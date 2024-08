Zaplana sonríe

Carlos Mazón sale de una reunión en la Casa de las Brujas seguido del conseller José Antonio Rovira. / Alex Domínguez

En diciembre de 1996, sólo 17 meses después de llegar al poder, el nuevo gobierno de la Generalitat presidido por Eduardo Zaplanatomó una decisión sin precedentes: amputar una universidad pública con la excusa de que iba a crear otra. La Universidad de Alicante, para cuya aprobación fue necesario incluso que los ciudadanos salieran a la calle a manifestarse, se quedó sin la Facultad de Medicina, hasta entonces la joya de su corona, que le fue enajenada y traspasada manu militari a la Miguel Hernández.

No había ninguna razón académica para que así se hiciera. La Miguel Hernández habría nacido igual, porque cumplía todos los requisitos para ello, sin necesidad de que la de Alicante sufriera ningún expolio por ello. Ni siquiera había un motivo «territorial»: la Facultad siguió donde hoy todavía está, a 32 kilómetros de Elche, en el municipio de Sant Joan d’Alacant. Aquel decretazo se consumó por cuestiones que tenían más que ver con las disputas internas (y los intereses espurios) de algunos profesores, y con las ansias partidistas del PP. Lo dijo Diego Such: «La UA es un nido de rojos». Él debia saberlo bien, no sólo porque era catedrático de esa Universidad, en la que se acaba de jubilar plácidamente, sino porque había cambiado su militancia socialista por la del PP para convertirse en el principal estratega de Zaplana.

Con la insólita decisión tomada ayer por el pleno del Consell de forma clandestina, Carlos Mazón sigue los pasos de Zaplana y su conseller de Educación, José Antonio Rovira, los de su antiguo mentor, Diego Such. De nuevo un gobierno presidido por el PP, con apenas un año al mando, maniobra para quitar Medicina a Alicante. El anterior Gobierno, presidido por Ximo Puig, concedió esos estudios, no sin mucho pensárselo, con todos los informes favorables para ello. Pero no lo hizo suprimiéndolos en Elche. Habría dos facultades. Mazón sí que quiere suprimir una: la de Alicante. Por segunda vez. Zaplana esbozará una sonrisa.

La jugada es grosera. Si la Generalitat se «allana» es porque era consciente de que el tribunal iba a fallar, como ya hizo cuando rechazó las medidas cautelares que la UMH había pedido, a favor de Alicante. Se trata de impedirlo como sea. Es una falacia decir, como sostiene Rovira, que la Generalitat pretende «ser neutral». ¿Pero cómo va a ser neutral un gobierno? Los gobiernos no son neutrales, sino que sirven al interés general. ¿Cómo se sirve a éste mejor? ¿Impidiendo que haya más plazas para los jóvenes que quieran estudiar Medicina? ¿Metiendo a los que ya han cursado el primer año y a los que ya están matriculados en un pandemónium administrativo de tres pares de narices? ¿Sobre la base de qué? ¿De que no haya «duplicidades»? ¿Y entonces por qué se le concedió a la UMH Enfermería, duplicando Alicante? ¿Por qué tenemos desde hace décadas dos facultades de Derecho?

No es cosa de falsas neutralidades. Es cosa de grupos de interés. De juegos de poder. Y económicos, por supuesto. El Gobierno de Mazón está haciendo todo lo posible para que una universidad pública, la de Alicante, no pueda impartir estudios de Medicina. Pero aprobará pronto que sí lo hagan universidades privadas. Ya lo verán.