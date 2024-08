Ni en Santander

Fijazz / Héctor Fuentes

Estoy viviendo un verano alicantino con una agenda cultural que si no fuera por sus noches tropicales me confunde. Mientras estoy en trance inmerso en los festivales y las actuaciones mi mente viaja a aquellos veinte veranos santanderinos, y de verdad que no hay tanta diferencia. Que sí, los cántabros tienen un Festival Internacional de Música que va por su 73 edición y dura todo el mes de agosto, y el Concurso Paloma O´Shea que se celebra cada tres años (toca en 2025) y la Menéndez Pelayo organiza exquisitas actividades abiertas al público de lunes a jueves, y el Centro Botín riega de contenido la agenda del centro de la ciudad.

Lo de este verano de 2024 es un gozo. Han faltado días para asistir a los espléndidos festivales Brass, Fijazz y Fresca!

Pero Alicante, quién te ha visto y quién te ve; cómo eran tus veranos de los ochenta, cuando los festivales de teatro con Els Joglars y Comediants en las plazas de la ciudad, con entrada libre, cortesía de Lassaletta; hasta que caducaron los fastos del V Centenario de la ciudad de 1990, cuando se tiró la casa por la ventana. La AITA murió sin entierro, las flores marchitaron, el teatro se exilió a Lucentum antes de desaparecer en combate.

El Teatro Principal ha llenado todas las veladas de monologuistas, y más que hubiera programado. A un tiro de piedra de la capital, o sin salir de ella, se han celebrado festivales de cine por doquier: Helena Cortesina, l´Alfàs del Pi, Elche, Sax, Novelda y pronto el único evento que recauda más de lo que cuesta, la Semana de Cine de Villena, que cumple 43 años. Mientras, el certamen de Habaneras de Torrevieja sopla 70 velas. Lo dicho, ya quisieran en Santander.