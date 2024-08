Los Ángeles y Barcelona 92

Tocará hablar de Los Ángeles 2028 el fin de semana, cuando París dé el relevo olímpico a esta ciudad estadounidense, pero tal como andan los acontecimientos en Cataluña adelanto algunas reflexiones. Admiro la cultura catalana como el que más. He visto más cine catalán en catalán que cualquiera de mis paisanos por una razón elemental: fui el único testigo desde hace más de tres décadas del primer pase público de sus producciones más exquisitas en los festivales donde estos estrenos vivían su puesta de largo, ya fuese en Donostia, Sitges, Gijón, Sevilla o Málaga. Descubrí el teatro de la excelencia gracias a ellos (por eso sé que lo que hoy se muestra en los muros de Mérida es otra cosa). De la TV3 qué voy a contar: es tan buena como la francesa, ideologías aparte, y la más vista de todas las autonómicas españolas.

Pero nos vendieron el relato de que la ceremonia de Barcelona 92 marcó un antes y un después en este tipo de eventos, y resulta que no es verdad. Porque antes de Seúl 88 estuvo Los Ángeles 84. Los americanos (la cuna de Hollywood y Broadway) nos brindaron un espectáculo apabullante. Aquel verano Stephen Sondheim tenía 54 años (falleció a los 91 en 2021) y en cierto modo todos los músicos de su generación y los anteriores se vieron representados en esa gala. La cincuentena de pianos de cola que interpretó la ‘Rapshody in blue’ de Gershwin todavía no ha sido superada. Recuerden los desmemoriados que la ceremonia comenzó con el tema ‘Welcome’ coreografiado por todo el estadio; en Barcelona se hizo lo propio con la palabra ‘Hola’. No hace falta que continúe. Barcelona realizó un gran spot publicitario que vendió al mundo.

Hace 32 años ya pagamos la fiesta a escote todos los españoles. Hoy, qué casualidad, continuamos en lo mismo.