El riesgo de llevar perros sueltos

Imagen de un perro y su dueño. / Unsplash

Suele ser una costumbre comprobar cómo muchos titulares de perros los llevan sueltos por la calle, y en los casos de aquellos que son considerados administrativamente como peligrosos hasta sin bozal, con el riesgo de que se produzca un ataque a una persona, como ha ocurrido en el caso analizado por la muy reciente sentencia del Tribunal Supremo 632/2024, de 20 de Junio en la que se ha condenado penalmente a una persona que estaba en un parque con un perro de raza peligrosa sin llevarlo atado y sin bozal, a raíz de lo cual atacó a una menor, causándole diversas heridas, siendo condenada su titular como autora de un delito de lesiones causadas por imprudencia grave, porque así se ha calificado esta circunstancia omisiva de no llevar a un perro atado y en este caso con bozal, dadas sus características de perro considerado peligroso.

Muchos de los que salimos a la calle con perros debidamente atados para ejercer el control y evitar estas situaciones nos damos cuenta de que otras personas no hacen lo mismo y los llevan sueltos, sin que las conocidas advertencias de que “no hace nada” sirvan cuando pueda suceder un incidente, porque nadie conoce cómo puede reaccionar un animal ante determinada circunstancia y lo más seguro es cumplir las ordenanzas y llevarlos atados con la correa, porque en caso contrario si se produce un ataque se tratará de una conducta imprudente, llevando consigo las consecuencias que de ello se deriven, que aparte de la responsabilidad penal que exista llevaría consigo la civil por las lesiones que pueda ocasionar a otros animales o personas, lo que lleva consigo que si no tiene póliza de seguro de perros deberá cubrir el pago de aquellos de su propio bolsillo. Porque hay mucha gente que sigue corriendo el riesgo de no haber contratado una póliza de seguro de perros, asumiendo esa responsabilidad en su patrimonio personal si su perro ataca a alguien.

Hay que tener en cuenta que las ordenanzas municipales en la mayoría de los municipios fijan la necesidad de que los propietarios de perros salgan a la calle con éstos cogidos con una correa, y en casos de perros peligrosos con bozal, para evitar que se produzcan ataques a otros perros, o personas, ante el desconocimiento de su propio dueño de cuál puede ser la reacción de un animal en unas circunstancias concretas. Para nada sirve que el dueño del perro crea que como en su hogar y con los suyos es dócil no pueda atacar a alguien si se encuentra en la calle, o con otro animal al que puede atacar, o a una persona.

Por ello, en estos casos la culpa no es del perro que actúa por su instinto, sino de su titular, que no cumple con su obligación de llevarlos atados. Esta circunstancia se da mucho este Verano, sobre todo en zonas de playas, donde los titulares llevan sueltos a los perros, omitiendo la cautela y diligencia exigible de que pueden atacar a otros perros o personas, como está ocurriendo en infinidad de casos, sin que los titulares quieran asumir esa obligación que tienen de llevar a los perros atados con la correa, precisamente para evitar estos desenlaces que son previsibles, de ahí que se tache penalmente por el Tribunal Supremo como conductas imprudentes estas situaciones.

Además, la Administración local debe vigilar estas situaciones y no autorizar zonas donde se concentren animales en zonas de núcleos urbanos donde se puede incrementar el riesgo de que ante estas situaciones de que personas lleven a sus perros sueltos puedan producirse ataques a personas o a otros animales a quienes sus titulares los sacan a pasear en la confianza de que el resto de personas cumplen la normativa como ellos. Por ello, la Administración local debe estar vigilante y no autorizar estas concentraciones de animales en núcleos urbanos, y en su caso sacarlos a zonas no transitadas habitualmente, y donde no existan zonas residenciales cerca para evitar el incremento del riesgo que se dio en el caso analizado en la sentencia antes señalada.

En consecuencia, esta situación de la ausencia de medidas de diligencia y precaución exigibles por parte de los titulares de perros que salen con ellos a pasear sin ser sujetados por una correa, y con bozal, puede suponer la comisión de un delito de imprudencia temeraria con el resultado que suponga, bien de lesiones, o, incluso, en algunos casos la muerte, pudiendo graduarse en grave o menos grave atendida la exigencia de diligencia y prudencia exigible atendido el caso concreto. Nos encontramos ante conductas que pueden ser derivadas a la vía penal de la imprudencia con penas importantes, además de la derivación de la responsabilidad que conlleve las lesiones o la muerte que se cause, que en el caso de no disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil del perro puede suponer un importe coste económico para el propietario del animal si las lesiones son graves y con secuelas, o se causa la muerte de alguien.