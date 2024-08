Da Vinci pinta a Zapatero, Maduro y Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Isaac Buj - Europa Press

Mientras el testigo Pedro Sánchez le daba un silencioso portazo al juez Peinado sin despeinarse, el presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez, enviaba al magistrado un sonoro recado de escribir en forma de querella por prevaricación sufragada por todos los españoles a través de la Abogacía del Estado (no sabemos si ese servicio está incluido en la iguala del Cupo Vasco; preguntaré a Pachi López). La degradación institucional en España está llegando a unos límites difíciles de imaginar en cualquier país de nuestro entorno. Sin perjuicio de la valoración que puedan merecer algunas actuaciones del juez Peinado, supone una exponencial anomalía de estética democrática, desconocida en la Europa desarrollada, que el presidente del Gobierno interponga -usando los Servicios Jurídicos del Estado- una querella contra el juez que investiga a su mujer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como también lo es que la propia Begoña, como si no pasara nada -ni pasará, piensan el marido, la mujer, el Gobierno, el PSOE y sus engrasados medios de comunicación-, pretenda renovar por otros cuatro años su peculiar cátedra de «Transformación Social Competitiva» con la UCM. De paso, observarán mis dos avezadas lectoras que siempre se trata de «cátedras exóticas», no de física cuántica, ni del exudado uretral en las ETS, ni de la dialéctica de Hegel sobre la tumba de Marcuse, ni de la accesión invertida en la Jurisprudencia patria, ni las ondas Martenot en la música de Messiaen, no; para eso hay que saber de verdad. Aquí siempre son cátedras, institutos, observatorios, chiringuitos, talleres y máster en «transparencia de género transgénero», «sororidad inclusiva», «agenda 20-30-40 en la frontera China», «activismo cultural asambleario de Hamás desde una perspectiva woke» o «la importancia de llamarse Ernesto sin permiso de Wilde», que para esas cátedras no hay que saber de nada, solo cobrarlas.

De ahí que la dictadura venezolana de Maduro sepa qué cátedras debe impartir para perpetuarse en el poder simulando una democracia. Maduro tuvo -tiene- buenos maestros españoles entre los antidemócratas de extrema izquierdas que le instruyen en cómo acabar con la democracia desde la democracia. Y si no sale bien el invento de las urnas manipuladas, aplican las formas más rudimentarias para adecuar el resultado: expulsión de observadores internacionales independientes, detenciones, tortura, cárcel y el uso de armas de fuego y asesinato de manifestantes y opositores, como los nazis. Caracas bien vale una misa. Entre los profesores eméritos de la universidad chavista de Maduro se encuentra el sexador de nubes Zapatero, cónsul plenipotenciario de ese régimen que ha propiciado la huida de millones de venezolanos de su país, represión, hambre, miseria y dictadura. Hay que ser muy desahogado políticamente -o tener poderosísimos intereses- para seguir impertérrito, en completo silencio cómplice con el pucherazo de Maduro, mientras el mundo democrático y líderes latinoamericanos de la izquierda radical, como el chileno Boris, cuestionan el resultado de las elecciones. No lo duden, en esta materia Zapatero es quien marca el rumbo de Sánchez con ese perfil de figura egipcia que adopta con los dictadores de izquierda. ZP tiene el muy dudoso privilegio de compartir lazos chavistas con Rusia, China, Cuba, Nicaragua e Irán, países de larga trayectoria democrática que han reconocido de inmediato la victoria de Maduro. Sí, esos países donde no viven los progres de izquierda y extrema izquierda.

Toda esta gente que tiene a la democracia como un estorbo porque permite al populacho votar lo que quiera y no lo que quieran ellos y ellas, es la primera que cuando acude a un programa de televisión, radio o columna de prensa, tacha de «fachofascista» a quien opina de otra forma. Fíjense si la dictadura silente está adueñándose de nuestras vidas que, mientras Eurosport expulsaba fulminantemente de su programa a un comentarista de los JJOO por hacer un desafortunado e inapropiado comentario sobre el maquillaje de las nadadoras australianas, del que pidió disculpas, todo el feminismo serial (no confundir con el serialismo musical de Pierre Boulez) se amordaza voluntariamente negándose a responder para no perjudicar a su esposa, la revolución bolivariana, ante las amenazas de detención de la líder opositora Corina Machado («La fascista de extrema derecha de Machado debe estar entre rejas», dice Maduro. ¿Les suena el lenguaje?) Pese a que Corina es mujer y Maduro un dictador machista («la única propiedad que tengo es Cilia», dijo refiriéndose a su mujer), eso no tiene importancia para el ultrafeminismo occidental, valedor de los velos para mujeres musulmanas porque es progre, como el «burkini». Si la mujer no es de izquierdas o de extrema izquierda, el feminismo a la carta las desprecia, invisibiliza o intenta utilizarlas a conveniencia.

En la jornada de inauguración de los JJOO de París el mundo cristiano -más de 2.300 millones de personas- tuvo que soportar una performance que parodiaba la Última Cena de Leonardo da Vinci representada por apóstoles drag queens del colectivo LGTBIQ+, una modelo trans y un cantante casi desnudo. Tengo para mi que la inmensa mayoría de estos, estas y estes, antes de los ensayos de su transgresora interpretación, desconocía quién fue Da Vinci, pero disfrutaron a costa del sentimiento de millones de cristianos. Habría sido igualmente de mal gusto y censurable, pero si después de esa escena hubieran hecho otra en referencia al islamismo, cabría dudar. Pero no, no se atreven. La única religión que soporta insultos y provocaciones es precisamente la cuna de la cultura europea y occidental: sus raíces cristianas, las mismas que permiten a estos, estas y estes ser libres. Ya me gustaría verlos en Irán. Que esa civilización occidental, tal como la hemos disfrutado, está herida de muerte, es algo más objetivo que el calentamiento global o que Sánchez, humillándonos una vez más para su personalísimo y mezquino interés, ha iniciado un camino sin retorno contra la solidaridad e igualdad entre españoles entregándole al separatismo catalán el insolidario privilegio fiscal, una simonía política que le exigen para seguir en Moncloa. En eso se ha convertido este PSOE secuestrado por el autócrata: quita a los pobres para dárselo a los ricos. Hoy nos duele Venezuela, ¿mañana nos dolerá España? A más ver.