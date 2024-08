Antonio Dopazo a lo largo de su carrera como periodista en Información

Antonio Dopazo publicó su primera crítica de cine en este periódico en el año 1968. Contabilizando aquel, nos encontramos con que 2012 es nada más y nada menos que su año número 45 de relación puntual, fidelísima e inquebrantable con sus lectores, con sus fieles lectores. Entre ellos quien suscribe, Gonzalo Eulogio y Luis López, compañeros del jurado de la crítica en el festival que se celebra estos días. En nuestra reunión de deliberación no dejaba de pensar en ello. En la admiración de mis compañeros hacia el maestro. Esa satisfacción que se percibe al reencontrarse con quien, cuando eras un niño, empezaste a leer como se lee a alguien de la familia. Soñando, desde tu Hispano Olivetti con teclas negras de cristal, pasar algún día al otro lado. Dónde estábamos Gonzalo, Luis y un servidor en 1968.

En el subtexto de la reunión había cierto homenaje de gratitud. Aunque me encontraba en la mesa, trataba de ver la situación desde afuera. Y era precioso lo que veía. Por eso lo cuento y lo comparto. No siempre existe ese aprecio, ni esa admiración. Calentar una silla durante años no da a quien la ocupa el derecho al cariño, mucho menos al aprecio, si no se conquista con la coherencia en el día a día. Y eso es lo que ha logrado nuestro hombre. El crítico Dopazo es un ejemplo de congruencia. Me gusta zambullirme en la hemeroteca, leer textos antiguos, y en los tantísimos publicados a lo largo de su extensa carrera siempre nos encontramos una línea muy concreta, con claves que nos ayudan a entender el cine contemporáneo. No hace falta esperar a sus bodas de oro oficiales como crítico, que llegarán en 2018, para darle las gracias por todo.