Sobre universidades públicas y allanamientos judiciales

El Anexo II de la Ley 2/1996, de 27 de diciembre, de creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, especificaba claramente los centros y enseñanzas de la Universidad de Alicante que se readscribían a la nueva Universidad, a saber, a) la Facultad de Medicina (campus de San Juan de Alicante) y las enseñanzas que imparte, b) las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en Estadística y c) el Instituto Universitario de Neurociencias.

Vano es mentar, casi tres décadas después, el dolor y el enorme cisma que provocó estas amputaciones, nunca justificadas. No es momento tampoco para evaluar el carácter espúrio o caprichoso de esta decisión, pero sí para recordar que sobre todo ignoraba algo elemental: la palabra universidad viene del latín universitas, es decir “el conjunto de todas las cosas” o el espacio donde las diversas facultades o studia generalia entran en diálogo para llegar a una comprensión más profunda de lo que es el ser humano, de su sentido en este mundo, de su función en la sociedad y de su fin trascendente. Una universidad no está solo compuesta por diversas facultades y escuelas aisladas e independientes: está compuesta por diversas facultades y escuelas que dialogan entre ellas con un fin. Por eso el nombre “universitas” es un nombre abstracto formado sobre el adjetivo universus: todo, entero, universal.

En el caso de la Facultad de Medicina, segregarla para “rellenar” los estudios oficiales de la recién creada segunda universidad no fue, por tanto, una decisión baladí, en la medida en que era una de las cinco facultades -junto a Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras y Ciencias Económicas y Empresariales- que constituyeron la “universitas” creada por la Ley 29/1979 de 30 de octubre de creación de la Universidad de Alicante. Y no es tampoco baladí el hecho de que fuera la única segregación habida en nuestro país en más de ochocientos años de historia universitaria.

Privada de uno de los elementos nucleares de la studia generalia, la Universidad de Alicante ha transitado en estos últimos casi treinta años a la búsqueda de su identidad perdida y ha reforzado considerablemente los estudios en Ciencias de la Salud. Desde que a principios del 2017 el Rector Palomar reivindicara en la entrega de la medalla de oro de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana a la Universidad de Alicante que “es un hecho incontestable que no hay universidad prestigiosa, o que aspire al reconocimiento público que hoy sancionan los rankings a escala global, que carezca de la titulación de Medicina”, no ha habido acto académico donde ni él ni su sucesora, la Rectora Navarro, hayan dejado de revindicar una Facultad de Medicina para la Universidad de Alicante.

Tras un tortuoso y bien conocido trayecto, el empeño fructificó con la acreditación por la ANECA y por la AVAP y la autorización otorgada el 26 de abril de 2022 por el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana y refrendada por el Decreto 115/2022, de 5 de agosto, decisión que fue por cierto avalada por el Ayuntamiento de Alicante a través de una declaración institucional aprobada por unanimidad con la sola abstención de los dos ediles de Vox.

La autorización del Consell fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la Universidad Miguel Hernández de Elche, que reclamó también -sin éxito- la paralización del inicio del grado en el año 2023-2024 como medida cautelar. Por su parte, la Universidad de Alicante se presentó como interesada en el proceso y la entonces Conselleria de Innovación emitió un informe avalando que la tramitación del expediente cumplía con todos los trámites exigibles por la normativa vigente.

De manera ciertamente sorprendente, el viernes 2 de agosto de 2024 el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana decidió allanarse -en su posición de demandada- en el recurso interpuesto contra ella por la Universidad Miguel Hernández. Hasta la fecha, la única explicación aportada a este diario por el Conseller de Educación es que se pretendía con ello mantener una posición neutral ante el conflicto entre las dos universidades públicas de la provincia.

A mi modo de ver, el President de la Generalitat ha sido mal aconsejado en este caso. Y ha sido mal aconsejado porque el allanamiento a la demanda es una acción contemplada en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que implica, básicamente, que el demandado -en este caso la Generalitat Valenciana- acepta voluntaria y unilateralmente ante la instancia judicial lo que se le está solicitando en la demanda y las consecuencias jurídicas de esos hechos: en nuestro caso, la Generalitat admite que la tramitación del proceso de creación del título de Medicina en la Universidad de Alicante tiene vicios que justifican su nulidad. Consecuencia esta que se compadece mal con el pretendido objetivo de mantener una posición neutral. A buen entendedor ...

En aquellos supuestos en los que el demandado tiene capacidad dispositiva el allanamiento pone fin al proceso y el tribunal debe dictar sentencia de acuerdo con lo que el actor del proceso está solicitando en la demanda. Afortunadamente, en este caso el derecho sobre el que se fundamenta la demanda no es susceptible de disposición por las partes y por lo tanto el tribunal debería considerar el allanamiento como ineficaz. Y aun en el caso de que no lo hiciera, queda todavía la defensa que plantea la Universidad de Alicante, de modo que el tribunal deberá decidir sobre el fondo del asunto y no sería una sorpresa que, decida lo que decida, una de las universidades plantee un recurso cuya tramitación implicará varios años más de incertidumbre.

En definitiva, lo que en román paladino está manifestando este allanamiento es que la Generalitat (la actual) reconoce que la propia Generalitat (la anterior) erró al autorizar la creación de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante porque la tramitación estaba viciada. Dicho de otra manera: el demandado se convierte en demandante … y ocurra lo que ocurra saldrá esquilado.

Naturalmente que la Generalitat (actual) está en su derecho de disentir políticamente de las decisiones adoptadas por la Generalitat (anterior) y de considerar que quizás habría habido que sugerir con mayor énfasis -e incluso imponer- otras soluciones, como la de compartir la titulación. Pero lo que parece a todas luces extravagante es que una administración se niegue a presentar conclusiones cuando hace unos meses presentó su escrito de defensa, que se allane frente a un acto de la misma administración y que lo haga -cuando ha tenido más de un año para hacerlo- apenas unas semanas antes de la publicación de la sentencia.

Flaco favor, pues, el proporcionado a las dos universidades públicas de la provincia, que están -afortunadamente- condenadas a entenderse y que deberían invertir todas sus energías en fortalecer su cooperación y en fomentar entre ellas la concordia y el servicio público.

Mas no todo está perdido. El allanamiento solo se produce cuando el demandado -la Generalitat- comparece ante el juzgado a manifestar su decisión o presenta un escrito ratificado ante el tribunal. Si todavía no se ha llevado a cabo este trámite, quizás debería el President Mazón reconsiderar esta lamentable decisión de la que no saca ventaja alguna y que políticamente supone un mayúsculo desaguisado. Y que sea el Tribunal quien decida. Muchos ciudadanos se lo agradeceríamos.