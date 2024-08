Reformas y casquijo

Carlos Sobera, en 'First dates hotel' y Julio Iglesias e Isabel Preysler. / MEDIASET Y RTVE

Nada más lejos de mi intención que ensombrecer los brillantes resultados que, en buena medida gracias al tenis, ha logrado La 1 de TVE esta primera semana de Juegos. Pero hay que ser muy ingenuos para dejarse engatusar por estos datos puntuales para no ver la realidad pura y dura acerca de cómo recibe la audiencia su programación convencional, la que seguirá cuando se apague la llama de París.

Si hablamos de ficción, de una manera muy injusta los espectadores le dieron la espalda con un dato tremendo: desde el día del estreno solamente un 4% de la audiencia decidió seguir esta serie protagonizada por Daniel Grao. De ninguna manera la historia pergeñada por Joaquín Oristrell merecía este ninguneo. ¿Esto significa que las series ya no tienen sentido en la programación de TVE? Puede que sea cierto, porque el público les da la espalda. Tengamos en cuenta que ‘Hit’ se programó a medianoche, temiendo los resultados de haber salido más temprano en pantalla. Tele 5 logró unos resultados formidables con ‘El marqués’, pero a Tele 5 el público le consiente todo: el programa de Jorge Javier, el hotel de Moraira de ‘First Dates’ y el debate que prepara Risto; temblemos. A La 1, el público de a pie no le tolera nada. Hay quien ve el Telediario de Marta Carazo en el Canal 24 Horas sólo para fastidiar, para restarle audiencia a La Primera. Son datos contrastados.

También los programas que provocan vergüenza ajena como el que protagonizan los hermanos Chábeli y Julio Iglesias, dedicados a las reformas, son rechazados por el respetable. Volvió a ocurrir cuando restauraron la casa de verano de Ana Obregón. Mi amigo Borja Crespo firmó una crítica antológica, ‘Pepe Gotera y Otilia’, a la manera de las de Cipriano Torres. No era para menos. Urge que La 1 haga reformas y limpie el casquijo.