus técnicos como entre su profesorado. Y las universidades españolas son un ámbito donde la omertá suele funcionar por diversos motivos. Pues bien, muy cerca de aquí, en la Universidad Miguel Hernández tuvimos un caso no hace mucho de una funcionaria del Personal de Administración y Servicios, o como se dice ahora del PTGAS, que estando como vocal en un concurso de méritos para la selección de un nuevo técnico de nivel A, observó lo que a su parecer eran una serie de irregularidades en la valoración de los méritos de los candidatos. Fue valiente y fiel a sus principios, a la institución de que formaba parte y a la misma sociedad, y puso estos reparos en conocimiento de la presidenta del tribunal. Como por desgracia suele pasar, ésta no reaccionó con deportividad y consiguió el respaldo de las autoridades académicas. A la valiente funcionaria se le sancionó con un apercibimiento que ésta no entendió, por lo que gastó su dinero y se metió en pleitos. Perdió en primera instancia, pero el TSJ valenciano por dos veces (en apelación y en casación) le dio la razón y anuló la sanción. Ahora quiere que esto no quede en el olvido y se ha querellado contra las personas que actuaron contra ella. Sería de justicia que el juzgado de instrucción se tome su labor en serio. Nos estamos jugando la posibilidad de generar ese cambio cultural que lleve a convertir a los whistleblowers en verdaderos héroes ciudadanos. Esos héroes sin capa que necesitamos para mejorar nuestras universidades, nuestras administraciones, nuestras empresas y, con todo ello, nuestra sociedad.