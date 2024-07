El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un acto celebrado en Santiago (Chile). / EFE/ Elvis González

Empezamos el mes de agosto, marcado necesariamente por el inicio del periodo vacacional por excelencia, con la necesidad del descanso merecido y poder ocupar el tiempo libre en las aficiones que cada uno quiera desarrollar. En un año marcado por los Juegos Olímpicos de París, el seguimiento del deporte ocupará buena parte de nuestros quehaceres. A partir del 16 de agosto empezará una nueva liga de fútbol en nuestro país que medirá la fuerza de los equipos y la potencia de sus nuevos fichajes. Con los primeros partidos, si alguno de los favoritos pierde, se podrá volver a utilizar, como en otras ocasiones, la expresión recurrente de «la primera, en la frente». Como decía el cineasta Billy Wilder, «las ilusiones son peligrosas, no tienen defectos», con lo que la derrota del equipo con quien confiamos puede romper las expectativas previstas y que nos han ilusionado hasta perder su confianza. Y es que la ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano. De lo contrario, el dicho popular adquiere su principal sentido: la decepción.

Con «la primera, en la frente» indicamos que nada más empezar un proceso, algo ha salido mal y ha roto las previsiones del asunto. El origen de esta expresión tiene un sentido religioso; así en Breve instrucción de como se ha de administrar el sacramento de la penitencia (1581) se decía que todo fiel cristiano estaba obligado a tener devoción y «signar y santiguar, haziendo tres cruzes. La primera en la frente, porque nos libre Dios de malos pensamientos. La segunda en la boca, porque nos libre Dios de malas palabras. La tercera en los pechos, porque nos libre Dios de malas obras». Una simbología que ha llegado hasta nuestros días con la adaptación correspondiente que nos lleva a pronunciarla en situaciones como cuando nada más bajamos de un tren, nos roban la maleta: «la primera, en la frente». El salto de su uso llega incluso a incorporarse en canciones populares como la de Cruz de navajas de Mecano: «sobre Mario, de bruces, tres cruces; una en la frente, la que más dolió». Tal vez porque la primera vez que vemos la realidad que supera nuestras expectativas es la que más dolor produce. Cuando perdemos la confianza en algo o en alguien a la primera de cambio, sentimos con mayor profundidad lo sucedido.

Así, cuando apoyamos a un líder y en un primer momento falla a sus promesas, aunque intente hacernos entender que no ha sido posible, nos sentimos traicionados. Por muchas explicaciones posteriores que recibamos, la desconfianza empieza a cuajar en nuestras apreciaciones sobre el tema o en cuestión o cualquier otro. La desconfianza es la base temática principal en la que se construye la tercera novela de la escritora británica Daphne du Maurier Rebecca (1938). El éxito de la historia llevó a Alfred Hitchcock a realizar el largometraje con el mismo título dos años después que popularizó un relato que recordaba en su ambientación romántica y gótica a otras obras de Jane Eyre o Charlotte Brontë. A medida que avanza la historia, se revelan oscuros secretos sobre la verdadera naturaleza de la primera esposa del protagonista, Rebeca, y los eventos que rodearon su muerte, aumentando la atmósfera de sospecha y desconfianza. Tras la primera duda, la seguridad con que se plantearon los argumentos de su traspaso empieza a ser puestos en tela de juicio. Nada provoca mayor inseguridad que los primeros indicios de fallo o de planteamiento de la mentira. ¿Os acordáis, por ejemplo, en el referéndum que planteó el gobierno de Felipe González para aprobar o no la permanencia en la OTAN de nuestro país en el año 1986? En mi caso, fueron las primeras elecciones en las que tenía derecho a voto: se convirtieron en el primer momento de poder ejercer mi decisión como adulto. La posición inicial del partido de González varió; de defender la no incorporación en ninguno de los bloques militares del momento, se pasó a su defensa. «La primera, en la frente» pensé; desde entonces acumulé un hilo continuado de desconfianza en las políticas de los partidos de gobierno que hemos ido teniendo en las últimas décadas.

Por este motivo, estamos en condiciones de exigir a nuestros representantes que asuman con responsabilidad sus promesas, que no las malbaraten desde el primer momento. Debemos exigir coherencia y valentía, como también es nuestra responsabilidad denunciar como ciudadanos responsables la falta de compromiso y las falsas propuestas sin posibilidad de ser vehiculadas. De esta manera, haremos posible el relevo entre quienes nos representan y optar por aquellas opciones que nos ofrezcan, de manera clara y responsable, la solución a nuestros problemas. Y no tengamos miedo de denunciar o de compartir aquellas situaciones que, más allá de ser promesas electorales infundadas, pueden provocar la hilaridad o el retraimiento de nuestras instituciones. Preguntemos en nuestro entorno, tal vez no somos los únicos que pensamos que nos han tomado el pelo y luchemos contra la resignación. Otras formas de gestionar son posibles y, si en el primer momento nos defraudan, nada parece indicar que podamos recuperar la confianza perdida.