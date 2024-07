Volverte a ver así

Sara Fernández

«No sé si aún me recuerdas / nos conocimos hace tiempo / tu, el mar y el cielo / quien me trajo a ti.» Así comienza ‘La playa’ una de las grandes canciones de La oreja de Van Gogh de Amaia Montero, himnos de los 2000. Es imposible olvidar las canciones que nos han hecho llorar, de hecho, aunque fuera posible no deberíamos olvidarlas porque se convierten en crónicas de nuestras vidas. Tienes la herida curada pero en la radio en el momento menos pensado ponen la cancioncita de marras y te pegas un viaje de los buenos.

La letra de ‘La playa’ se adapta perfectamente al éxito aclaparador, la inexplicada desaparición y breve reaparición de la artista Amaia Montero. Poco sabemos de su afección, cuanto menos se sabe, más se inventa, pero es evidente que la presión de la industria y la implacable crítica pública (pero ¿por qué esa crítica?) le ha pasado factura. Por ello su reaparición breve y sorpresiva en el concierto de Karol G en el Bernabéu fue estelar y emocionante. La voz intacta, el Bernabéu absolutamente entregado y Karol G, la artista anfitriona, quien tuvo la genial idea, siempre delicadamente a su lado, buscando su mirada, cuando no su mano, haciendo de sostén. Porque era para caerse de golpe. La emoción que debió sentir Amaia y el increíble esfuerzo para que la voz no se rompiera en ningún momento. Admiro a los que saben domar sus emociones, aquí una servidora es una inepta y llora y ríe más que el que tiene que llorar y reir, terrible. Fue un momento de pura magia donde dos generaciones de músicos y fans, con sus enormes diferencias, se unieron para celebrar no solo una canción, sino una historia de resiliencia y sororidad. El poder emocional de la música es imbatible y espero que sea terapéutico para Amaia Montero.

Karol G y Amaia Montero escogieron la canción “Rosas” para esta reaparición, una canción que es himno pop también en latino america, pero no cabe duda que la letra de “La playa” tiene a partir de ahora otro sentido: ‘El día de la despedida / de esta playa de mi vida / te hice una promesa / volverte a ver así’.

Brillando bajo los focos y rodeada de gente que corea sus canciones. Sonriendo como cada vez / como aquella vez. Ojalá más, ojalá pronto.