Àngels del cel

WhatsApp Image 2024 08 01 at 16.58.50 / FOTO INDIGO RHODES

Hui, 2 d’agost, l’església catòlica celebra el dia de la Marededéu dels Àngels, eixos protagonistes destacats en el nostre drama assumpcionista. També hui és el sant de ma mare, Àngeles Baeza Ferràndez. Ma mare, que ens va deixar el passat 15 de juliol, és a qui dec la passió per la Festa que m’ha portat a estar al Patronat des de fa uns anys. El mateix dia a les 7 de la vesprada s’hissà el cel en Santa Maria, per a donar pas a les representacions del Misteri d’enguany.

Angelita nasqué als Bassars, quarta filla de Gostino Baeza i Maria Ferràndez, llauradors acomodats. Com era freqüent a l’època -de vegades encara ho és-, la gent del camp tenia una casa en el poble per als avis, la dels meus avis estava al carrer empedrat i és allí on solien anar a passar les festes d’agost. Les xicones pegaven voltes per la Glorieta, esperant que els pretendents s’arrimaren al costat i elles es deixaven acompanyar o s’encarregaven de fer-los fora, segons els interessara. Ella sempre acompanyava la seua cosina Maria Sempere i l’amiga, Margarita Fuster. Crec que així és com va conèixer el meu pare.

L’assistència a l’església era preceptiva, no solament a les representacions del Misteri, sinó també a misses, novenes, tedèums i altres cerimònies. La família tenia assignat un banc dels primers per a poder veure bé totes les representacions. Era pràctica corrent en l’època, així, l’altra part de la meua família, de Salades, i la del meu home, de Jubalcoi, també tenien el seu banc per a veure l’Àngel o la Coronació.

El record més viu que tinc de la Festa és el de la meua àvia Maria que, essent jo petita i tenint ma mare una altra filla més menuda per a cuidar, em portava corrents pels carrers el dia de la Coronació per a veure la joià, com ella deia. “Corre, corre, que arribem tard”, i m’arrastrava d’eixa manera que sembla que anara a volar -en volanes- I és que la iaia Maria era una autèntica fan de la judiada, es reia de veritat quan veia l’escena en l’andador i em contava els detalls una i altra vegada sota el tendal de ratlles blaves i blanques.

Segur que podeu recordar quin moment o anècdota us va portar a conèixer i estimar el Misteri. En realitat tot és important en el Misteri, i ho demostra un acte tan senzill com és l’hissat del Cel que ens recorda que estem a uns dies o unes setmanes de l’inici de les representacions. Un moment que, lluny de ser un fet trivial, es converteix en un esdeveniment entranyable carregat de simbolisme i que també emociona “és veritablement emocionant veure aquest ascens accelerat del cel que d’alguna forma aombra i enfosqueix la basílica i li dona l’ambient especial del qual gaudim ara”, con he llegit i compartesc. Però, sobretot, la hissada del cel anuncia que ja ve la Festa, es converteix en el millor anunciador, i ens provoca eixe neguit tan especial.

Passa el temps, passem les persones, però la Festa roman any rere any, segle rere segle. Nosaltres, com a poble portador de patrimoni, i especialment el Patronat que ha rebut l’encàrrec de la seua vigilància, tenim el compromís de conservar-lo i fer-lo més gran, si cal.

Les persones passen, però deixen en la família, en el seu cercle, en les seues amistats, la seua manera, la seua versió del Misteri. I en la meua, ara ja estarà per a sempre, la hissada del cel, el dia que Angelita hi va pujar.