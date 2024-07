Reformar la Llei del Palmerar

Trabajos en el Palmeral de Elche / Áxel Álvarez

He de confessar que m’ha sorprès la insistència de l’equip de govern a l’ajuntament, en la reforma de la vigent Llei del Palmerar. Vaig tindre ocasió d’analitzar les esmenes a la llei que, en el moment oportú, va presentar el Partit Popular, i vaig comprovar que la part més substancial d’elles, va ser incorporada al text de la llei. En la votació de la llei a les Corts, el PP se va abstenir; i, al meu criteri, aquella abstenció no se podia justificar pel contingut final del text. Vaig pensar que devia d’obeir a alguna raó de tipus polític o estratègic. Desprès, he seguit les manifestacions d’este partit, i en especial del seu líder Sr. Ruz, i en cap moment he advertit la seua incomoditat amb la llei. Tampoc vaig escoltar mai, ni en precampanya ni en campanya electoral, cap pronunciament per la modificació de la llei. Aleshores, a què ve ara aquest interès per la seua reforma?

Darrerament ha estat notícia la demanda de reforma de la llei per part d’una organització empresarial que afirma que aquesta és «un llast per a l’economia». Un argument tan recurrent com temerari que fan servir certs sectors empresarials davant qualsevol norma que tracte de regular l’ús del patrimoni o qualsevol qüestió que consideren un entrebanc per al que ells entenen com la seua llibertat per a fer negoci. Així ha ocorregut en el cas del PATIVEL, la Llei de Costes, la Llei de Transició Ecològica, etc. Uns empresaris que afirmen que cal «preservar, conservar i promocionar una joia tan única», però «permetent el progrés empresarial i econòmic de la ciutat». Una idea interessant que haurien d’explicar amb detall, perquè, fins ara, mai hem trobat a aquest col·lectiu quan ha calgut aplegar esforços per a defensar el palmerar. Ni quan el morrut roig s’acarnissava amb ell, ni en altres cassos. Per això, és interessant que expliquen les seues propostes per a protegir el nostre Patrimoni Mundial al temps que fan negoci.

De fet, el palmerar ha estat sempre un negoci. Eixa ha estat la seua raó de ser al llarg de la història. Però un negoci lligat al seu manteniment i a la prestació de serveis a la comunitat. Mai ha estat un negoci «d’agafa els diners i corre»; i tampoc ho ha de ser ara. Els horts actuals en guaret permanent no tenen cap sentit, i són insostenibles fisiològica i econòmicament, perquè no compleixen cap de les funcions per a les que van ser creats. Cal donar-los vida al temps que traiem rendiments d’ells, que poden ser molts i molt variats, tal com he explicat en articles precedents. Amb eixa finalitat treballa la Càtedra del Palmerar i treballa també algun col·lectiu conservacionista i alguns petits empresaris, que veurien amb bons ulls que les iniciatives que intenten posar en marxa, foren recolzades pel gran empresariat local i per l’Administració. Tant de bo que trobàrem la manera de treballar tots plegats per a generar negoci, al temps que fomentem i conservem els valors i les potencialitats del palmerar. Però no sembla que vaja per ací el que demanen.

Poda y tala de palmeras en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

Segons diuen, i repeteix fil per randa l’equip de govern, cal agilitzar els procediments que estableix la llei per a la gestió del palmerar i el seu entorn. Al meu entendre tenen raó en això. Cal posar a punt i dinamitzar tota eixa gestió, a la que no s’ha prestat cap atenció des de l’aprovació de la llei. Però per a fer això, no cal reformar la llei. El que procedeix és elaborar el reglament que preveu la llei en la seua Disposició Final Primera -que per això se va incloure en aquesta- i acabar de constituir els òrgans necessaris per al desplegament de la llei i dotar-los dels recursos pertinents. Com volen que siga funcional la llei, si no la doten dels mitjans necessaris per al seu desplegament? La reforma de la llei no se justifica pels motius que addueixen per a fer-ho. La reforma tan sols se justifica si el que se vol canviar no són els procediments, sinó el fons de la llei. És a dir, aquella part que especifica el que s’ha de protegir, com s’ha de protegir, etc.; i tanmateix, uns i altres asseguren que no és això el que volen canviar.

El cert però, és que el vigent PGOU, aprovat el 1998, permet la urbanització d’uns 50.000 m2 d’horts que hui dia són de propietat privada i estan inclosos en el Patrimoni de la Humanitat; a més d’amples zones de l’entorn d’aquest. El Pla Especial de Protecció del Palmerar que preveu el mateix PGOU per a regular tot això, continua sense ser aprovat 27 anys desprès d’aprovat aquest. El fet que en més d’un quart de segle, els diferents governs municipals no hagen estat capaços d’aprovar aquest pla, probablement no ha estat una casualitat. De manera que la vigent Llei del Palmerar és l’únic instrument legal que, ara mateix, impedeix entrar a sac en tots aquests horts i en l’entorn de tot el palmerar. Eixe i no altre és, al meu parer, l’interès que hi pot haver en la reforma de la llei. A l’article «Depredar el Palmerar» , publicat fa uns mesos en aquest diari, ja vaig explicar com se gestionava el palmerar abans de l’aprovació d’esta llei, i per què necessitàvem una llei com aquesta. Una llei que, pel que es veu, molesta a més d’un «amant del palmerar».

Tala de palmeras en la Glorieta de Elche / Matías Segarra

Si els proponents d’esta reforma volen actuar amb honestedat, han d’aportar arguments més sòlids que els que han donat fins ara. Però a més de ser honestos, han de procedir de manera democràtica; és a dir, amb transparència i donant participació a la ciutadania. Com a mínim, amb la mateixa transparència i participació que se va donar en l’elaboració de la llei. En aquell procés hi va haver tres moments diferents en els que la ciutadania va tindre coneixement de l’evolució de l’esborrany de la llei, i va poder fer les seues aportacions. Aportacions que van ser estudiades amb atenció, i la majoria d’elles van ser incorporades al text en les diferents etapes del procés. Fins ara no hem vist res d’això en esta reforma que proposen. Tan sols hem vist maniobres de distracció i molta presa per canviar la llei. Espere que els il·licitans i les il·licitanes no consentim una reforma accelerada i opaca de la llei, que ens puga portar a adonar-nos del desastre quan siga un fet consumat. No volem tornar als temps en que es maltractava el palmerar amb impunitat i traïdoria.

Maltractar el palmerar és esquarterar-lo construint dotacions com el futur conservatori en Candalix, o un geriàtric en el solar de l’antiga filadora, que interrompen la continuïtat dels horts i comporten l’eliminació de les palmeres que molesten o suposen perill. Maltractar el palmerar és arrasar els horts ampliant hotels, col·legis o altres dotacions existents i construir-ne altres de noves allà on el PGOU encara ho permet. També és maltracte l’agressió paisatgística que suposa «tapar» el palmerar amb promocions immobiliàries amb «vistes al Patrimoni de la Humanitat». Volem veure el palmerar i gaudir d’ell. No volem que el destrueixen ni l’amaguen. És per a tot això per al que volen modificar la llei? Què passaria si ara mateix caigués una palmera en un hotel o un col·legi? Ja hi ha un col·legi que, impunement, ha substituït les palmeres per pins i eucaliptus, i un altre en el que s’estan plantejant eliminar palmeres per motius de seguretat. Primer se construeix als horts o el seu entorn, i desprès se lleven les palmeres perquè molesten o són un perill.

El Sr. Ruz no pot oblidar que és l’alcalde de totes i tots, no sols de les elits econòmiques. En campanya se va guardar molt de dir-nos que volia ser alcalde per a canviar la Llei del Palmerar. Ens va dir tot el contrari del que ara pretén fer. Quan ha pres decisions en relació al palmerar que m’han semblat encertades, així li ho he reconegut; i li ho seguiré reconeixent a ell i a qualsevol altre alcalde. Però no puc callar davant un atac tan greu al nostre patrimoni. No estem davant d’una qüestió ideològica, sinó d’una qüestió de ciència i de supervivència; i aquelles i aquells que saben, haurien de ser valents i explicar el que saben. El nostre palmerar i la nostra ciutat s’ho mereixen.