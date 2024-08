Pleno de Callosa de Segura / Tony Sevilla

La semana vivida en el consistorio de Callosa de Segura refleja nuestra realidad política esta legislatura, si en el pleno del lunes 29 de julio el teniente de alcalde y concejal de hacienda, Trino Grau, anunciaba su dimisión en diferido a 31 de agosto de 2024, la baja por enfermedad de Manuel Martínez de martes 30 de julio daba como resultado el nombramiento miércoles 31 de julio como Alcalde Accidental de, Trino Grau, concejal que había anunciado su marcha dos días antes, y, que había manifestado por escrito el 12 de junio de 2024 que por motivos personales le fuesen retiradas las competencias de Alcalde Accidental, competencias que asumió por baja por enfermedad y después permiso por paternidad del Alcalde Presidente.

Sorprende que el concejal que anuncia su dimisión para el 31 de agosto, y que ya renunció en junio a las competencias de Alcalde Accidental asuma esa responsabilidad de nuevo, y sorprende que las tenencias de alcaldía, Rocío Cuadrado e Inmaculada Cascales, no den el paso para asumir dichas competencias, no parece esta una solución demasiado sólida ante un equipo de gobierno supuestamente en reconstrucción.

La sensación, improvisación, confusión, incertidumbre, y, sobre todo, ausencia de un plan, ya no a medio plazo de proyecto de ciudad, sino en el día a día del municipio con un equipo de gobierno PP y Vox sobrepasado, que claramente hace aguas, no ya por su minoría en el pleno, que también, sino sobre todo porque no se sabe hacia dónde va.

Se ha exigido al PSOE por los grupos políticos, sobre todo el popular, responsabilidad en la gobernabilidad local, la aritmética del consistorio necesitaba dosis de diplomacia y capacidad de dialogo que han brillado por su ausencia, mientras hemos escuchado demasiadas veces el manido “por el bien de Callosa” buscando enmascarar ofertas interesadas. Tanto el PP como los independientes de UCIN han pretendido que ejerciéramos el papel de “soporte” en sus diferencias, unas diferencias que no fueron capaces de dirimir en su propio entorno orgánico, el PP, y han trasladado al Ayuntamiento. Tras un año algo está claro, el PP no quiere negociar con UCIN y viceversa, UCIN no quiere negociar con el PP, y ambos han buscado un PSOE que afianzara sus posiciones, mientras, la gestión de la ciudad no es la prioridad.

Reivindico sin complejos la responsabilidad del grupo municipal socialista en esta legislatura, asumió desatascar una situación insostenible en pleno con la propuesta de alcaldía referente a las indemnizaciones y retribuciones de la corporación municipal, facilitando aprobar una moción necesaria, liberados y retribuciones en gobierno, que favorecía a todos los grupos a través de las indemnizaciones de los portavoces municipales vía junta. Igualmente nos implicamos a fondo en sacar adelante el ajuste del Remanente de Tesorería Negativo de -748.000 euros de la liquidación del presupuesto 2023 gestionado por PP y Vox, donde se lograba un acuerdo del equipo de gobierno con PSOE y UCIN.

En el pleno de 30 de mayo, Alcaldía, lanzaba un órdago a mi persona trasladándome la responsabilidad de la gobernabilidad del Ayuntamiento con una disyuntiva, o bien formar un gobierno de concentración con el equipo de gobierno con la asunción de competencias, o bien una moción de censura con los grupos UCIN y EUUP. La semana siguiente, Alcaldía reiteraba su oferta al PSOE de gobierno de concentración donde abría a EUUP la posibilidad de integrarse y formar un cordón sanitario a UCIN. Paralelamente decretaba mi expulsión por falta de confianza de Junta de Gobierno Local (JGL), extraña manera de tender puentes.

El PSOE asumió el órdago y en los últimos meses hemos explorado posibles alternativas que pudieran reconducir la gobernabilidad. El 9 de julio de 2024 Alcaldía nos traslada una propuesta de “acuerdo para garantizar la gobernabilidad de Callosa de Segura” en un encuentro oficioso, al margen de las dependencias municipales, que plantea tres áreas estratégicas, servicios municipales, seguridad ciudadana y hacienda municipal, y dos acciones para el acuerdo, reforma normativa y presupuestos 2025. Un acuerdo que no atañe ni a toda la política municipal ni incluye concejalías y propone estatus de socio preferente con la inclusión de un vocal en la JGL -un mes antes se nos expulsaba-, asistencia a Mesa General de Negociación y Junta Local Seguridad, pacto de otros órganos consultivos y despolitización de mociones de pleno. Una propuesta sin contenido pues el PSOE ya respalda lo que entiende positivo para la ciudad. La realidad, un acuerdo con una clara intención, el cordón sanitario a UCIN.

Exploramos igualmente la alternancia en el gobierno municipal, el 22 de mayo la coalición EUUP plantea al PSOE como grupo mayoritario la responsabilidad de poner en marcha una alternativa de gobierno ante la parálisis en que se encuentra la ciudad mediante una moción de censura, igualmente el portavoz de UCIN vía TeleCallosa también otorga esa responsabilidad al grupo socialista. Hay contactos entre EUUP, UCIN y PSOE y se define un diagnóstico común de la ciudad, acuerdos de contenido programático y delimitación de delegaciones de gobierno. La negociación se estanca ante la propuesta del PSOE de encabezar, que no liderar, el gobierno durante el resto de legislatura, UCIN por su parte plantea una Alcaldía compartida mientras EUUP se situaba en una posición equidistante entre ambos grupos; reconozco que en este proceso echamos de menos un mayor apoyo de nuestro aliado natural a la izquierda. En esta negociación nuestra propuesta de alcaldable no necesariamente pasaba por nuestro candidato electoral Fran Maciá.

La derecha local, tanto PP como UCIN, ha pretendido que la solución a sus diferencias pase por el PSOE, pero sin otorgar relevancia al PSOE. Nuestro partido sostiene que, si el PSOE es la solución, el PSOE debe dirigir y encabezar esa solución, lo contrario no tendría sentido para nosotros ni como alternativa ideológica ni como proyecto político.

La realidad es que el gobierno en minoría PP y Vox está amortizado, la disensión es tangible en los últimos plenos, sentido del voto, falta de comunicación y entendimiento. Su afinidad se diluye tras las discrepancias nacionales mientras la localidad y la gestión del día a día no funcionan. La ciudad está parada, los problemas se acumulan, suciedad, basuras y limpieza de calles, quejas por la seguridad, problemas en las cuentas públicas, y un déficit en infraestructuras fruto de la mala gestión de fondos en la anterior legislatura.

Toca examen de conciencia de un gobierno exhausto, sin respuestas a la ciudadanía, abocado a no avanzar. Es el momento de reiniciar esta legislatura, pedir el cese de este equipo de gobierno, la renuncia de Alcaldía y enfrentar una nueva investidura. En el consistorio 11 concejales de 16 son de adscripción conservadora, reiníciense, negocien desde cero, busquen posibilidades de acuerdo desde su posicionamiento ideológico y sus programas, y si no son capaces de lograrlo, el partido socialista presentará en esa posible investidura una alternativa, si ustedes no son capaces de entenderse, déjennos intentarlo, por el bien de Callosa, claro está.