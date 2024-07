Sin tertulia política / SHUTTERSTOCK

Por increíble que parezca, mientras la actualidad política está que arde, tanto la nacional como la internacional, los chicos de La noche en 24 recogieron los bártulos a mediados de julio como es su costumbre y se despidieron hasta que los chicos vuelvan a clase en septiembre.

Sería para echar unas risas si no fuera porque el tema es muy serio. La Corporación RTVE, que tuvo que pedir 104 millones de euros para hacer frente a los gastos que les suponen los derechos de la Eurocopa y los Juegos, ha tenido con ocasión del festín futbolero de marcarse unas cuantas semanas de cuotas de pantalla históricas. Hasta un 79% marcó la final de España, que dejó en un juego de niños a las participaciones de nuestra Rosa o el Chikilicuatre en Eurovisión: ambos a su estilo lograron paralizar el país.

Pero la realidad se impone, y las alegrías se acaban aquí. La audiencia, cabezona, y por qué no decirlo, poco educada, continuará regalando un 8% a La 1, y un 13% a Antena 3 y Tele 5 en septiembre, y si no, al tiempo. Tanto se le ve el plumero a los espectadores que han bastado las reposiciones de Montalbano y Verano azul para que La 2 haya subido sus cifras habituales. En cuanto la parrilla vuelva a oler a cultura palparemos el descalabro.

Venía todo esto a cuento de las vacaciones del equipo de La noche en 24. Me pregunto si con una plantilla de varios miles de trabajadores no sería posible encontrar a una docena de voluntarios que quisieran realizar tal empeño. El mito de que la actualidad se detiene el 12 de julio es una falacia. Como defensor de la televisión pública me avergonzó que las tertulias escoradas hacia ya sabemos dónde continuasen con las olas de calor. Pero esto es España.