Don Francisco Camino

Detesto los panegíricos post mortem. Suelen tener el almibarado y melifluo sabor de lo artificioso o por el contrario el acibarado de un reconocimiento negado en vida. De hecho, esta es la primera vez que escribo acerca de las virtudes artísticas de alguien a quien no le llegarán estas letras. La seguridad de saber que nadie me agradecerá, ni quedará cautivo de un eviterno agradecimiento moral, me abre las puertas a este descaro.

Practico desde bien joven el lontanazin, es decir, alejarme todo que puedo de aquellos personajes a los cuales venero. Un par de profundas decepciones en el cuerpo a cuerpo con mitos santificados en mi altar particular, me advirtió que subir a compartir café al Olimpo de tus adorados dioses tiene el riesgo de evidenciar la carnalidad llagada de miserias, que la distancia oculta. Convirtiendo, a partir de ahí, en indigerible cualquier producción o manifestación artística que emane del fulano.

Paco Camino era parte de los arquetipos que contemplaban mi adolescencia. Esta afección al maestro determinó que fuera él quien me doctorase en Alicante. Así estaba previsto, pero este hecho reventó la apoya de los celos en Manzanares y hube de trasladar la ceremonia a Zaragoza. Por aquel entonces, compartíamos apoderado, Camino, Capea y yo. Esto propició un encuentro regular y sostenido por la geografía taurina. Aunque, como cabe suponer, las distancias eran evidentes para no turbar mi adoración por aquel luminoso concepto del toreo. Estas distancias a las que me refiero, no son físicas. Pues precisamente en la estrechez de los callejones y en la cercanía con la cual seguía los más mínimos detalles en sus faenas, pude ir definiendo una idea más meridiana de aquella privilegiada cabeza para el toreo.

No fue torero de Sevilla pese a su camero nacimiento. No podía serlo, en aquellos años el gusto de la plaza del Baratillo necesitaba para las taurómacas emociones de las preciadas notas oscuras, que según Lorca, alumbraban el duende o esa graciosa fragilidad tan propia del concepto sevillano. La tauromaquia de Camino contradecía la tensión de lo delicado; negaba la emocionante angustia recreada ante la duda de si podrá o no cuajar el arte. No. Camino era la clarividencia, la senda de la emoción con renuncia explícita a toda tensión que no dimanase del torero lógico, rotundo y poderoso. No necesitaba del duende; a qué notas oscuras en los dominios de aquel cromatismo y nitidez. El arrebato, el rapto artístico o la enajenación báquica son atajos que el más velazqueño de los toreros jamás autorizó en su concepto.

Y esto me invita a concluir que la pureza, por tanto, era otro de los pilares estructurales de su arquitectura estética. Al hablar de pureza tendemos a confundirla con inocencia. La pureza implica permanente esfuerzo para no defraudar el discurso artístico, renuncia a toda vía de alivio y una inquebrantable lealtad a la ética personal. Sobre la inocencia no tenemos gobierno posible; la existencia se encarga de irla erosionando hasta su total desaparición, así ofrezcas numantina resistencia. Y Paco, a qué engañarnos de inocente no le quedaba ni la añoranza.

Esta facilidad para entender y resolver, con la serenidad de quien parece haber nacido para torear explica el carácter eruptivo de las broncas que provocaba. Era el niño sabio del toreo y como tal su conocimiento, su intuición e interpretación de la animalidad bovina era la más afinada de sus herramientas. Cuando el espectador especulaba sobre las posibles condiciones del animal que le había correspondido en suerte al Maestro, éste ya le había hecho dos radiografías y los análisis pertinentes para un acertado diagnóstico de urgencia. Y aquí se desataba la indignación de los tendidos: ver resolver el espinoso problema de un toro desbordado de fiereza y asperezas, con la serenidad, facilidad y solvencia del camero era insultante. Lo he visto despachar toros capaces de volver loco al más preparado del escalafón, como quien toma horchata en el Peret.

Para más detalle de aquella envidiada facilidad, sólo me cabe subrayar el depurado uso de la espada; manejada con tanta elegancia como precisión. Cuando montaba el acero, tan sublimemente prendido con la yema de los dedos (tal si sostuviera un delicado plumín) parecía perder el arma su vocación toricida. Y se tornaba difícil creer en la eficacia de la suerte con ese aparente abandono.

A continuación, como quien se inclina para dejar la caricia de su mano sobre el lomo del animal, se deslizaba lento y fácil precedido de una espada que daba la sensación de tirar de él más que dejarse empujar.

Este era el Camino que la vida me permitió contemplar, envidiar, admirar, disfrutar y hoy llorar. n