Un acuerdo plenario lamentable

Votación en el pleno de julio en Elche / Áxel Álvarez

Este pasado lunes, el Ayuntamiento de Elx ha aprobado pedir al Consell que modifique, a la baja, la reciente Ley del Palmeral que, en su tramitación parlamentaria no tuvo, curiosamente, ningún voto en contra. La mayoría absoluta de PP y VOX en Elx, ha posibilitado que la cruzada que inició el actual Ayuntamiento contra dicha Ley se apruebe, y traslade así el problema a Valencia para cambiarla.

De nada han servido las peticiones que, en sentido contrario, habían manifestado partidos o colectivos conservacionistas. Pedir que se dejara que la nueva Ley se desarrollara, que los Planes previstos se aprobaran, que los órganos de gestión se pusieran al día, etc., que hubiera sido lo lógico, ni se ha tenido en cuenta. Había prisa por rebajar las medidas de protección de la nueva Ley. Parece que molestan. La zona de amortiguamiento, y no se sabe si otras cuestiones también, se habían convertido en un anatema. Ni siquiera la posibilidad de que esta cuestión, caso de aprobarse en el Consell, pudiera ser cuestionada por la UNESCO, ha preocupado al equipo de gobierno.

Se ha utilizado, incluso, un argumento tan peregrino como que la Ley dice que Elx no es de fiar, ya que es la Generalitat la que tiene la última palabra en muchos temas sobre el palmeral. Falso. El palmeral es Patrimonio de la Humanidad y, también, BIC. Y las competencias, en este caso, son de la Consellería de Cultura, como en todas las CC.AA.. Igual pasa con las zonas históricas, arqueológicas, paleontológicas, etc.. También ahí hay que consultar a Cultura. No se trata de fiarse o no fiarse de un Ayuntamiento. Es la norma habitual y así se viene aplicando. Y eso Pablo Ruz sabe, seguro, que es así, igual que sabe que lo que ha dicho no es cierto.

Esperemos, en todo caso, que Consellería defienda los criterios proteccionistas que la Ley del Palmeral representa y que el Ayuntamiento cuestiona y, con ello, defienda un BIC y un Patrimonio de la Humanidad de los que la Generalitat está orgullosa, igual que debe estarlo Elx, y evite que UNESCO tenga que intervenir para impedir perjuicios a unos huertos que, en su día, declararon Patrimonio mundial.

En otro orden de cosas, hay que saludar el acuerdo con la Diputación para utilizar el acceso al Gran Teatro desde la Glorieta así como del resto de instalaciones en los bajos del edificio recién adquirido por la misma. Es cierto que el acuerdo parece un poco raquítico (por un año, ampliable a un máximo de cuatro). ¿Es que la Diputación no se fía del Ayuntamiento, podría decirse?. Resolver este tema, tan sencillo que parece, está llevando años. Varios han sido los alcaldes, entre otros Alejandro Soler y Mercedes Alonso, que han anunciado su resolución y acabaron sin conseguirlo.

Un momento del pleno de Elche el pasado lunes / Áxel Álvarez

El cupo de propiedades públicas, de otras instituciones, olvidadas en la ciudad ya lo tenemos cubierto, entre otros, con el edificio de Correos que, según parece, ni los que lo compraron hace seis años, ni los que ahora lo pueden gestionar, saben qué hacer con él.

Estamos hablando de un edificio histórico que, ahora, es propiedad pública porque lo compró Diputación. Ello facilita actuaciones como ésta. Aunque la situación física del mismo no es la mejor, con importantes deficiencias en su estructura, el ser patrimonio público debe facilitar su pronta rehabilitación. El cupo de propiedades públicas, de otras instituciones, olvidadas en la ciudad ya lo tenemos cubierto, entre otros, con el edificio de Correos que, según parece, ni los que lo compraron hace seis años, ni los que ahora lo pueden gestionar, saben qué hacer con él. Esperemos que este edificio, tan céntrico, no siga aquel camino a ninguna parte y que también el prometido Palacio de Congresos, que ya empieza a acumular antigüedad, avance en su tramitación. Aunque, a nivel local, las Clarisas se lleva la palma de promesas incumplidas para su rehabilitación. En Elx las promesas abundan.

En lo que sí se observa rapidez es en el cambio de farolas, jardineras, luces, arbolado (alguno ya se está secando, y es que las prisas no siempre son buenas), etc. Hasta en la Plaça de Baix se cambian farolas aunque lleven “cuatro días”. Dejar la huella implica hacer estas cosas.