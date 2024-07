La inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano

La IA no puede sustituir al ser humano / Elsa Martínez

Recientemente ha sorprendido un vídeo divulgado por las redes sociales en donde se ve a una niña subiendo a un vehículo de motor sin conductor, explicando la publicidad las ventajas de la utilización de vehículos que no llevan conductor, debido a un programa de inteligencia artificial de alta sofisticación para circular por una ciudad.

Pues bien, con independencia de la sorpresa inicial que puede depararnos este tipo de situaciones, de inmediato esta noticia, que ya hace tiempo se había puesto en marcha en algunos países, nos debe poner en alerta de hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial, que, en teoría, se ha creado para el progreso, pero que tiene unos huecos difíciles de llenar si las perspectivas del uso de la misma dejan al margen al ser humano y la capacidad del mismo de la toma de decisiones en situaciones imprevisibles en las que, en algunos casos, la máquina puede fallar.

De suyo, una vez que se han empezado a expandir las ventajas y alcances de la inteligencia artificial, está surgiendo ya el debate sobre la responsabilidad civil derivada de la inteligencia artificial que va a dar lugar, incluso, a una ponencia en unas jornadas a celebrar el próximo mes de septiembre en el Colegio de Abogados de Alicante en materia de responsabilidad civil. Y ello, por cuanto, como toda actividad que se desarrolla y que es utilizada por el ser humano, no puede quedar al margen de las posibilidades de que se produzcan daños y perjuicios por el mal funcionamiento de la inteligencia artificial. Y en aquellos supuestos en los que exista un apartamiento absoluto de la intervención del ser humano en el desarrollo de actividades delegadas absolutamente al 100 % en la IA, nos vamos a encontrar con graves problemas que van a incrementar el porcentaje de que se produzcan situaciones de las que se deriven daños y perjuicios al propio ser humano que creó la misma para incrementar las potencialidades de las nuevas tecnologías, pero que si se utiliza la misma con desconexión y olvido de la intervención del ser humano en la manipulación de la tecnología nos va a deparar más problemas que éxitos en su utilización.

Todo ello, además, debe conectarse con que si, al final, vamos a llenar todo tipo de actividades con máquinas y tecnología nos vamos a encontrar con la pérdida de puestos de trabajo que se realizaban por personas, ya que si se quiere potenciar al máximo la IA, puede que algunos empleados se consideren como prescindibles para apostar más por la máquina que por el ser humano, lo cual es un error de grandísimas dimensiones, y que en el caso de que algunas empresas apuesten por retirar a empleados para apostar más por la máquina conllevará muchísimos más problemas, y de gravedad, que las ventajas de rapidez que les pueda deparar la IA.

En este sentido, por muy perfeccionada que esté la tecnología nunca podrá sustituir las habilidades, el sentido común y la toma eficaz de decisiones del ser humano tan necesarias para el «caso concreto inesperado».

La IA puede sorprendernos en las cosas a las que puede llegar, pero no podemos perder la naturalidad de hacer el esfuerzo de escribir un libro, un artículo, crear una canción, esforzarte en aprender una lengua, el esfuerzo de buscar la respuesta a algún problema que es preciso resolver. La inteligencia artificial debe servirnos para avanzar en el acortamiento de la respuesta al problema que nos surge, pero en modo alguno debe enfocarse la presencia de la IA para que desaparezca el ser humano en la toma de decisiones.

En el ámbito de la justicia se están utilizando ya jueces-robot que se han creado para resolver conflictos de ciudadanos, una vez que se la han planteado los hechos y las pruebas que amparan a cada parte, lo cual es algo que podríamos denominarlo como desproporcionado, y supone un error confiar la responsabilidad de decidir un conflicto a una máquina. Porque la IA se ha creado, o este debería ser el objetivo, para ayudar al ser humano, no para retirarlo a éste para ponerse ella. No se trata de un proceso de «sustitución» de la máquina por su creador. No se trata de que si se potencia la sofisticación de la IA sobren las personas, sino que éstas van a trabajar mejor, van a ser más eficaces en la respuesta que den a un problema, se van a acortar los plazos para avanzar en los resultados y conseguirlos más y mejor. Pero si se introduce la IA para que las personas se vayan al paro y a su casa mal vamos. Porque con «inventos» así sería mejor recurrir al dicho de que «me quede como estoy»… n