Las Fiestas de Agosto y las cien formas de hacer el arroz

Esta es mi «opera prima» como columnista en un diario y, como todo lo que empieza, lo hace con pasión, vocación y agradecimiento. Pasión por ser capaz de entrelazar palabras que generen en el lector reflexión; vocación por mi ciudad, Elche, ya que, en la mayoría de los casos, de ella y de sus gentes escribiré. ¿Y de qué? Pues como dijo Saramago: «Yo no decido sobre lo que voy a escribir. No, yo espero a que algo ocurra», por lo que intentaremos pegarnos a la actualidad y escribir sobre los acontecimientos que se produzcan; y agradecimiento a los responsables de este diario que me han brindado la oportunidad de escribir esta tribuna.

Agosto siempre ha sido un mes especial y diferente al resto de los meses del año, un mes cercenado en dos mitades, la primera, atiborrada de color, música, olor a pólvora, apreturas, mucho calor, bailes, encuentros, emociones, son las fiestas; y la segunda, solitaria, silenciosa, muda, vacía, donde parece ser que refresca a consecuencia de que «ha baixat el Àngel», aunque no es cierto, sigue haciendo muchísimo calor, donde es difícil incluso encontrar un lugar donde tomar café (si bien, cada vez es más difícil encontrar un lugar en Elche donde tomar un buen café solo) porque todos cierran por vacaciones (luego decimos que por qué los turistas no vienen aquí como en otros lugares) y aquí nos quedamos las palmeras, las Salves a la Virgen de la Asunción, los que no tenemos chalet en Santa Pola y el que vende los cupones de la Once.

Agosto acoge las fiestas patronales en su primera quincena, unos años empiezan el día 7, otros el 4, otros el 5, antes empezaban el 1, bueno que empiezan cuando le da la gana al alcalde o al concejal de Fiestas de turno o cuando se le ocurre a Manolo tirar el primer cohete, que esta es una tierra muy de pólvora. Como todas las fiestas que se precien, comienzan con el pregón, diga usted que sí, todos apretujados sudando en la Plaça de Baix esperando escuchar, o no, las palabras que un insigne ilicitano/a tenga a bien dirigirnos, deseando, eso sí, que sea «una hora corta», como si de un parto se tratara. Aquí quisiera hacer un apunte: el año pasado, el Ayuntamiento preparó un espectáculo como colofón al acto del pregón, que además de ocupar el espacio de la mitad de la plaza para ubicar los aparatos escénicos, lo que supuso más de una contrariedad, era más apropiado para inaugurar o clausurar unas jornadas culturales o unos juegos florales, más que un pregón de fiestas, donde los ciudadanos/as quieren marcha, no danzas, quieren ruido, música, no compases. Esperemos que este año no se les ocurra finalizar el pregón con la sinfonía nº 7 en Mi mayor de Bruckner y apuesten por el siempre y seguro éxito de la canción del verano o Paquito el Chocolatero, y cohetes, muchos cohetes.

Tras el pregón, nuestras fiestas abarcan hasta el día 15, ese sí es el día final, sea quien sea el alcalde o el/la concejal de Fiestas, porque al día siguiente todos se tienen que ir a Santa Pola. Teóricamente las fiestas duran hasta el día 31 de agosto y finalizan oficialmente con el lanzamiento de la Palmera de San Ramón, pero esto es en teoría, en la práctica, como les digo, finalizan el día 15.

Durante los días de fiestas, la ciudad se viste con sus mejores galas y se pone bonita (más ahora que al Ayuntamiento le ha dado un ataque arrebatado por poner macetas por todos los lados y arcos de luces en calles donde nunca hubo, lo cual es de elogiar y reconocer) donde varios actores festeros actúan e interactúan, ofreciendo una amplia y diversa oferta festera en las calles: los Pobladores con su Ágora; los Moros y Cristianos, con sus entradas, embajadas y alardos; y las Comisiones de Fiestas con sus Reinas y Damas, con su Charanga y con su Batalla de Flores, vamos, que hay actos para todos los gustos por muy raros que estos sean y, si gastronómicamente usted es un fan del arroz, no se preocupe, si se acerca a los recintos festeros va a tener la oportunidad de degustar arroz para dar y vender, de todas las variantes: arroz con pollo y conejo (este es el rey), arroz con costra, arroz a banda, arroz del señoret, vaya, arroz con lo que se le ocurra al cocinero, oficio que en estos días practican los amateur con tres estrellas Michelin, que digo yo que no estaría mal que hubiera un poco más de variedad, lo digo por lo de los gustos.

Dejando atrás los placeres gastronómicos, referir que las fiestas son uno de los mayores elementos dinamizadores de la economía local, en la que la inversión pública efectuada en las mismas no solo no se pierde, como en otras muchas transacciones, sino que su retorno económico es muy superior a lo invertido. Cuando se invierte en fiestas, se invierte en el bienestar general de toda la ciudadanía, que son sus destinatarios y quienes disfrutan de sus parabienes. Esa es una visión que parte de la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, no llega a entender, consideran que antes de invertir en fiestas se debe destinar el dinero público a otros fines filosófica y socialmente más elevados, error craso, olvidan que todos/as, tengan los recursos económicos que tengan, tenemos derecho no solo a trabajar y a contribuir con nuestros impuestos, también tenemos derecho a divertirnos y a disfrutar de unos días de fiesta, tradición y cultura y para ello se deben invertir aquellos recursos públicos necesarios para poder conseguir estos fines, máxime cuando esta inversión tiene un retorno multiplicado generador de riqueza. Las fiestas son de todos/as y para todos/as, por eso, también es recomendable que volvamos a disfrutar de actuaciones musicales gratuitas en la barraca todos los días de fiesta, pues no todos ni todas, sobre todo los más jóvenes, pueden permitirse pagar entradas a 15 o a 20 euros.

Nuestras fiestas tienen su centro neurálgico los días 13, 14 y 15 de agosto en la Nit de la Albá, la Nit de la Roà y el Misteri y sus representaciones, ese es el núcleo duro y su fundamento, la Virgen de la Asunción, que para eso es nuestra Patrona y las fiestas de agosto son las fiestas patronales. En esta trilogía se concentra la esencia cultural, tradicional y festera de nuestra ciudad, en ella cohabitan la pólvora, la devoción, la música, el calor, el oropel, la luz y la convicción emotiva de disfrutar de nuestro pueblo y de sus gentes.

Para cualquier ilicitano/a las Fiestas de Elche son las mejores, que para eso son las nuestras, ¡faltaría más! Por eso, debemos disfrutarlas, vivirlas y participar en ellas en las calles consumiendo la ciudad, haciéndolas irrepetibles. A los festeros, darles las gracias por su trabajo, implicación y sentimiento, y a los forasteros, recordarles algunas de las estrofas de aquella canción de Serrat:

Gloria a Dios en las alturas,

recogieron las basuras

de mi calle ayer a oscuras

y hoy sembrada de bombillas…

Apurad,

que allí os espero si queréis venir,

pues cae la noche y ya se van

nuestras miserias a dormir.

Y vamos subiendo la cuesta,

que arriba mi calle

se vistió de fiesta.