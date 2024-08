Grupo Salvaje 2

Carlos Mazón sale de una reunión en la Casa de las Brujas seguido del conseller José Antonio Rovira. / Alex Domínguez

Vuelvo de pasar unos días tranquilos en Biar, que ya hubiera querido yo que hubieran sido como los de Henry Miller en Clichy, sin que durante esa semana la prensa escrita u oída haya hecho presa en mí. Y no digamos la televisiva, ya que desde hace tiempo, esa máquina locuaz y visual de desgracias tertulianas múltiples ha dejado de existir por fallecimiento del aparato o de la antena.

Al llegar a Alicante, con un calor húmedo y pegajoso lanzando su aliento fétido me hizo retroceder al salir del coche; pensé en volverme a la montaña pero algunas citas previstas y algún asuntillo por resolver replanteó la situación y decidí quedarme en casa. Tampoco iba a estar tan mal el mes agosteño con piscina y fiestas de por medio en la urbanización.

Un servidor, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, dicen, volvió el pasado sábado, día tres de agosto del año de 2024. O eso creía yo. Pronto me enteré de que bien probablemente estaba en un error y que por cualquier problema de universos paralelos einstenianos, haber sido abducido por malvados extraterrestres o introducirme sin desearlo en una máquina del tiempo wellesiana, me encontraba en el año de 1996. Ya verán.

La prensa escrita, a la que había renunciado en mi semana anterior para dedicarme a oír música, pasear de buena mañana por los alrededores de mi pueblo favorito o ponerme al día en las muchas lecturas pendientes, me señalaba que el President de la Generalitat, un tal Carlos Mazón, llegado al poder asegurando defender los intereses alicantinos, se oponía a que la Universidad de Alicante tuviera la Facultad de Medicina pública que toda la sociedad de la provincia se merecía. Al leer la noticia el mundo se me vino encima y creí haber retrocedido treinta años en el tiempo, lo que si hubiera sido cierto no hubiera estado nada mal....

La alargada sombra delibesca de Zaplana, aquel señor altivo y señorial que todavía anda por ahí pendiente de un juicio que, probablemente y a pesar del retraso con que algunas señorías con “puñetas” se lo toman, dará con sus privilegiados huesos en la cárcel y vestirá un traje a rayas que no será de Armani, ¡ay!, persigue al nuevo inquilino del Palau valenciano. Ya decían, antes de refugiarme en Biar, que Carlos Mazón y su consejero de educación, otro tal para cual, apellidado Rovira, antiguo rojo peligroso que militó en el Partido del socialista Tierno Galván pero que, al igual que su admirado Diego Such, al que solía llevar la cartera en prueba de afecto y admiración, había caído del caballo a lo Pablo de Tarso y creído en un mundo mejor donde la pela siempre será la pela (aunque ahora se llame euro); un mundo donde no se contemplaba con cariño que la UA tuviera esa Facultad de Medicina, verdadera joya de la corona que un buen día, y por capricho expreso de Zaplana, reconocido mentor de Mazón, le fue arrebatada a nuestro campus.

Con esa estrategia resulta, al parecer, que los nuevos gobernantes de este maldito País Valenciano han decidido una sibilina táctica política y económica: evitan que la UA desarrolle su propia Facultad y facilitan el camino para que alguna universidad privada, a las que tanto aman con desvelo secular, tenga el camino abierto para que los chicos y chicas de la provincia no puedan asistir a una enseñanza pública sino a la privada promovida por cualquier grupo de presión, tan amigos ellos, que cobrarán veinte o cien veces más por sus estudios. De propina, pueden tumbar el necesario proyecto elaborado por la actual Rectora y su equipo, tomando posiciones políticas ante la proximidad de unas elecciones para dirigir la UA por alguien más afín a sus ideas “sociales”, que no académicas.

El equipo de Gobierno de la Generalitat Valenciana, se porta con la UA y con la sociedad alicantina de la misma manera que aquel grupo salvaje del que un servidor escribía hace ya muchos, muchos años; el mismo que entró en tromba en el campus alicantino y se fue abucheado, fané y descangayado, como en el tango lunfardo de Santos Discépolo. Bien cierto es que al final de aquella película a lo Sam Peckinpah, si me permiten la referencia, los malos acabaron con los buenos e impusieron sus balas frente a la razón. Lo de casi siempre.

Esperemos que en este remake del film no ocurra lo mismo y deriven en fracaso total las maniobras de los gerifaltes redivivos, aquellos de antaño. Es la misma Derecha de siempre empeñada en acabar con el Estado de bienestar. Y es que ya lo decía el genial Palop con su sección del tebeo “Jaimito”, Chistes viejos con caras nuevas.