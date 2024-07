Viaje a los infiernos (III): «El muerto al hoyo y el vivo al boyo»

Intervemción del portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez, durante un pleno / ÁXEL Álvarez

Uno de los elementos que más fascinación me producen de La Eneida de Virgilio es su carácter político, monumento al poder de la narración, especialmente por contraposición a la actualidad en la que tanto se habla de relatos y narrativas. Arma virumque cano… Solo con estas tres primeras palabras del primer verso de los casi diez mil que lo componen, Virgilio nos transmite la idea de legado y de pertenencia a una comunidad narrativa, a un proyecto común enraizado en el pasado que contiene la esperanza del futuro. Cualquiera que en su época escuchara ese “Canto las armas y canto al hombre”, entendía que Virgilio partía de los dos grandes poemas homéricos, la Ilíada, en la que se canta la guerra de Troya: “Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles”, y la Odisea, en la que se nos cantan las aventuras del hombre, del héroe Odiseo, Ulises en latín, para alcanzar su patria, Ítaca, tras la destrucción de la ciudad: “Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos”.

Da inicio así Virgilio a la gran epopeya romana como continuación de una tradición en la que se nos narrarán las vicisitudes del héroe Eneas, superviviente de la destrucción de Troya y origen del linaje que fundará Roma y de quien se hacía descender una de las familias más poderosas y trascendentales en la Historia de Roma, la gens Iulia, los Julio, como Julio César, con el que se extinguió la República Romana, y su sobrino nieto Octavio Augusto, que marcaría el inicio del Imperio Romano. Solo estas tres primeras palabras dan idea de la magnitud de la empresa. Augusto encarga al mejor poeta una obra épica que legitime el nuevo orden establecido por él como parte de un plan divino, enraizándolo en las tradiciones míticas a través de Eneas, encarnación y paradigma de los valores morales que se quieren exaltar.

Descenso al inframundo

El descenso al inframundo del libro VI -la catábasis de la que hablamos la semana pasada- representa uno de los elementos simbólicos más importantes de todo el poema. En los inframundos, Eneas se encuentra con su padre y después de un recorrido por las distintas partes que lo conforman y de encontrarse con antiguos compañeros y famosos personajes de la mitología, que soportan grandes sufrimientos, el tono del poema cambia. En ese momento, su padre le muestra las almas de lo que todavía no han nacido, de aquellos que forjarán el destino del Imperio Romano que está por venir, estos que serán sus descendientes. Se trata del fatum, de su destino, la fundación del Imperio Romano como legitimación político-religiosa del nuevo orden establecido por Augusto. Eneas emprende entonces el regreso de los infiernos, anábasis, como un hombre nuevo, al que se le ha revelado su destino.

¿Es La Eneida es una obra de propaganda política? Lo es, pero no podemos reducirlo a eso o pensar que su componente propagandístico o político la desmerecen o es un elemento subsidiario o contextual. Al contrario, en su conjunto, representa, en mi opinión, uno de los ejemplos más ilustrativos de la narración en cuanto presenta una estructura que da sentido a la existencia, es conclusiva, contiene una verdad intrínseca, tiene carácter transformador, crea comunidad, narra una experiencia para ser transmitida de generación en generación, se enraíza en la historia y en la tradición, se abre al futuro y presenta un pathos revolucionario. Podría ser un ejemplo ilustrativo por oposición a lo que Byug-Chul Han describe como storytelling en su obra publicada no hace mucho en español, La crisis de la narración.

El filósofo surcoreano señala que el hecho de que se hable en estos tiempos de narrativas o relatos es ya una señal inflacionista de que estamos ante una crisis de la narración. Para él lo opuesto a la narración sería ese storytelling como síntoma del dominio de la sociedad de la información de la modernidad tardía, que carece de ser y de dirección, que es breve pero con una gran carga emotiva, con vacío narrativo, no es conclusiva, no pretende crear comunidad ni transformar ni generar estabilidad, al contrario, genera aislamiento, desencanto, frustración y soledad, porque no se enraíza con ningún pasado, sino que niega la Historia. No alberga ese pathos revolucionario que obliga a mirar hacia el futuro. Al contrario, es el pathos de lo eternamente nuevo, no ofrece alternativas, “abandonada a las realidades momentáneas”. Ya no narramos; comunicamos. La información por sí sola no genera conocimiento. Es como la diferencia entre las fotografías analógicas y los selfies. La primera buscaba recordar con todas sus implicaciones, mientras la segunda busca comunicar. Hemos perdido los espacios de la narración, un síntoma más, no sé si como causa o consecuencia o ambas de un nuevo escenario de populismos y teorías de la conspiración, que emplean eficaces técnicas de comunicación para vender selfies sin necesidad de argumentar.

Límites en la comunicación

Esto no es nuevo, claro que no, los límites en la comunicación, pero no solo, de los partidos políticos tradicionales han ido cediendo y ensanchándose -la tentación ha sido siempre muy fuerte- y han ido cediendo, perdiendo o vendiendo el espacio de la narración. Lo vemos, y perdonen de nuevo que vuelva, en Elche. Se necesita una alternativa de gobierno, siempre se necesita una o varias, esté quien esté en el poder. Necesitamos una narración, un nuevo PSOE, un proyecto que dé sentido a un modelo de ciudad, con visión de futuro, enraizado en la historia, pero también en el peso de la experiencia de todos aquellos que han formado la mejor versión del PSOE, esos que están en las fotografías, no en los selfies. Las declaraciones públicas no articulan ningún proyecto ni crean comunidad ni generan unidad en torno a una verdad compartida. Es necesario la mirada prolongada y reposada de la narración que luche contra el desencantamiento del mundo (y del partido) y contra el aislamiento. Es momento de unidad, de regeneración y de un proyecto liderado desde Elche y para nada más que para Elche, para ofrecer una alternativa que ilusione y que incluya lo mejor del pasado y del presente, pero también nuevas caras. Parece que el cambio ha comenzado y debería ser imparable.