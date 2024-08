¿Qué está sucediendo allá abajo, JC?

- No tengo idea de a qué te estás refiriendo, Pa.

- Hablo de tu planeta favorito, la Tierra. Donde una especie llamada Homo Sapiens Sapiens domina a todas las demás. Donde esa especie se ha adueñado del planeta y lo está utilizando de manera no muy responsable; donde, si nosotros no le evitamos porque parece que ellos no lo van a hacer, en un par o tres de siglos, habrán acabado con los recursos naturales, la temperatura media subirá más de 6°, los mares habrán inundado muchísimas ciudades costeras, se habrán extinguido multitud de especies y la vida no será, ni mucho menos, agradable... si es que es.

- Yo pensaba que eso sería dentro de 7.590 millones de años, cuando el sol se convierta en gigante roja.

- Esa era la previsión, JC, pero los Homo Sapiens Sapiens están alterando gravemente nuestros planes.

- Ya sabes, Pa, que se nos fue un poco la mano con esa especie. Quizá fuimos demasiado piadosos y pensamos que dándoles una chispa más de inteligencia la iban a utilizar para el bien.

- Quizá fuese nuestro error.

- Pero no todos son malas noticias, Pa. Los humanos progresan, increíblemente en aspectos técnicos y científicos.

- Ojalá lo hicieran también en la vertiente social y de relaciones. Sobre todo, en la política, que se ha convertido en un lodazal infecto.

- De eso hablamos con frecuencia, Pa. Hoy quería traerte los últimos avances en el campo médico. Los hallazgos recientes combinados con el uso de inteligencia artificial prevén que la expectativa de vida humana va a superar los 120 años en muy poco tiempo. Creo que van a poder sintetizar órganos a partir de células madre y que la medicina genética les va a dar las claves de la prolongación de la vida y de su calidad.

- No sé si alegrarme o echarme a temblar.

- Acaban de descubrir que hay una proteína llamada interleucina 11 que aumenta en sus organismos a medida que envejecen. Y parece que su inhibición puede llevarles a un aumento en la esperanza de vida de un 25 % y mejoras en la fragilidad y el metabolismo, con reducción de las enfermedades relacionadas con la edad.

- Sí es buena noticia… Para ellos.

- Se están produciendo también grandes avances en el tratamiento del cáncer, una de sus grandes amenazas. Concretamente, en el cáncer de pulmón, que cada año se cobra casi 2 millones de vidas, han demostrado que existe una estrategia para detectar precozmente esos tumores y curarlos en un alto porcentaje: algo tan sencillo como controlar estrechamente a los fumadores y ex fumadores y practicarles un tac de baja radiación cada cierto tiempo.

- Parece sencillo, JC.

- Pues hasta ahora no lo habían realizado y los resultados son muy prometedores. Han sintetizado también un nuevo medicamento, que puede reducir extraordinariamente otro de sus azotes: la obesidad. Tirzepatida ha obtenido descensos de peso de casi el 25 % anual, lo que puede hacer que en algún tiempo la obesidad sea cosa del pasado, además, cuando han comprobado los perversos efectos que tiene sobre la salud.

- Son todo buenas noticias, JC.

- Sobre todo porque los Sapiens están comenzando a entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano y los códigos genéticos, donde nosotros encerramos las instrucciones de sus organismos. En pocos años, los humanos lo habrán descifrado por completo y contarán con herramientas impensables a día de hoy, que los harán longevos y poderosos.

- Poderosos… ¿como nosotros?

- No Pa. Como nosotros no podrán ser jamás.