A favor de las “Golden Visa”

España suspende la concesión de "golden visa" a inversores rusos

La “Golden Visa” fue un invento del PP del 2013, en plena crisis financiera, para permitir el visado de residencia en la UE (que no nacionalidad) de personas que invierten 2.000.000 en deuda pública, 1.000.000 en depósitos bancarios o acciones de empresas españolas, o 500.000 euros en inmuebles.

El tema es que nuestro Amado Líder quiere eliminarla. Me surge la pregunta: ¿qué tienen de negativo?¿Es malo favorecer a personas que traen un dineral a España? La ministra de Inclusión (soy un garrulo, ignoraba que existía este ministerio) dijo que necesitábamos 250.000 inmigrantes para poder cobrar nuestras pensiones. Si se refiere a personas que no hablan castellano, no dominan ningún oficio, y a los que consiguientemente nadie contratará, desconozco cómo podrán contribuir a la Seguridad Social. Yo más bien diría que nos costarán pastuki, pero lejos de mí contradecir a alguien tan prestigiosa y conocida como Elma Saiz Delgado.

Amigo lector, si en tu edificio entra a vivir un extranjero pastoso, tienes claro que pagará los gastos de comunidad. Pero si viene un inmigrante sin recursos,¿crees que abonará la derrama del ascensor? Es decir,¿qué vecino deseas tener? Creo que es preferible alguien que pueda comprarse una casa, a otra persona que, como no puede hacerlo porque no tiene ingresos, tenemos que abonarle la renta de su vivienda, además del agua y la luz.

Desde la perspectiva de nuestro grandioso Presidente, esta clase de inmigración que compra viviendas a precio prohibitivo no da votos, y por eso no la quiere, al contrario que otra, que tal vez no aporte nada al país, pero son votantes seguros. El tema central es: ¿con esta curiosa medida arreglamos el problema de la vivienda y terminará la especulación inmobiliaria? Debo de ser muy burro, pero no consigo ver cómo los inmuebles bajarán de precio al negar el visado a unos pocos extranjeros "parientes" del Tío Gilito. Entre otras cosas, dudo que compren casas en las Mil Viviendas de Alicante, sino más bien en zonas muy residenciales de Altea. Por lo que entiendo que el precio de la vivienda "normal" no sufrirá alteraciones, y al 99,5% de la población no nos afectará.

Tengo claro que tendría que haber un "compliance" (que en palabras del prestigioso asesor de cumplimiento normativo Emilio Piñeiro es un sistema integral para prevenir riesgos de fraude, corrupción y actividades ilegales) a nivel estatal para prevenir que esos ricachos no hayan obtenido su dinero de actividades ilegales ni mafiosas. No querría que viniesen delincuentes, por mucho dinero que traigan, ni nadie con antecedentes penales.¿Por cierto, a los inmigrantes ilegales se les revisan?

Entiendo que este discurso anti-millonarios es un postureo, una medida electoralista, en plan "los ricos son malos y perversos, y no los queremos aquí". Y así no hablamos de cosas que dan vergonya

En los últimos diez años han dado 14.576 visados. Los dos últimos años, por la guerra de Ucrania, se dieron 5.300¿De verdad alguien se cree que, por 1.457 visados para millonetis al año, las viviendas bajarán de precio? En España se vendieron 638.000 casas en 2023. Amigo lector, haz números.

Curiosamente, este mismo gobierno extendió de dos a tres años la duración inicial de las Golden visas en 2022. ¿O no tiene nada de sorprendente? Porque ya sabemos que el tío más guapo y alto de España, casado además con una catedrática, cambia de opinión fácilmente. De hecho, en su campaña electoral dijo que iba a hacer 184.000 viviendas, que nadie ha visto. Los que peináis canas recordaréis que Felipe González, para mi gusto, el mejor presidente de la democracia (pagaría muuuuuucho dinero por tener acceso a sus comentarios privados de WhatsApp sobre el actual gobierno) dijo que crearía 800.000 puestos de trabajo.¿Los numeritos altos les molan a los socialistas? Aunque la que da realmente miedito es Yolanda Díaz, que quiere prohibir que se compren casas donde no se va a vivir. Y me parece insólito que esta gente, tan aficionada a los impuestos, desprecien los tributos de transmisiones, IBI, IVA, etc. Si están tan preocupados por la vivienda, veo más problemática la okupación que 1457 rusos, chinos, sudamericanos y saudíes despilfarrando.

Acabaré con una pregunta para nuestro adorado presi: si algún mes tengo la tarjeta visa en número rojos,¿mi deuda bancaria la eliminarás también? A lo mejor hoy te parece una locura.......pero tal vez mañana modifiques tu opinión.

Artículo titular para el uno de agosto.