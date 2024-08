Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez, en un mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga) / EUROPA PRESS/ ALEX ZEA - Archivo

La nuestra es una época de expertos y las personas con responsabilidades se ponen en sus manos como los poderosos del mundo antiguo elegían tutores entre los filósofos más célebres de su tiempo. De los expertos esperamos que lo sepan todo sobre algún asunto en particular, y, en efecto, ellos creen saberlo. Eso debería bastar para advertir del riesgo de poner en sus manos el gobierno de asuntos humanos.

Los expertos son un producto de la aspiración a reducir la incertidumbre y dominar ciertos ámbitos de la realidad con certezas derivadas de la experiencia y no tanto de saberes teóricos. En eso los expertos parecen reencarnaciones de aquellos seis ciegos de una antigua fábula indostánica que encontraron en su camino un obstáculo. Tanteándolo cada uno de ellos sentenció de qué se trataba: una muralla, un edificio de firmes columnas, una serpiente gigantesca, una gran hiedra o un ariete de guerra. La discusión tomó vuelos, pero desde detrás se hizo oír el único ciego que se había quedado atrás: «Es un elefante».

El gobernante no puede ser un experto en nada en particular, no al menos si lo toma por punto de vista preferente. Más bien, necesita una mirada capaz de relacionar todo lo que sabemos mediante los expertos precisamente para ver lo que ellos no ven. Hace ya más de dos mil años Aristóteles concluyó que el político no podía ser estratega, geómetra ni retórico —los expertos de la época—, sino alguien capaz de ver más que cada uno de ellos por separado o juntos: un saber distinto y superior a los suyos, menos exacto pero más certero para el gobierno de los asuntos humanos.

Cuando Sun Tzu dice que el comandante ha de mirar a la penumbra, donde los demás no miran y apenas se ve, no se refiere solo a que ha de mirar allí donde lo inesperable irrumpe, sino que ha de mirar lo que los expertos no pueden ver porque no es una certeza especializada. El gobierno es un saber más parecido a un arte compuesto de decisiones aventuradas en un contexto de incertidumbres irreductibles. Donde no hay incertidumbre apenas hay gobierno pues apenas hay decisión, pero donde la incertidumbre es insuperable entonces hay que decidir y se necesita la persona capaz de hacerlo y acertar.

Nuestras escuelas de negocios y gobierno no lo han asimilado. Las competencias necesarias para liderar y gobernar no son las que se forman mediante el aprendizaje de las herramientas de gestión, imprescindibles por otra parte. Nuestros expertos disponen de un arsenal de herramientas cognitivas y de saberes especializados que son, sin duda, necesarios. Pero la inteligencia directiva necesita de cualidades del carácter que aclaran la visión de los asuntos y que desde antiguo se han conocido como cualidades morales: templanza, bravura, modestia, magnanimidad, coraje, moderación, perseverancia, fortaleza, paciencia, tesón, credibilidad, intrepidez, prudencia. En la formación de hombres de gobierno con frecuencia se presta demasiada poca o nula atención a estas cualidades del carácter que, sin embargo, son sin comparación posible más decisivas en orden a la forja del estilo de gobernanza que el inexcusable conocimiento experto de técnicas y herramientas.

De hecho, tanto el saber antiguo como las modernas ciencias genéticas y psicológicas coinciden en señalar al carácter como la cifra decisiva en la ecuación del destino individual, que cada uno llevaría a cuestas -como su sombra- en su modo de ser. Nadie con suficiente experiencia de sí mismo desconoce hasta qué punto los trazos básicos de su temperamento o las imperfecciones de su carácter, suponen una polarización general de las decisiones y de los derroteros más decisivos que se han tomado en la vida.

Si el destino existiera no habría que ir a buscarlo a las conjunciones astrales, sino a los rasgos temperamentales dominantes. Así que ciertamente el destino existe, si bien en proporciones variables según sean las personas. A saber, cuanto menos dominio de sí tenga un sujeto más expuesto queda a los impulsos y avatares de su temperamento, y por tanto, más determinante resulta éste de los derroteros de su existencia que ciertamente toma la forma de una vida regida por el destino.

La ética, en tanto que perfeccionamiento del carácter, es la forma libre de enfrentar (y aprovechar) esa fuerza para adueñarse de la dirección de la propia vida. Nada puede ser más emancipador y liberador que el gobierno de sí mismo mediante el enseñoramiento sobre el propio carácter. Olvidarlo es desvirtuar el sentido liberador de la ética, pero implica también el olvido de la inteligencia que permite gobernar y gobernarse.

Quien no es dueño de sí, dice Aristóteles, es de otro y es esclavo. Y no hay esclavitud más insidiosa que la falta de dominio sobre el propio carácter y nuestras pasiones. Ahí colapsa la capacidad para gobernar porque el esclavo no sabe dirigir sino esclavizando. Y no es un problema de estilos directivos o formas de liderazgo. Las tácticas comunicativas o psicológicas podrán ser sofisticadas, pero quien sigue a sus pasiones cuando gobierna pone inevitablemente a los demás a servirlas; y quien sirve a las pasiones de otro es al menos en esa medida su esclavo. Por eso, gobernar se convierte en esclavizar. Pero no en el sentido en el que los sindicatos se quejarían, y con razón, sino en el sojuzgamiento instrumental de otro a mis pasiones que lo convierte en un privado, es decir, alguien de la propiedad moral de otro.

No percibirlo es, me parece a mí, carecer de esa clase de inteligencia que no cabe esperar de ninguna herramienta especializada. No es posible respetar la libertad de aquellos a los que se gobierna sin ser libre uno mismo. Así que en pocos ámbitos ese gobierno del carácter es tan necesario como entre quienes organizan la vida común, las empresas o las instituciones públicas. El autodominio interior y la ética en su conjunto son la inteligencia humana de lo práctico: la visión aguda, certera y comprensiva de lo complejo; pero también la sabiduría del que sabe que la vida es más que poder o negocio. Certeza sin la cual, por cierto, es imposible decidir al respecto del poder y del negocio con el acierto de balancear los saberes expertos, por un lado, y las tensiones de propio carácter, por el otro. Olvidarlo convirtió a Maquiavelo en superficial.