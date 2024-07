París ilumina el mundo

Los anillos olímpicos en la Torre Eiffel de París.

Pocas horas después de la ceremonia, todavía conmocionado, mi amigo Xavier Martínez-Galiana me escribió: «Nunca me he interesado por la música de Céline Dion, pero ayer dejó un momento para la historia de la música. Qué voz. Qué melodía le dieron la oportunidad de interpretar. Y desde qué lugar. Fue al ver esa escena cuando me di cuenta que el encendido de la llama olímpica había sido redundante, porque la verdadera llama olímpica había sido durante toda la noche la Torre Eiffel».

Cómo se nota el oficio periodístico, la pulsión del comunicador. En su correo coincidimos en todo. Habíamos asistido al mayor evento televisado de la historia. Como si a una Super Bowl le sumásemos un Carnaval de Río, Eurovisión y el final de un Mundial. Una transmisión donde el plató fue la propia ciudad de París, realizada en constante movimiento en un radio de más de seis kilómetros, por tierra, aire, aguas pluviales, subsuelo, tejados de palacios y catedrales. Un recorrido por el patrimonio de un imperio, un viaje cultural repleto de guiños solo aptos para iniciados, un itinerario sonoro riquísimo, un recuerdo al menage à trois y un repaso a las palabras que no deben desgastarse con el uso (liberté, egalité, fraternité). La música como elemento vertebrador, con instantes para todos los gustos. Particularmente me quedo con la partitura impresionista de Maurice Ravel interpretadas en un piano empapado.

Porque a todo ese espectáculo sin parangón, nunca visto y que nunca se igualará, se quiso unir la lluvia como un efecto especial insuperable. El resultado fue impactante. Las coreografías cobraron otra energía. Los bailarines, los cantantes, los acróbatas se crecieron. El desconocimiento español hacia la cultura francesa quedó demostrado cuando nadie sabía quién es Thomas Jolly, el mentor de la ceremonia, y sobre todo cuando las redes sociales ardieron bostezando por el aburrimiento.