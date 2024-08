Vender la piel del oso

Ana Peleteiro durante la final del triple salto de longitud de Paris 2024. / Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press

No está de más recordar lo sucedido el sábado 3 de agosto para que no vuelva a repetirse. Nuestros deportistas no tienen la culpa porque se esforzaron al máximo. El problema estribó en el relato. Se vendió la piel antes de cazar al oso. Los informativos se empeñaron en asegurar que España ganaría a lo largo de esa jornada no menos de cinco medallas. Según los comentaristas e informadores, esas preseas estaban aseguradas. A nadie se le planteó que para lograrlas quedaba un pequeño detalle: antes había que competirlas.

La 'medallitis', como cualquier virus, se contagió rápido, y las emisoras de radio y las televisiones enfermaron de patriotismo. Anunciaban medallas a tal y tal hora como quien informa que a las siete de la tarde se emitirá ‘Cine de barrio’. Ningún vaticinio se cumplió. A una frustración se sumaba otra. Todos lo vimos desde casa. No así quienes tenían un micrófono delante, que negaban la evidencia.

En las noticias de las nueve de la noche de Antena 3 sucedió algo insólito. Sin tener los derechos de las imágenes de las pruebas, se atrevieron a abrir la edición con una fotografía de Ana Peleteiro, realizando una conexión con un centro cultural en Ribeiro, su localidad, donde seguían las pruebas de triple salto en una pantalla. En ese momento nuestra saltadora iba sexta en la clasificación, y sólo le quedaba un último intento de seis. Pero eso no hizo cambiar el entusiasmo de la presentadora desde el plató de Madrid ni el tono de la reportera desde Galicia. Ambas se habían propuesto informar de la medalla; el chaparrón que caía sobre París y el sexto puesto logrado por Peleteiro quedó como una anécdota en la crónica. Un poco de rigor en la información deportiva no estaría de más.