En defensa de la Universidad de Alicante y el interés general

Cuando en el año 1996 se creó la UMH segregando la Facultad de Medicina de la UA, se cometió un gravísimo error que costó años subsanar pues la UA se vio despojada de un centro que creó y que formaba parte de ella. Detrás de aquella decisión no hubo razón alguna académica, solo política. Los acontecimientos que se sucedieron en el tiempo, consecuencia de un acto que excedía de la discrecionalidad, llevaron a Pedreño, rector entonces, a mostrar y erigirse en representante de la dignidad de una institución atacada, fracturada y desde entonces necesitada de recuperar lo que es propio de una Universidad importante que merece tener estudios de Medicina. En ello le va mucho de su prestigio internacional.

No hubo razón alguna que explicara el daño a la UA distinto al enfrentamiento entre sectores universitarios en el que Zaplana intervino apoyando decididamente a uno de ellos y tomando un partido que enfrentó a quienes, para jugar su partida, utilizaron lo que les era ajeno: el patrimonio de una Universidad pública.

El anterior gobierno de la Generalitat, con informes, todos, favorables decidió implantar en la UA medicina y en ello está mi Universidad, con rigor y seriedad destacando en este proyecto nuestra Rectora, fuertemente comprometida con la institución. Ya se ha impartido el primer curso y todo evoluciona de modo favorable para el interés general y en el marco estricto de la ley.

No existen obstáculos para crear este grado, ni siquiera una Facultad, más allá de la negativa de la UMH que actúa en este caso contra los postulados sentados por el TC en aquella sentencia 47/2005, de 3 de marzo que le favoreció. Esta sentencia, que no debe ser obviada en su contenido, legitimó la segregación de Medicina de la UA al entender que la autonomía universitaria no asegura una determinada estructura organizativa de las universidades, ni el carácter privativo de los centros, solo garantiza el gobierno de los medios materiales y personales asignados por el Estado y las CCAA y siempre y solo al servicio de la docencia y la investigación. No incluye este derecho constitucional el de contar o no con centros concretos, de lo que se infiere que menos aún a que lo sean en exclusiva. Es a la administración a quien compete esta materia, no a cada Universidad, cualesquiera que sean los argumentos que se sostengan.

Más relevante fue el criterio constitucional referido al análisis del fondo de la cuestión, es decir, a la justificación ofrecida para la creación o segregación de centros. Para el TC no es impugnable una decisión de esta naturaleza a salvo que la misma sea arbitraria o irrazonable, términos estos complejos, pero referidos a la ausencia de toda justificación legal.

De ahí que no se entienda la demanda de la UMH, porque segregar, declarado constitucional, es mucho menos lesivo que crear. Y segregar afecta directamente a la Universidad afectada; crear no tiene relación alguna o es muy discutible con el interés directo exigido en el ámbito contencioso administrativo para poseer legitimación para demandar, pues la UMH no se ve privada de lo suyo con la creación del grado de Medicina en la UA, ni limitada en sus competencias, que son las de formar, no las de regular el mercado laboral.

Y así ha sucedido en estos casi treinta años durante los cuales, ambas Universidades, han creado centros y grados, sin que en ningún caso se produjera lo que con medicina se ha reproducido ahora. Para la UMH poseer medicina, parece, no es solo gozar del título, sino hacerlo en exclusiva sin más razón que un sentido patrimonial con nulo fundamento o una competitividad no amparable por la ley.

No es posible el allanamiento. Un acto, pues, ilícito el de la Generalitat que debería ser judicialmente rechazado

Siendo ello así y siendo la Generalitat la demandada por ser suya la decisión, legítima, no es posible entender el allanamiento a la demanda de la UMH que se ha formulado estos días. Y menos el argumento de la neutralidad, único, insuficiente y atemporal. Y es que no hay neutralidad cuando la competencia es propia, no ajena y cuando el conflicto no existe legalmente entre dos universidades, sino entre una, la UMH y un acto de la administración: el de creación del centro que no compete a la universidad demandante siendo propio del gobierno autonómico. Allanarse es aceptar la demanda y con ello lo pedido, reconocer directamente las razones de la UMH, renunciar a ejercer sus propias competencias y reproducir un conflicto desconociendo lo que el TC dejó establecido. Que la administración se allane a una demanda es tan extraño como peculiar; no suele ser normal. Que la Generalitat lo haga una vez concluso el proceso, visto que jurídicamente es excepcional, solo puede responder a razones que no pueden explicarse sin recurrir a motivaciones viejas y enfrentamientos ya pasados. Y menos con alusiones a una imparcialidad que el allanamiento niega, por ser un acto de una parte que se somete a lo demandado por la UMH y toma partido expreso.

La Generalitat, en tanto demandada, no podía desistir del procedimiento. Allanarse es lo que es y este allanamiento, cabría decir, debería ser rechazado por ser contrario al ordenamiento jurídico dada la plena legalidad de la creación de un grado universitario (art. 75 LJCA). No es posible el allanamiento si el acto recurrido es conforme con la ley y por motivos de naturaleza política, que es lo que sucede en el caso. Un acto, pues, ilícito el de la Generalitat que debería ser judicialmente rechazado.

El daño a la UA difícilmente lo entenderá la sociedad alicantina. El Consell nada gana con ello. Si la demanda de la UMH se desestima, como parece lógico, lo será contra la misma Generalitat, que ha tomado partido. Si se estima, la culpa pública será de esta última por sus actos. Una jugada en la que solo puede perder. Y una jugada que, en estos tiempos de zozobras judiciales, mete al PP de esta Comunidad donde critica a otros estar. Innecesario a todas luces una vez concluido el proceso y políticamente torpe. El precio puede ser alto.

De todas formas, ese allanamiento, siendo la UA codemandada, no tiene el efecto que supondría, normalmente, de concluirse el proceso con una sentencia estimatoria. Pero solo optar por dicha fórmula significa posicionarse en favor de la UMH y contra la UA. No cabe otra explicación. No la hay.

Con la ley en la mano y la jurisprudencia es difícil que la demanda prospere, máxime cuando faltan médicos en España (dos mil en nuestra Comunidad). Basta una visita a los centros de salud para entender que el déficit de profesionales sanitarios es una evidencia en la atención primaria cuanto menos.

Solo el interés, de dudosa legitimidad, de poseer en exclusiva unos estudios que no eran suyos, que correspondían a la UA, remueve un conflicto rancio que afecta al general y que la Generalitat ha resucitado.

El apoyo a nuestra Rectora debe ser absoluto en estos momentos, pues nos representa a todos y, de nuevo, a la dignidad de nuestra Universidad. La UMH y la Generalitat han dado un paso que, carente de justificación legítima y contra el interés general, no puede ser entendido sin atender a razones que tampoco deben ser calificadas. Esperemos que en un mes todo termine como debe ser y que los alumnos que cursan sus estudios de Medicina en Alicante no se vean obligados a recorrer España en busca de quién los acoja porque la UMH y la Generalitat han antepuesto a sus obligaciones otros intereses. Confiemos en la Justicia.