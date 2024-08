La sanitat no és un joc

Sanitarios atienden a un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos. / Julio Carbo

Al PP i al PSOE els agrada de tirar-se la pilota els uns contra els altres com si es tractara d'una partida de tenis. I ací estem, un estiu més amb l'ambulatori de la Zona Alta i el de Batoi, tancats.

Aquest any és el Partit Popular qui té la responsabilitat i no ha complit amb les promeses fetes en campanya electoral. No han aportat les solucions que són realment necessàries. Aquestes qüestions, que hem de tindre totes i tots molt clar, no són un joc. La salut dels nostres veïns i veïnes, no pot utilitzar-se com a una pilota per anar tirant-se-la els uns als altres. Hem de ser seriosos i és moment que tots arrimem el muscle i reclamem amb rotunditat a la Conselleria de Sanitat un Hospital digne, i una atenció primària digna.

Han passat de «l'Hospital es mor», consigna electoral del PP, a iniciar un camí de soterrament assumint el paper d’enterradors.

L'actual director de l'hospital viu de les rendes de les millores encetades per l'anterior director que va agafar el bou i va intentar capgirar la situació, donant resposta a les demandes dels ciutadans.

I ara? Quina pancarta traurà l'actual director per defensar el que abans demanava amb tanta vehemència?

En l'últim plenari vam demanar al Partit Popular que deixara de mirar de costat el problema de la sanitat a Alcoi i a les nostres comarques de l'Alcoià i el Comtat i que treballara perquè es complira el que ja fa temps havíem demanat, ells inclosos.

L'Àrea de Salut s'ha de declarar de difícil cobertura, l'Hospital Verge dels Lliris ha de ser Universitari i la dotació de personal és molt necessària i urgent que augmente considerablement.

Aquest estiu patirem les conseqüències de les retallades sanitàries, les disfressen com les disfressen, tant a Alcoi com a la comarca. Segurament, si no alcem la veu i és mobilitzem, serà el principi d'un fort retrocés. No podem permetre que açò es consolide davant els nostres nassos i sense fer absolutament res.

És moment de prendre consciència. Totes i tots hem de defensar la Salut Pública, i no podem continuar amb aquest corrent d'apatia. Sols es poden canviar les coses des de la mobilització. En una cosa tan fonamental com és la salut, totes i tots hem de tindre clar que estem en el mateix camí, sumant esforços, demandant i defensant el nostre dret a tindre una atenció sanitària com cal.