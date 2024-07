Con Venezuela hasta el final

Nicolás Maduro, en el cierre de la campaña de las presidenciales de Venezuela. / AP

Estoy casi segura que si eres de procedencia española el primer nombre que se te viene a la cabeza, si te nombran la palabra mágica “ telenovela “ es sin lugar a dudas, Venezuela por el boom que aquí se vivió en los 90 con las telenovelas Cristal y la Dama de rosa.

Hace un tiempo, gracias a mi amigo Jonathan Benaim, venezolano sobre ruedas y apasionado del Género, igual que una servidora. Desde Panamá, donde reside Jonhy me recomendó ver ciertas producciones venezolanas que no conocía, algunas de ellas fueron Juana la virgen, que el cielo me explique y mujer de madera, entre otras muchas. Sin embargo, en todo lo que hablamos, una me hizo click y se me quedó especialmente grabada, una nueva producción que pretende ser el relanzamiento de este tipo de producciones en el país caribeño llamada dramáticas. En este momento todavía me encuentro en proceso de visualización de este maravilloso material, por lo que lo prometo más adelante hacer otro post donde la analice más a fondo.

Lo que sí que he podido observar desde el inicio es que desde el propio nombre de la misma, hasta la forma de actuar de las magníficas actrices, iconos de los 80 y 90, como Lupita Ferrer, Elba Escobar o Mimí Lazo marca un camino de reencuentro y recuperación de la época dorada de las telenovelas en este país caribeño dónde éstas eran referente mundial. Es digno de señalar también el guiño constante a personajes y producciones de aquella época como Cristal, Topacio o Abigail que todos recordamos..

Pues bien, como la realidad siempre supera la ficción, a mí me gustaría destacar en este artículo en el ámbito de la política internacional la importancia de las próximas elecciones venezolanas del28 de julio. En donde principalmente la unidad de la oposición y el movimiento de todo el doloroso exilio venezolano, permite vislumbrar una realidad de esperanza donde vuelva a haber una época dorada, no únicamente en la ficción con la recuperación del canal RCTV, que marcó una antes y un después en la historia del país, sino en todos los ámbitos de la vida de los venezolanos.

Por ello me gustaría agradecer desde aquí todo el trabajo que están realizando todas las personas de Venezuela en el exterior y dentro del país, para concienciarnos de la importancia de esta contienda política que puede redirigir el rumbo de una tierra que únicamente pretende volver a su época más esplendorosa en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, el Domingo 28 no podré estar presente con vosotros en la concentración en Valencia pero os aseguro que lo estaré de corazón para que podáis volver a esta época dorada, que todos recordamos acerca de vuestro país y no únicamente a través de la pequeña pantalla. Que vuelva a la época abundante con María Corina y Edmundo al frente, si así lo quiere el pueblo.

P.D: Gracias, especialmente a Andrés Osorio y a todo el equipo de Valencia, a quienes conozco por visibilizar y concienciar de una realidad tan lejana y tan cercana al mismo tiempo. Como en las telenovelas deseo que tenga un final feliz. El que los televidentes o votantes decidan pero siempre ejerciendo ese derecho con libertad. Gracias Venezuela.