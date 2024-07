Prefiero una bruja a la MAGA

Si se fijan, el lema de Trump, MAGA, «Make America Great Again» y el «España: Una, Grande y Libre» de Franco responden a la misma filosofía, la de los trenes antiguos de Renfe: «Prohibido asomarse al exterior». En Estados Unidos las siglas arrasan entre las clases medias blancas que se sienten relegadas por las minorías y los colores de piel no lechosos. Quieren ser de nuevo los que manden. No los que dirigen, sino los señores de horca y cuchillo. Cuando habla Trump de América habla de «su» América, blanca, heterosexual, protestante, donde, por ejemplo, el que no tenga para pagarse un seguro médico mejor que se muera y deje más espacio a los demás. Mira que hay que ser insolidario para estar vivo y consumir recursos sin poder pagarlos. ¡Qué vergüenza, eso sí que es irresponsabilidad!

En España la sangre no llega todavía a esos ríos, pero llegará, es cuestión de tiempo y de que más y más minorías, e inmigrantes, salgan del armario para reclamar un trozo de pastel. Supervivencia es resistirse a la invasión de los bárbaros, cuando, hace no mucho, eran/éramos los amos del universo.

En cuestiones esotéricas siempre me han gustado las brujas, pero las de las escobas, a las que Goya, y algún ungüento afrodisíaco aplicado en el palo, hizo volar. Con las magas ando menos entusiasmado, aunque me ponía un montón Hermione, la Lolita sabihonda de Harry Potter. Tras Trump soy completamente «muggle», no mago en el argot de Howgarts. Los nacionalismos excluyentes me matan y del lema del insigne caudillo no tengo dudas de que España sea Una, porque si hubiera Otra nos iríamos todos a esa. Yo por lo menos.

Si gana, Trump nos va a barrer. A los europeos, digo. Primero sembrará la discordia, ya lo ha hecho, y luego aspirará los trocitos que queden de la Europa solidaria, refugio de perseguidos y cima del estado de bienestar. Trump y Putin se repartirán los restos con el aplauso de los partidarios de las «caenas»: el enemigo interior. No hubo invasión como tal de los bárbaros a Roma, ya estaban dentro y simplemente tomaron el poder porque tenían más hambre que unos viejos anclados en las glorias del pasado. Mirar no libra de los depredadores, a menudo correr tampoco, enseñarles los dientes y enfrentarse a ellos, a veces funciona.

Pero sin irnos a la geopolítica mundial, en nuestra casa el verano deja la fotografía de un PP gobernando en solitario la Generalitat, sin demasiadas novedades en los ayuntamientos -con la habitual parálisis de Alicante que ya no es noticia- y con una presidenta de las Cortes de Vox que resiste, como el último mohicano, su sueldazo, coche oficial y protocolo. Era para verlo: las lágrimas que habrán derramado algunas criaturas por culpa de Abascal… Tan felices como estaban en su despachito oficial con tres años por delante. Esos directores generales, esos asesores… El tipo de la americana dos tallas menor ha hecho infeliz a tanta gente que veremos si el karma no le pasa factura. Es tan sencillo pedir que renuncien otros a sus regalías cuando tu sueldo está asegurado... Les pido un minuto de reflexión por todas esas almas atribuladas. Oremos.

Mazón tiene experiencia en esas lides. Ya se comió a Ciudadanos en la Diputación y ahora echará la caña a los restos de la ultraderecha, pasará por el cedazo lo aprovechable (si es que lo hay) y al excedente le dirá tanta paz lleves como descanso dejas. Tampoco veo que los restos del naufragio queden en situación de buscarle las cosquillas; la fatua de Abascal difícilmente se volverá a repetir, porque los damnificados no lo olvidarán. Se lo dije una vez a un memo integral que anda por ahí quejándose urbi et orbi -y con resultado cero- de lo que escribo: los cadáveres que te dejas en el armario tienen la mala costumbre de resucitar, átate los machos. Me oyó como quien oye llover, claro. Abascal, otro que tal baila, va en la misma línea. Lo lamentará también.

Como ser justiciero da mucho calor, este indignado burgués va a aprovechar el mes de agosto para retirarse a una cueva oscura y fresquita. Soy animal que veraniza y huye del calor, las playas, las terracitas, los pantalones cortos en público y las fiestas patronales. Vueltas las temperaturas a unos dígitos razonables volverá a gritar «fight, fight, fight», como Trump con la oreja ensangrentada y la bandera con las barras y estrellas en contrapicado. Entre paréntesis, no sé a ustedes, pero a mí este atentado cada vez me recuerda más a un guion de Hollywood. Lo dejo ahí.

El otoño va a ser movidito en España, pero auguro una balsa de aceite en la Comunidad. Algunos dirán que la paz de los cementerios. Ni Mazón ni el PP tienen la culpa, aunque se partan de risa por la torpeza de sus rivales. El Molt se ha quedado más solo que la una a derecha e izquierda, en ambos casos gracias a Franco, perdónenme el chiste.

Reconociendo que el chascarrillo anterior da pruebas de que el calor derrite los cerebros, será mejor que este indignado burgués cierre la columna y se despida de ustedes hasta septiembre. Sean buenos, no metan los deditos en las salsitas y sobrevivan a la canícula. Nos vemos.